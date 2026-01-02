EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

¡Buen día a todos! Estos son los movimientos de los 20 equipos de la Liga BetPlay en el mercado de fichajes, para el Torneo Apertura 2026, con las noticias de las altas, bajas y rumores.
El 2026 empezó con novedades para el plantel del América de Cali, que anunció el jueves 1 de enero la salida y el retiro del fútbol profesional del volante Luis Alejandro Paz: mediocampista de 37 años que durante las últimas siete temporadas se consolidó como uno de los referentes del conjunto ‘Escarlata’ y participó en la obtención de los últimos dos títulos de la institución en el rentado criollo, los obtenidos en 2019-2 y 2020.
Atlético Bucaramanga
Altas:
Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao
Atlético Nacional
Altas:
Bajas: Joan Castro, Camilo Cándido
Águilas Doradas
Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, ndrés Ricaurte, Iván Mauricio Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez
Bajas: Jonathan Risueño (DT), Tomás Salazar y Delvin Alfonzo
Alianza FC
Altas: Éver Meza, Yeiner Londoño, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero
Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres
América de Cali
Altas: Marlon Torres
Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Franco Leys, Santiago Silva
Boyacá Chicó
Altas:
Bajas:
Cúcuta Deportivo
Altas:
Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas y Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias y Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.
Deportes Tolima
Altas: Jan Carlos Angulo
Bajas: Christopher Fiermarín, Kevin Pérez y Jáder Quiñones
Deportivo Cali
Altas: Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso
Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo
Deportivo Pasto
Altas: Jonathan Risueño (DT)
Bajas: René Rosero (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño
Deportivo Pereira
Altas:
Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo.
Fortaleza FC
Altas:
Bajas: Sebastián Valencia, Emilio Aristizábal, Ronaldo Pájaro, Andrés Ricaurte
Internacional de Bogotá
Altas: Ricardo Valiño (DT), Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez
Bajas:
Independiente Medellín
Altas: Yony González
Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera
Jaguares de Córdoba
Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño
Bajas: Álvaro Hernández (DT), Didier Pino, Juan Camilo Roa
Junior de Barranquilla
Altas: Jannenson Sarmiento
Bajas: José Cuenú, Javier Báez
Llaneros FC
Altas: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos, Jhon Vásquez
Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo
Millonarios
Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo
Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda
Santa Fe
Altas: Pablo Repetto (DT)
Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal
Once Caldas
Altas: Jaime Alvarado
Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García
De otro lado, a partir del viernes 2 de enero que algunos clubes comenzaron su pretemporada 2026, principalmente los que vienen de finales porque aprovecharon diciembre para descansar y mirar refuerzos.
Empezando un nuevo año, los 20 clubes para la Liga BetPlay 2026-I siguen con sus planes para armar plantilla y pelear por el título, así como otros que le apuntan a llegar a las finales o alejarse del descenso.