“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz reaccionó al lanzamiento de ‘Lucho’ Díaz como cantante: “Balón de oro o Billboard”

Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, el padre del futbolista de la Selección Colombia y el Bayern Múnich del fútbol alemán (Bundesliga) Luis Díaz, compartió en su perfil de Instagram la reacción luego de observar el videoclip musical de lo que fue el debut de su hijo en el mundo de la música.
Y es que luego de que el 31 de diciembre de 2025 el mismo “Lucho” Díaz compartió en su canal de YouTube La promesa, en lo que fue el lanzamiento de su faceta poco conocida como cantante de champeta, un género musical y baile popular en la región Caribe, su padre no pudo evitar dejarle unas palabras.
El papá del futbolista oriundo del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, acompañó sus letras junto a un video en el que se ve un televisor desde la sala de una casa, en la que varios de los familiares de “Mane” observan junto a él el video musical.
“Sueño cumplido hijo, Dios le bendiga. Siempre hay espacio para todo con disciplina vamos que vamos gracias mil por todas las bendiciones”, escribió “Mane” Díaz.
Y es que la noticia del debut de “Lucho” Díaz como cantante de champeta tomó por sorpresa a más de un usuario en redes al finalizar el 2025, y más aún, su pasión por la música, algo que muy pocos conocían.
Artistas de música urbana, colegas del deporte e incluso personalidades del entretenimiento en Colombia se sumaron a los miles de internautas que se tomaron el tiempo de escuchar el sencillo.
Además, y como es costumbre en el país con cualquier video viral, no faltó espacio para la dosis de humor, porque en uno de los comentarios se atrevieron a decir que fuera de las canchas Díaz también tiene con qué defenderse como cantante: “Balón de oro o Billboard pero cualquier vaina cae”.
La historia de ‘La promesa’, la canción que marcó el debut de Luis Díaz en el mundo de la música
La promesa es una champeta dedicada a su familia y raíces y su estreno marcó el inicio de una nueva faceta artística para el jugador del Bayern Múnich, que aprovechó el receso competitivo para incursionar en la música.
La canción se produjo junto a Juanda Iriarte y Nelsen, se publicó con un videoclip que repasa la infancia de Díaz en Colombia y su recorrido hasta convertirse en figura internacional.
El videoclip muestra escenas familiares e incluye referencias a ídolos del fútbol colombiano como Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.
Además, el futbolista aparece acompañado de su esposa (Geraldine Ponce) e hijas (Roma y Charlotte), reforzando el vínculo con sus orígenes y el entorno que lo inspiró desde niño, además de la importancia de la familia a lo largo de toda su carrera.
En La promesa, Díaz aborda temas como la disciplina, la fe y el agradecimiento.
En una parte resalta el verso: “Gracias Dios / Por darme la bendición de jugar al fútbol / Y poderle cumplir la promesa a mis padres / Y a toda mi familia, amén”.
El ritmo festivo del tema homenajea la champeta, género emblemático del Caribe colombiano que forma parte de la identidad cultural del jugador.
El primer paso de ‘Lucho’ Díaz en la música: su relación con Ryan Castro
La incursión musical de Díaz ya había tenido un antecedente en 2024, cuando colaboró con Juan Fernando Quintero y el artista urbano Ryan Castro en el éxito El ritmo que nos une, compuesto para la Copa América.
Sin embargo, La promesa representa el debut oficial del futbolista como solista y líder de un proyecto personal.
El lanzamiento de la canción fue motivo de celebración en el entorno de Díaz, sobre todo para ‘Mane’ Díaz, conocido en la región por su cercanía con la música y que también se animó en la misma dirección, pero como cantante vallenato.
La letra del sencillo refleja el esfuerzo y sacrificio que caracterizaron la infancia del jugador en Colombia. Otro fragmento remarca: “Aprendí a trabajar desde chamaco / Siempre he sido un guerrero / Y siempre he echado pa’lante / Yo nací para cumplir mis sueños / Con la bendición de mi madre / Nada me hará de faltar”.
Esta es la letra de ‘La promesa’
Gracias Dios
Por darme la bendición de jugar al futbol
Y poderle cumplir la promesa a mis padres
Y a toda mi familia, amén
Juanda Juanda Iriarte
Los de la nueva
Aprendí a trabajar desde chamaco
Siempre he sido un guerrero
Y siempre he echado pa’lante
Siempre pa’lante
Yo nací para cumplir mis sueños
Con la bendición de mi madre
Nada me hará de faltar
Por eso yo le pido a Dios
Que no me desampare
Y que me ilumine
Que no quiero fallar
Aquí la promesita
Que le hice a mi familia
Que pronto su casita
Les iba a comprar
Por eso yo no me dejo de ninguno
Por quien venga yo me le pongo los guantes
Esta noche yo tengo que salir campeón
Ya estoy acostumbrao
De los golpes duros que me da la vida
Que no todo amigo te quiere como familia
Hay mucho que les duele y les da envidia
Verte progresar
Por eso yo le pido a Dios
Que no me desampare
Y que me ilumine
Que no quiero fallar
Aquí la promesita
Que le hice a mi familia
Que pronto su casita
Les iba a comprar
Por eso yo no me dejo de ninguno
Por quien venga yo me le pongo los guantes
Esta noche yo tengo que salir campeón
Ya estoy acostumbrao
De los golpes duros que me da la vida
Que no todo amigo te quiere como familia
Hay mucho que les duele y les da envidia
Verte progresar
Gracias a Dios lo logré
La casita compré
Yo no creía, pero me superé
A mi familia del barrio la saqué
Porque calladito trabajé
Gracias a Dios lo logré
La casita compré
Yo no creía, pero me superé
A mi familia del barrio la saqué
Porque calladito trabajé
Gracias a Dios lo logré
La casita compré
Yo no creía, pero me superé
A mi familia del barrio la saqué
Porque calladito trabajé
Por eso yo no me dejo de ninguno
Por quien venga yo me le pongo los guantes
Esta noche yo tengo que salir campeón