EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

¡Buen día a todos! Estos son los movimientos en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay, con las noticias sobre las altas, bajas y rumores de los 20 equipos que jugarán el Torneo Apertura 2026.
Pensando en la Copa Libertadores y volver a pelear por la Liga BetPlay, se conoció que Medellín avanza para tener a Daniel Cataño, volante que se encuentra en el Bolívar de La Paz.
Atlético Nacional
Altas:
Bajas: Joan Castro
Millonarios
Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo
Bajas: Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda y Juan Pablo Vargas
América de Cali
Altas: Darwin Machís
Bajas: Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos y Luis Paz.
Junior de Barranquilla
Altas: Jannenson Sarmiento
Bajas:
Deportivo Cali
Altas: Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso
Bajas: Yeison Gordillo, Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo.
Independiente Santa Fe
Altas: Pablo Repetto (DT)
Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal
Independiente Medellín
Altas: Yony González.
Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano y Jaime Alvarado
Once Caldas
Altas: Jaime Alvarado
Bajas: Mateo García, Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz
Deportes Tolima
Altas: Jan Carlos Angulo
Bajas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin y Kevin Pérez
Deportivo Pasto
Altas: Jonathan Risueño (DT)
Bajas: Víctor Andrés Cabezas, Diego Martínez, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.
Atlético Bucaramanga
Altas:
Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez
Cúcuta Deportivo
Altas:
Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas y Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias y Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.
Boyacá Chicó
Altas:
Bajas:
Deportivo Pereira
Altas: Arturo Reyes (DT).
Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio y Salvador Ichazo
Internacional Bogotá
Altas: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez
Bajas:
Jaguares de Córdoba
Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño
Bajas: Didier Pino, Juan Camilo Roa
Alianza FC
Altas: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza, Yeiner Londoño.
Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres
Águilas Doradas
Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, Andrés Ricaurte, Iván Mauricio Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez
Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Yony González
Fortaleza CEIF
Altas:
Bajas: Sebastián Valencia, Ronaldo Pájaro.
Llaneros
Altas: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda
Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Góez
Algunos equipos se han reforzado de gran manera para 2026, como es el caso de Millonarios y Deportivo Cali, mientras que otros continúan en negociaciones y hasta ahora empezaron a anunciar sus fichajes.
En el primer fin de semana de 2026, varios equipos arrancaron su pretemporada, entre el viernes 2 y sábado 3 de enero, en especial los que venían de jugar rondas finales, pues tomaron pocos días de descanso, mientras que otros ya realizaban sus prácticas desde diciembre y retomaron el trabajo.