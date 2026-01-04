Timonazo en Atlético Nacional pone en aprietos a David Ospina: este sería su nuevo portero para 2026

David Ospina tiene seis meses de contrato con Nacional, hasta junio de 2026, y ahora tendrá nueva competencia en el arco - crédito Colprensa

Atlético Nacional también se mueve en el mercado de fichajes para volver a armar una plantilla llena de figuras, como se dio desde 2024, ahora para pelear por la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, en esta última enfrentando a Millonarios en la fase previa en el estadio Atanasio Girardot.

El club tendría un nuevo portero, que sería un problema para David Ospina, el guardameta titular y referente del club en su segundo ciclo, cuatro veces campeón con el equipo y que busca un puesto en la convocatoria de la selección Colombia para el mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

De otro lado, hay novedades con respecto al futuro de Alfredo Morelos, delantero que debía volver a Santos porque se acabó su préstamo en el verde, pero la institución está cerca de llegar a un acuerdo para comprarlo, aunque ahora lidiando con el interés de un club mexicano por el goleador.

El nuevo portero de Nacional

Aunque el club hasta ahora iniciará su pretemporada, que sería corta porque el inicio de la Liga BetPlay está previsto para mediados de enero, se mueve rápido en el mercado de fichajes para asegurar algunos jugadores y esperando las bajas para saber en qué posiciones reforzar.

Se conoció que Atlético Nacional contrataría a Kevin Cataño, portero que viene del Real Cundinamarca y se destacó en la segunda división en 2025, sobre todo durante la final del segundo semestre frente al Cúcuta, atajando dos penales en el compromiso de vuelta, aunque sin lograr el ascenso.

Kevin Cataño se quedaría en Atlético Nacional para la temporada 2026, pese a las versiones respecto a que sería enviado a préstamo - crédito @PSierraR/X

La información fue entregada por el periodista Felipe Sierra, informando que el club fue el que más avanzó en la negociación por el guardameta de 22 años, que era todo un desconocido hasta que disputó las fases finales con el conjunto cundinamarqués, destacando por su gran proyección.

Sin embargo, Nacional no enviaría a préstamo a Cataño, sino que lo retendría para 2026, buscando que pelee el puesto no solo con David Ospina, sino con Harlen Castillo y Luis Marquínez, este último de las divisiones inferiores y con experiencia en la selección Colombia sub-20.

Kevin Cataño llegaría a Atlético Nacional para pelear el puesto de David Ospina - crédito Real Cundinamarca

Queda por saber si el guardameta aceptará el reto de los antioqueños para la nueva temporada o buscará que lo envíen a otro club para sumar minutos y no perder ritmo, recordando que Ospina es el inicialista fijo y su suplente es Chipi Chipi, así que la competencia es muy cerrada.

La situación de Morelos

Ante la salida inminente de Marino Hinestroza, que por ahora negocia con Boca Juniors y con el interés de algunos clubes brasileños, los verdes no quieren dejar partir otra figura y por eso hace un esfuerzo económico enorme para retener a uno de los hombres determinantes desde 2024.

Alfredo Morelos parece estar cerca de quedarse en Atlético Nacional, luego de que el periodista Julián Capera informara que se llegó a un principio de acuerdo con Santos para comprar al jugador, que estaba a préstamo por un año y se terminó en diciembre de 2025.

Alfredo Morelos le habría reclamado a Santos por incumplimientos y lo acercaría más a Atlético Nacional - crédito @JulianCaperaB/X

Sumado a eso, el goleador afirmó que el Peixe le incumplió con sus salarios y un bono, por lo que se consideró como agente libre, bajo normativa de la FIFA, aunque no se ha confirmado por el momento, pero que le mete presión a los brasileños para resolver el futuro del atacante.

En caso de que Morelos siga con los verdes, probablemente se caiga la opción de Luis Fernando Muriel, delantero del Orlando City, sumado a que también negocian con Milton Casco, lateral izquierdo que viajaría a Medellín en los próximos días para ser el reemplazo del saliente Camilo Cándido.