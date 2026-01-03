EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Algunos equipos de la Liga BetPlay iniciaron pretemporada entre el 2 y 3 de enero, mientras que otros arrancaron en diciembre y retomaron prácticas - crédito Lina Gasca / Colprensa

¡Buen día a todos! Estos son los movimientos en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay, con las noticias sobre las altas, bajas y rumores de los 20 equipos que jugarán el Torneo Apertura 2026.

