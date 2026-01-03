Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Con varios clubes iniciando su pretemporada, siguen los movimientos en este periodo de transferencias para el campeonato del primer semestre

Algunos equipos de la Liga
Algunos equipos de la Liga BetPlay iniciaron pretemporada entre el 2 y 3 de enero, mientras que otros arrancaron en diciembre y retomaron prácticas - crédito Lina Gasca / Colprensa

¡Buen día a todos! Estos son los movimientos en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay, con las noticias sobre las altas, bajas y rumores de los 20 equipos que jugarán el Torneo Apertura 2026.

20:03 hsHoy

Medellín busca una figura

Pensando en la Copa Libertadores y volver a pelear por la Liga BetPlay, se conoció que Medellín avanza para tener a Daniel Cataño, volante que se encuentra en el Bolívar de La Paz.

Daniel Cataño volvería al fútbol
Daniel Cataño volvería al fútbol colombiano, para ser refuerzo del Medellín y siguen las negociaciones con Bolívar - crédito @PSierraR/X
19:29 hsHoy

Altas y bajas de la Liga BetPlay, por el momento

Atlético Nacional

Altas:

Bajas: Joan Castro

Millonarios

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo

Bajas: Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda y Juan Pablo Vargas

América de Cali

Altas: Darwin Machís

Bajas: Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos y Luis Paz.

Junior de Barranquilla

Altas: Jannenson Sarmiento

Bajas:

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso

Bajas: Yeison Gordillo, Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo.

Independiente Santa Fe

Altas: Pablo Repetto (DT)

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Independiente Medellín

Altas: Yony González.

Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano y Jaime Alvarado

Once Caldas

Altas: Jaime Alvarado

Bajas: Mateo García, Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz

Deportes Tolima

Altas: Jan Carlos Angulo

Bajas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin y Kevin Pérez

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (DT)

Bajas: Víctor Andrés Cabezas, Diego Martínez, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.

Atlético Bucaramanga

Altas:

Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez

Cúcuta Deportivo

Altas:

Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas y Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias y Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

Boyacá Chicó

Altas:

Bajas:

Deportivo Pereira

Altas: Arturo Reyes (DT).

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio y Salvador Ichazo

Internacional Bogotá

Altas: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez

Bajas:

Jaguares de Córdoba

Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño

Bajas: Didier Pino, Juan Camilo Roa

Alianza FC

Altas: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza, Yeiner Londoño.

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, Andrés Ricaurte, Iván Mauricio Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez

Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Yony González

Fortaleza CEIF

Altas:

Bajas: Sebastián Valencia, Ronaldo Pájaro.

Llaneros

Altas: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda

Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Góez

19:27 hsHoy

Algunos equipos se han reforzado de gran manera para 2026, como es el caso de Millonarios y Deportivo Cali, mientras que otros continúan en negociaciones y hasta ahora empezaron a anunciar sus fichajes.

19:26 hsHoy

En el primer fin de semana de 2026, varios equipos arrancaron su pretemporada, entre el viernes 2 y sábado 3 de enero, en especial los que venían de jugar rondas finales, pues tomaron pocos días de descanso, mientras que otros ya realizaban sus prácticas desde diciembre y retomaron el trabajo.

