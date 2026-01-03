Deportes

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

El defensor paraguayo terminó su contrato y quedó como agente libre, después de un año defendiendo la camiseta rojiblanca y salir campeón del fútbol colombiano

Javier Báez se convirtió en
Javier Báez se convirtió en un defensor importante para Junior desde su llegada en enero de 2025 - crédito Colprensa

Javier Báez, exzaguero de Junior de Barranquilla, se despidió del club tras la finalización de su contrato, dejando un mensaje de agradecimiento y revelando que jugó infiltrado en los últimos partidos a pesar de su lesión de rodilla, saliendo campeón en diciembre de la Liga BetPlay.

“Yo terminé jugando infiltrado, no me importó arriesgar mi carrera por Junior”, confesó el defensor al referirse a los sacrificios asumidos en el cierre de temporada, tras quedar libre el 31 de diciembre, el defensor enfatizó el valor humano de su paso por el club y manifestó su gratitud hacia la afición y la entidad barranquillera.

“Me expuse a una lesión o a poner en juego mi carrera”

Al explicar cómo se produjo su salida, Báez señaló: “En realidad se me venció el contrato el 31 de diciembre, soy jugador libre. Así que bueno, empezaré a buscar otro rumbo y estoy muy agradecido con todo, como lo puse ahí en mi despedida”.

El exdefensor recordó que, pese a no tener vínculo contractual vigente, optó por mantenerse disponible para el equipo. “Para terminar de jugar me estuve infiltrando, muchos no lo sabían, pero quise estar siempre. Si bien yo sabía que no tenía contrato con Junior ligado, igualmente me expuse a una lesión o a poner en juego mi carrera pero eso no me importó”, recalcó el central, en diálogo con El Heraldo.

Javier Báez también tuvo problemas
Javier Báez también tuvo problemas con una parte de la prensa por las críticas de su nivel - crédito Colprensa

En su balance personal, valoró los logros alcanzados y el reconocimiento obtenido como central goleador. “Estoy más que contento porque mis compañeros me hicieron campeones y quedé en la historia del club. Si bien esto es en equipo, en lo personal fui el que más minutos jugó, también fui el que más goles hice y me dijeron que fui el central que más goles hizo en toda Colombia. Eso a título personal para mí es como un premio al esfuerzo”, mencionó el zaguero.

Báez expresó especial gratitud hacia los entrenadores César Farías y Alfredo Arias por la confianza y el trato recibido, así como a la dirigencia encabezada por Fuad Char: “Cuando salimos campeones, una de las primeras cosas que hice fue mandarle un mensaje a César agradeciéndole, no me puedo olvidar de eso porque él me llevó a Junior. Obviamente, a mí en Colombia no me conocían y se la jugó por mí. También le escribí a Char, porque fueron los dos responsables de que yo haya llegado a la institución”.

Javier Báez llegó para la
Javier Báez llegó para la temporada 2025 a reforzar al Junior, hasta salir campeón - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

“Hicimos un grupo hermoso”

Sobre el respaldo y la unidad del grupo, el defensor subrayó: “Hicimos un grupo hermoso con Paiva, con Silveira, con Monzón, con Castrillón, Celis, con Yeison Suárez, con Daniel Rivera, hicimos un grupo excelente. Me llevo grandes amigos, grandes personas que es lo más importante, pero sí obvio, los voy a extrañar porque uno también está grande, se empieza a cerrar esto del fútbol y encontrar personas así a esta altura la verdad que es muy lindo”.

Asimismo, destacó la relación con referentes como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez: “Bacca siempre le decía que usted es el capitán sin cinta… Yo me encontré con una persona increíble, muy humilde… con él tengo una gran relación”.

Javier Báez se fue de
Javier Báez se fue de Junior con un título bajo el brazo y mirando opciones en el mercado de fichajes - crédito Colprensa

Báez aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas y compartir el significado de su paso por Junior. “La gente, el cariño que me brindaron cuando llegué. Si bien no me conocían en Colombia, me brindaron un cariño increíble, pero bueno, ahora recién estaba revisando lo que es el Instagram y me dejaron casi mil comentarios la gente, increíble, no me había pasado nunca. Algo habré hecho bien entre ser jugador y también un poco de lo que fui como persona, así que eso me pone muy contento”.

Con la vista puesta en el futuro, el zaguero señaló: “Este tiempo que estuve acá después que terminó el torneo en Junior me estuve recuperando de la rodilla. Ahora sí enfocarme en lo que viene, ojalá que me salga un equipo pronto, así que esperaremos”.

