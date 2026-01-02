América de Cali confirmó salida de uno de sus ídolos: se marchó con dos títulos y más de 200 partidos en el fútbol colombiano

El mediocampista, a sus 37 años, dejó de pertenecer al equipo 'Escarlata' y asumirá nuevos roles, ya no dentro de las canchas, en las que estuvo en los últimos siete años con la camisera roja - crédito @AmericaDeCali/X

El 2026 empezó con novedades para el plantel del América de Cali, que anunció el jueves 1 de enero la salida y el retiro del fútbol profesional del volante Luis Alejandro Paz: mediocampista de 37 años que durante las últimas siete temporadas se consolidó como uno de los referentes del conjunto ‘Escarlata’ y participó en la obtención de los últimos dos títulos de la institución en el rentado criollo, los obtenidos en 2019-2 y 2020.

El club vallecaucano hizo oficial la noticia a través de un comunicado, acompañado de un video emotivo difundido en sus redes sociales, en el que se destacó la entrega y trayectoria del jugador a lo largo de su paso por la institución: a la que llegó en 2019 procedente del Deportes Tolima, club con el que también venía de ser campeón de la liga (2018-1), al protagonizar la recordada final frente al Atlético Nacional en Medellín.

Esta fue la despedida de América de Cali al volante Luis Paz, que disputó 212 partidos con el equipo vallecaucano y ganó dos títulos - crédito @AmericaDeCali/X

La despedida incluyó un mensaje en el que los ‘Diablos Rojos’ agradecieron a Paz por su dedicación. “Jugaste cada partido con el amor de quien anheló defender nuestra camiseta desde niño. Durante siete años cumpliste tu sueño y, tras disputar más de 200 partidos y consagrarte bicampeón, te despides como jugador profesional. ¡Gracias, por tanto, Lucho querido!”, publicó el club, que resaltó las características del nacido en Bogotá.

Por su parte, en sus declaraciones de despedida, el futbolista expresó la importancia personal y profesional de su paso por el equipo de sus amores. “En un momento se lo dije a mi papá, y aquí, cuando recién llegué, dije: ‘Sí, voy a hacer todo lo posible por quedarme aquí hasta que me retire’. Y (ríe) Lo dije en su momento así por, por lo que amo esta institución y ahora uno ve que va cumpliendo todo eso”, afirmó Paz, que asumirá nuevos roles.

El volante escarlata describió el momento de tensión que vivió cuando dos hombres armados lo abordaron y revisaron su vehículo en busca del bolso con el dinero. - crédito América de Cali

Y recordó cómo su cariño estaba presente desde temprana edad, pues pese a que nació en la capital de la República, se crio en Puerto Tejada (Cauca), territorio americano. “Lo amo desde chiquito, siempre he sido hincha. Entonces, es algo que de pronto asimilaré después. Por ahora, seguirlo disfrutando y seguir haciendo parte de esa historia", agregó el deportista, que ahora esperar asumir funciones de tipo administrativo en el club.

El palmarés con el que Luis Paz se marchó del América

Paz fue una pieza clave en el mediocampo del equipo y participó en los títulos de Liga ganados ante rivales como Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. Durante su estadía, disputó 212 partidos oficiales, aportó cinco goles y se consolidó como uno de los jugadores más regulares del plantel. Además, su liderazgo dentro y fuera del campo fue frecuentemente reconocido por compañeros y cuerpo técnico.

Previo a su etapa en el América, el mediocampista tuvo un extenso recorrido en el fútbol colombiano. Inició su carrera profesional en Centauros FC, antes de vestir las camisetas de Deportes Quindío y Tolima, en un trasegar que acumuló en total 603 partidos en el balompié nacional. En el elenco ‘Cuyabro’, el volante jugó 129 encuentros y en el ‘Pijao’ sumó otros 101 cotejos, consolidándose como un futbolista de experiencia y amplio recorrido.

El último título de América de Cali fue en la temporada del 2020, con el argentino Juan Cruz Real y con Luis Paz en la nómina - crédito Dimayor

El anuncio de su retiro se produjo en medio de un panorama de cambios para, que al cierre del año ha registrado la salida de varios jugadores de la plantilla profesional. Además de Paz, la dirigencia confirmó la desvinculación del delantero peruano Luis Ramos, los arqueros Santiago Silva y Joel Graterol, de origen uruguayo y venezolano, y el mediocampista capitalino Sebastián Navarro; en una especie de purga tras una temporada de decepciones.

América todavía no anuncia refuerzos para la campaña del 2026; hinchas se impacientan

El equipo, dirigido por el paisa David González, tendrá que afrontar los nuevos retos con la necesidad de fortalecer su plantel para pelear títulos y romper la sequía de éxitos recientes: pues justamente se completarán seis años sin que llegue a lo más alto del podio, en medio de un ambiente de extrema polarización en contra de la familia Gómez Giraldo: dueña del club, y que ha estado en medio de fuerte polémica por la falta de resultados.

David González está obligado a pelear título con América en 2026 - crédito @AmericaDeCali/X

Por el momento y cara a la temporada 2026, América no ha oficializado nuevas incorporaciones para la Liga y la Copa Sudamericana: en la que el grupo competirá en la primera fase, en. quela deberá enfrentar como local a Atlético Bucaramanga con la mira puesta en avanzar a la fase de grupos. La directiva y el cuerpo técnico trabajan en la definición de la plantilla, analizando posibles salidas adicionales y las necesidades en cada posición.