Luis Javier Suárez arrancó el año con gol en la liga de Portugal y encabeza la tabla de goleadores

2026 es año de mundial, y todos los jugadores saben que deben empezar a tope si su aspiración es asegurarse un lugar en la convocatoria de cara al certamen que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 17 de junio.

Una de las preguntas alrededor de la selección Colombia de cara a su séptima participación mundialista es la posición de delantero. Aunque el seleccionador Néstor Lorenzo parece preferir a Jhon Córdoba, otras voces apuntan a la esperanza con que Jhon Jader Durán recupere su lugar, mientras otros se inclinan por nombres del torneo local como Alfredo Morelos.

Con ese contexto, el desempeño de Luis Javier Suárez en el Sporting CP de Lisboa cada vez cobra más importancia. El jugador fue una de las revelaciones en la recta final de las eliminatorias, destacando en la última fecha ante Venezuela, yendo a tono con lo mostrado con los Leones en la Primeira Liga de Portugal en su primera temporada.

Con la llegada del Año Nuevo, Suárez fue inicialista en el duelo ante Gil Vicente, que terminó con empate 1-1, en un juego que resultó más complicado de lo esperado para los dirigidos por Rui Borges, que esperaban recortar distancias con el actual líder, el FC Porto.

El Sporting no contó con demasiadas situaciones de gol, enfrentándose a una defensa cerrada y vigilante de los movimientos del colombiano. Pese a ello, al minuto 45 Suárez recibió una asistencia profunda de Eduardo Quaresma y al primer toque remató ante la salida del arquero Andrew, abriendo el marcador en el estadio Ciudad de Barcelos.

Con esta anotación, Suárez alcanzó los 19 goles en la temporada en 26 partidos, y superó al griego Vangelis Pavlidis en la tabla de goleadores de la Primeira Liga, acumulando un total de 15 tantos en la competencia.

En la segunda mitad, la influencia de Suárez fue decisiva. Se mantuvo como una de las figuras más activas del encuentro, colaborando en la presión alta y generando espacios para sus compañeros. Su movilidad constante complicó a la defensa local y mantuvo la intensidad ofensiva del Sporting.

Pero, todo cambio cuando fue expulsado Goncalo Inácio en los Leones, lo que permitió al Gil Vicente ganar terreno y acercarse peligrosamente al arco defendido por Rui Silva, que salvó varias situaciones claras de gol. Al final, un cabezazo de Carlos Eduardo le permitió empatar a Gil Vicente y privar al Sporting de tres puntos fundamentales en su lucha por el título de liga.

Con esta igualdad, el equipo se mantiene segundo en la tabla con 42 puntos, a cuatro del Porto, que cuenta con un partido menos. La atención del club ahora se traslada a la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal ante el Vitoria Guimaraes, programada para el próximo martes 6 de enero a las 03:00 p. m. (hora colombiana).

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

En una entrevista concedida al medio portugués Récord, el atacante manifestó su confianza en la selección Colombia, remarcando la calidad y madurez del equipo nacional y anticipó con optimismo el cruce frente al combinado lusitano.

De hecho, el delantero detalló que ya hay conversaciones y bromas dentro del Sporting relacionadas con este próximo enfrentamiento, el de mayor demanda de boletería entre los partidos de primera fase, de acuerdo con la FIFA.

“Por ahí a todos le estamos diciendo que le vamos a ganar a Portugal (risas). Van a ser partidos muy bonitos”, subrayó, reflejando el ambiente distendido y la confianza en el vestuario.

Al profundizar en las fortalezas del seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo, Suárez recalcó la solidez colectiva y el momento de crecimiento futbolístico de la Tricolor: “Tenemos una selección muy buena, madura, que sabe a lo que jugamos. Tenemos partidos muy complicados”, reiteró el atacante, resaltando la preparación y el compromiso del grupo de cara a un mundial que alimenta el entusiasmo de cumplir un papel a la altura de lo que se espera de los actuales subcampeones de América.