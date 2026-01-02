Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Comenzando el nuevo año en el fútbol colombiano, varios clubes en el país continúan con sus movimientos en el periodo de transferencias para el primer semestre

En los próximos días dará inicio la temporada 2026 en el fútbol colombiano, con la Superliga y Liga BetPlay - crédito Golty

¡Buen día a todos! Estos son los movimientos de los 20 equipos de la Liga BetPlay en el mercado de fichajes, para el Torneo Apertura 2026, con las noticias de las altas, bajas y rumores.

20:08 hsHoy

América de Cali confirmó salida de uno de sus ídolos: se marchó con dos títulos y más de 200 partidos en el fútbol colombiano

El equipo ‘Escarlata’, que protagoniza una profunda restructuración de su nómina tras la temporada del 2025, en la que quedó en deuda con sus hinchas, le dijo adiós a uno de los jugadores que vivió la reciente época gloriosa del club en el fútbol colombiano y que se espera asuma otras funciones, ya lejos de los terrenos de juego

El mediocampista, a sus 37 años, dejó de pertenecer al equipo 'Escarlata' y asumirá nuevos roles, ya no dentro de las canchas, en las que estuvo en los últimos siete años con la camisera roja - crédito @AmericaDeCali/X

El 2026 empezó con novedades para el plantel del América de Cali, que anunció el jueves 1 de enero la salida y el retiro del fútbol profesional del volante Luis Alejandro Paz: mediocampista de 37 años que durante las últimas siete temporadas se consolidó como uno de los referentes del conjunto ‘Escarlata’ y participó en la obtención de los últimos dos títulos de la institución en el rentado criollo, los obtenidos en 2019-2 y 2020.

19:31 hsHoy

Altas y bajas hasta el momento

Atlético Bucaramanga

Altas:

Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao

Atlético Nacional

Altas:

Bajas: Joan Castro, Camilo Cándido

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, ndrés Ricaurte, Iván Mauricio Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez

Bajas: Jonathan Risueño (DT), Tomás Salazar y Delvin Alfonzo

Alianza FC

Altas: Éver Meza, Yeiner Londoño, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres

América de Cali

Altas: Marlon Torres

Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Franco Leys, Santiago Silva

Boyacá Chicó

Altas:

Bajas:

Cúcuta Deportivo

Altas:

Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas y Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias y Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

Deportes Tolima

Altas: Jan Carlos Angulo

Bajas: Christopher Fiermarín, Kevin Pérez y Jáder Quiñones

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso

Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (DT)

Bajas: René Rosero (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño

Deportivo Pereira

Altas:

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo.

Fortaleza FC

Altas:

Bajas: Sebastián Valencia, Emilio Aristizábal, Ronaldo Pájaro, Andrés Ricaurte

Internacional de Bogotá

Altas: Ricardo Valiño (DT), Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez

Bajas:

Independiente Medellín

Altas: Yony González

Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera

Jaguares de Córdoba

Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño

Bajas: Álvaro Hernández (DT), Didier Pino, Juan Camilo Roa

Junior de Barranquilla

Altas: Jannenson Sarmiento

Bajas: José Cuenú, Javier Báez

Llaneros FC

Altas: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos, Jhon Vásquez

Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo

Millonarios

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo

Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda

Santa Fe

Altas: Pablo Repetto (DT)

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Once Caldas

Altas: Jaime Alvarado

Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García

19:38 hsHoy

De otro lado, a partir del viernes 2 de enero que algunos clubes comenzaron su pretemporada 2026, principalmente los que vienen de finales porque aprovecharon diciembre para descansar y mirar refuerzos.

19:21 hsHoy

Empezando un nuevo año, los 20 clubes para la Liga BetPlay 2026-I siguen con sus planes para armar plantilla y pelear por el título, así como otros que le apuntan a llegar a las finales o alejarse del descenso.

