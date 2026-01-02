Atlético Nacional se durmió y dejó partir a una de sus figuras de 2025: reconocido jugador se irá a México

Atlético Nacional tuvo una campaña irregular en la Liga BetPlay y no consiguió estrella en 2025 - crédito Colprensa

Atlético Nacional está enfocado en la temporada 2026, volviendo a prácticas con los jugadores con los que cuenta para el año y el espacio para los refuerzos, pues el objetivo es ganar la Liga BetPlay y ser protagonista de la Copa Sudamericana, a la que clasificó por ganar la Copa Colombia.

Los verdolagas perdieron recientemente a uno de sus mejores jugadores en los últimos meses, el cual fue clave para el título de copa ante el Independiente Medellín y solo llevaba un año en el club, además de que tenía la esperanza de continuar en la institución.

Sin embargo, la buena noticia para los antioqueños es que ya tienen a la persona con la cual reemplazar al futbolista que fue baja, alguien de mucha experiencia y reconocimiento en Sudamérica, ganador de Copa Libertadores y que será la principal figura en el mercado de fichajes del fútbol colombiano.

Baja sensible en Nacional

Los verdes quieren armar una plantilla competitiva para el primer semestre de 2026, debido a los problemas que sufrió en los cuadrangulares de la Liga BetPlay y el golpe por la eliminación en la Copa Libertadores, que marcaron a la institución en esa temporada.

Se conoció que Camilo Cándido finalmente se fue de Atlético Nacional, después de un año de contrato y que no fue renovado por parte de los verdolagas, pese a que había ilusión de que el uruguayo continuara para la nueva campaña, con el técnico Diego Arias.

Camilo Cándido celebrando en la final de la Copa Colombia con Atlético Nacional - crédito David Jaramillo / Colprensa

La noticia fue dada por el periodista Alexis Rodríguez, que escribió en su cuenta de X que “viaja al DF para presentarse a la pretemporada con Cruz Azul (fue citado a pesar de que no hay cupo para extranjeros)“, así que quedará en manos del entrenador Nicolás Larcamón su futuro.

“El 10 de diciembre, Nacional pasó una propuesta al club mexicano, pero no alcanzaba las pretensiones y, además, lo de Casco dejó clara la pretensión del ‘Verde’. Cándido se quería quedar, pero el pasado martes (30 de diciembre) se vio obligado a anunciarle a Nacional su partida", finalizó.

Camilo Cándido se va de Nacional después de que no le renovaran su préstamo y volvió a Cruz Azul - crédito @alexisnoticias/X

De esta manera, Cándido se va luego de 57 compromisos con el verde en 2025, marcó un gol y siete asistencias, una de ellas fue en la vuelta de la final de Copa Colombia ante Medellín, para la anotación de Andrés Román y que significó el trofeo en el estadio Atanasio Girardot.

Se va un uruguayo, llegaría un argentino

De otro lado, los verdolagas no quieren quedarse dormidos con los fichajes y negocian la llegada de algunos hombres de categoría, además de retener a algunos como Alfredo Morelos, por el que tendría un principio de acuerdo con Santos para la compra de un porcentaje.

Tal como dijo Alexis Rodríguez, todo está encaminado para que Milton Casco se una a Atlético Nacional, pues se sabe que tiene un principio de acuerdo por el lateral izquierdo en condición de agente libre, tras desvincularse de River Plate, conjunto en el que es referente.

Milton Casco está a una firma de convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional para 2026 - crédito River Plate

Entre 2015 y 2025, el defensor se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia de la Banda Cruzada, salió campeón de la Copa Libertadores 2018, la Recopa 2016 y 2019, para un total de 12 trofeos con los argentinos y ahora le dio su palabra al verde para 2026.

Casco se convertiría en el refuerzo más relevante en el mercado de fichajes, dada su experiencia y lo que puede aportar en la plantilla de Diego Arias, así como la posibilidad de salir campeón por primera vez afuera de su país, ya que nunca salió de Argentina en su carrera.