“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz reaccionó al lanzamiento de ‘Lucho’ Díaz como cantante: “Balón de oro o Billboard”

Luis Díaz resaltó en su sencillo musical la importancia de la familia y la fe a lo largo de los años, que le permitieron no desfallecer y luchar por sus sueños - créditos @mane_diaz_26/IG | Luis Diaz Music/YouTube

Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, el padre del futbolista de la Selección Colombia y el Bayern Múnich del fútbol alemán (Bundesliga) Luis Díaz, compartió en su perfil de Instagram la reacción luego de observar el videoclip musical de lo que fue el debut de su hijo en el mundo de la música.

Y es que luego de que el 31 de diciembre de 2025 el mismo “Lucho” Díaz compartió en su canal de YouTube La promesa, en lo que fue el lanzamiento de su faceta poco conocida como cantante de champeta, un género musical y baile popular en la región Caribe, su padre no pudo evitar dejarle unas palabras.

El papá del futbolista oriundo del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, acompañó sus letras junto a un video en el que se ve un televisor desde la sala de una casa, en la que varios de los familiares de “Mane” observan junto a él el video musical.

“Sueño cumplido hijo, Dios le bendiga. Siempre hay espacio para todo con disciplina vamos que vamos gracias mil por todas las bendiciones”, escribió “Mane” Díaz.

Díaz compartió el mensaje en su perfil de Instagram - crédito @mane_diaz_26/IG

Y es que la noticia del debut de “Lucho” Díaz como cantante de champeta tomó por sorpresa a más de un usuario en redes al finalizar el 2025, y más aún, su pasión por la música, algo que muy pocos conocían.

Artistas de música urbana, colegas del deporte e incluso personalidades del entretenimiento en Colombia se sumaron a los miles de internautas que se tomaron el tiempo de escuchar el sencillo.

Además, y como es costumbre en el país con cualquier video viral, no faltó espacio para la dosis de humor, porque en uno de los comentarios se atrevieron a decir que fuera de las canchas Díaz también tiene con qué defenderse como cantante: “Balón de oro o Billboard pero cualquier vaina cae”.

La canción es un homenaje a la fe y la familia - crédito @mane_diaz_26/IG

La historia de ‘La promesa’, la canción que marcó el debut de Luis Díaz en el mundo de la música

La promesa es una champeta dedicada a su familia y raíces y su estreno marcó el inicio de una nueva faceta artística para el jugador del Bayern Múnich, que aprovechó el receso competitivo para incursionar en la música.

La canción se produjo junto a Juanda Iriarte y Nelsen, se publicó con un videoclip que repasa la infancia de Díaz en Colombia y su recorrido hasta convertirse en figura internacional.

El videoclip muestra escenas familiares e incluye referencias a ídolos del fútbol colombiano como Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.

Además, el futbolista aparece acompañado de su esposa (Geraldine Ponce) e hijas (Roma y Charlotte), reforzando el vínculo con sus orígenes y el entorno que lo inspiró desde niño, además de la importancia de la familia a lo largo de toda su carrera.

En La promesa, Díaz aborda temas como la disciplina, la fe y el agradecimiento.

En una parte resalta el verso: “Gracias Dios / Por darme la bendición de jugar al fútbol / Y poderle cumplir la promesa a mis padres / Y a toda mi familia, amén”.

El ritmo festivo del tema homenajea la champeta, género emblemático del Caribe colombiano que forma parte de la identidad cultural del jugador.

En el videoclip de Díaz aparece su esposa Geraldine Ponce y sus dos hijas (Roma y Charlotte), a la espera del nacimiento del tercer bebé de la pareja - crédito captura de pantalla Youtube

El primer paso de ‘Lucho’ Díaz en la música: su relación con Ryan Castro

La incursión musical de Díaz ya había tenido un antecedente en 2024, cuando colaboró con Juan Fernando Quintero y el artista urbano Ryan Castro en el éxito El ritmo que nos une, compuesto para la Copa América.

Sin embargo, La promesa representa el debut oficial del futbolista como solista y líder de un proyecto personal.

El lanzamiento de la canción fue motivo de celebración en el entorno de Díaz, sobre todo para ‘Mane’ Díaz, conocido en la región por su cercanía con la música y que también se animó en la misma dirección, pero como cantante vallenato.

La letra del sencillo refleja el esfuerzo y sacrificio que caracterizaron la infancia del jugador en Colombia. Otro fragmento remarca: “Aprendí a trabajar desde chamaco / Siempre he sido un guerrero / Y siempre he echado pa’lante / Yo nací para cumplir mis sueños / Con la bendición de mi madre / Nada me hará de faltar”.

Esta es la letra de ‘La promesa’

Gracias Dios

Por darme la bendición de jugar al futbol

Y poderle cumplir la promesa a mis padres

Y a toda mi familia, amén

Juanda Juanda Iriarte

Los de la nueva

Aprendí a trabajar desde chamaco

Siempre he sido un guerrero

Y siempre he echado pa’lante

Siempre pa’lante

Yo nací para cumplir mis sueños

Con la bendición de mi madre

Nada me hará de faltar

Por eso yo le pido a Dios

Que no me desampare

Y que me ilumine

Que no quiero fallar

Aquí la promesita

Que le hice a mi familia

Que pronto su casita

Les iba a comprar

Por eso yo no me dejo de ninguno

Por quien venga yo me le pongo los guantes

Esta noche yo tengo que salir campeón

Ya estoy acostumbrao

De los golpes duros que me da la vida

Que no todo amigo te quiere como familia

Hay mucho que les duele y les da envidia

Verte progresar

Por eso yo le pido a Dios

Que no me desampare

Y que me ilumine

Que no quiero fallar

Aquí la promesita

Que le hice a mi familia

Que pronto su casita

Les iba a comprar

Por eso yo no me dejo de ninguno

Por quien venga yo me le pongo los guantes

Esta noche yo tengo que salir campeón

Ya estoy acostumbrao

De los golpes duros que me da la vida

Que no todo amigo te quiere como familia

Hay mucho que les duele y les da envidia

Verte progresar

Gracias a Dios lo logré

La casita compré

Yo no creía, pero me superé

A mi familia del barrio la saqué

Porque calladito trabajé

Gracias a Dios lo logré

La casita compré

Yo no creía, pero me superé

A mi familia del barrio la saqué

Porque calladito trabajé

Gracias a Dios lo logré

La casita compré

Yo no creía, pero me superé

A mi familia del barrio la saqué

Porque calladito trabajé

Por eso yo no me dejo de ninguno

Por quien venga yo me le pongo los guantes

Esta noche yo tengo que salir campeón