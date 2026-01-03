Una figura Vinotinto reforzará al América de Cali: fichaje de peso para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

América de Cali anunció a su segundo refuerzo para la temporada 2026, que hace parte de la selección de Venezuela - crédito Colprensa

América de Cali se movió en el mercado de fichajes del fútbol colombiano con un fichaje de peso que sacudió a la Liga BetPlay, pues se trata de un jugador al que buscaron desde hace semanas y lo concretaron en las últimas horas, para que aporte toda su experiencia en el frente de ataque

América de Cali se quedó con una de las figuras de la selección de Venezuela, siendo anunciado como refuerzo para el primer semestre de 2026, cuando espera pelear por la Liga BetPlay y también en la Copa Sudamericana, a la que regresan tras llegar a octavos en la edición 2025.

Cabe recordar que los rojos vienen de presentar a Marlon Torres como su primer fichaje, que llegó desde el Deportes Tolima y que regresa a la institución en la que salió campeón del torneo en 2019 y 2020, ahora buscando ser determinante para el técnico David González.

Segundo refuerzo del América

Los escarlatas no quieren cometer los errores de la temporada 2025, cuando tuvo dos semestres en los que no solo contrató figuras fuertes como Juan Fernando Quintero, sino que se quedó corto tanto en Liga BetPlay como la Copa Sudamericana, llegando a octavos de final, además de alcanzar semifinales de la Copa Colombia.

América de Cali anunció el sábado 3 de enero a Darwin Machís, extremo que llega al club con toda su experiencia y reconocimiento en Sudamérica a los rojos, esperando ser una nueva estrella en el fútbol colombiano como lo fue su compatriota Jhon Murillo, que arribó en julio.

Darwin Machís, presentado en el América de Cali para la temporada 2026 y como la gran figura de la plantilla - crédito América de Cali

“Con su talento, carácter y amplio recorrido en el fútbol europeo, Darwin Machís ya está listo para defender los colores de la Pasión de un Pueblo”, escribió el club en su cuenta de X, con imágenes del jugador ya usando la camiseta de los Diablos Rojos y listo para arrancar la pretemporada.

El extremo de 32 años viene de la Universidad Central de Venezuela, disputó nueve partidos y marcó cuatro goles y dos asistencias, pero previamente pasó por el Real Valladolid, apareciendo en 30 compromisos y realizó tres pases gol, partiendo libre de España en julio de 2025.

Darwin Machís fue figura de la Universidad Central de Venezuela - crédito UCV Fútbol Club

Se espera en los próximos días más jugadores nuevos para el rojo, que hará parte de los partidos de pretemporada en la llamada Serie Colombia y debutará en la Liga BetPlay frente al Internacional de Bogotá, conjunto que reemplazó a La Equidad, en el estadio Pascual Guerrero.

Un nuevo defensor central

La llegada de Marlon Torres no es la única para la defensa de los escarlatas, pues ahora le apuntan a un jugador que tuvo su paso por el fútbol colombiano por algunos años y hasta hace poco jugó en un equipo de la MLS de Estados Unidos, de donde salió para volver al país.

Se trata de Dany Rosero, defensor que es recordado por su paso por Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, de este último se fue en 2023 para el Sporting Kansas City y desde agosto de 2025 no volvió a jugar, el club lo desvinculó y tiene grandes opciones de firmar en los próximos días.

Dany Rosero tiene un paso en el América de Cali, luego de su experiencia de dos años en Estados Unidos - crédito @PSierraR/X

“Dany Rosero (32) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de América, como adelantó Juan Salvador. El defensa llegará libre luego de su paso por Sporting Kansas City”, escribió el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, así que será cuestión de tiempo para que el central sea confirmado.

Por el momento, el club no regresa a pretemporada y el entrenador David González comenzará el año obligado a salir campeón, pues desde 2020 que el club no consigue un título y perdió las finales de la Superliga 2021 y la Copa Colombia 2024.