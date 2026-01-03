Deportes

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: "No hice nada"

El guardameta, recientemente incorporado a Águilas Doradas, tuvo dos ciclos con el cuadro azul y en ninguno de ellos se consolidó en el arco, ni siquiera sumó minutos en el segundo semestre

Iván Arboleda se fue de
Iván Arboleda se fue de Millonarios sin sumar minutos en el segundo semestre de 2025 y como agente libre - crédito Millonarios FC

Iván Arboleda, guardameta recientemente incorporado a Águilas Doradas para la temporada 2026, asumió con autocrítica el balance tras su paso por el club bogotano, en el que tuvo dos ciclos entre julio de 2024 y diciembre de 2025, sin destacar ni ganarse el puesto de titular.

El portero se sinceró sobre su frustrado paso por los embajadores, equipo al que llegó para ser el reemplazo de Álvaro Montero y terminó en el banco de suplentes en el segundo semestre de 2025, incluso saliendo de convocatorias por versiones sobre actos de indisciplina.

“No hice nada porque tampoco tuve la oportunidad”

“Soy un man muy autocrítico, la verdad no hice nada en Millonarios”, enfatizó Arboleda durante una charla con El VBar Caracol, y añadió, “no hice nada porque tampoco tuve la oportunidad. Jugué nueve-diez partidos en un año y cinco meses”. Detalló la complejidad de su estadía: “Era muy difícil con Álvaro Montero ahí. Después pasó David González y dejó claro que el titular era Montero. Siempre me tocó pelear desde atrás”.

Para el portero colombiano, el ambiente fue adverso desde el inicio. “Con Millonarios no puedo decir que fue un fracaso, porque no hay fracasos en el fútbol, pero no tuve la oportunidad ni la confianza que me dio Gamero cuando llegué”.

Iván Arboleda fue contratado en
Iván Arboleda fue contratado en el periodo de jugadores libres de septiembre, tras salir en junio - crédito Millonarios FC

Al referirse a las decisiones técnicas, Arboleda subrayó las dificultades con los entrenadores. “En lo personal, no me dieron la oportunidad de mostrar el Arboleda que todo el mundo quería ver, sino que era una segunda opción. No se vio ese muchacho protagonista, entonces para mí fue incómodo”.

Sobre las negociaciones y promesas incumplidas, Arboleda relató que al regresar a Millonarios, el entonces entrenador Hernán Torres le aseguró la titularidad en caso de salida de Montero: “Estaba pactado que si se iba Álvaro Montero, el arquero de Millonarios iba a ser yo”. Posteriormente, la llegada del uruguayo Guillermo de Amores modificó esa expectativa: “Me entero de que Guillermo llegaba a Millonarios y eso pasó. Nunca fue que Arboleda no quiso firmar, eso es falso”, indicó.

Guillermo de Amores aún no
Guillermo de Amores aún no puede brillar desde su llegada en julio de 2025 - crédito Millonarios FC

El guardameta también describió cómo se dio su salida y retorno a Bogotá: “Mi salida de Millonarios fue muy extraña. Tenían obligación de compra, estaba todo pactado para estar tres años, pero de un momento a otro me levanto y me entero de que el arquero era Guillermo de Amores”.

“Me tomé mis copitas”

En cuanto a los rumores sobre su disciplina, Arboleda rechazó cualquier acto de indisciplina y atribuyó los comentarios negativos a una campaña de desprestigio: “Salí a cenar con mi familia. Me tomé mis copitas de vino porque vino mi mamá, mi abuela y eso pasó. Estuve un año en Millonarios y nunca se dijo nada de mí. Yo me cuido muy bien y, a pesar de no jugar, me entreno muy bien, con responsabilidad”. Recalcó: “Se inventaron muchas cosas para dejarme mal parado. Esas cosas fueron agitando y se llenó el vaso”.

Iván Arboleda no tuvo muchos
Iván Arboleda no tuvo muchos minutos con Millonarios, siendo su última aparición en los cuadrangulares del primer semestre de 2025 - crédito Captura de video Win Sports

También abordó la supuesta oferta de renovación: “Decían que yo había rechazado una oferta, pero nunca la hubo. Se dio un desgaste de ambas partes, porque después hubo un mal comentario hacia mí”.

Para Arboleda, la relación con la afición fue un motivo de agradecimiento. “La hinchada es muy linda, muy respetuosa. Con Millonarios estoy muy agradecido, me dieron la oportunidad de volver a Colombia, porque era un sueño… El arco de Millonarios es muy lindo. La verdad me dolió como salí de Millonarios, pero esto es fútbol”.

Más refuerzos para el azul

Millonarios atraviesa una etapa de movimientos relevantes en el mercado de fichajes 2026. Han sido confirmados como refuerzos Carlos Darwin Quintero, Sebastián Valencia, Mateo García y Julián Angulo, todos firmando contrato en diciembre y entrenando con la plantilla de Hernán Torres.

Rodrigo Ureña está listo para
Rodrigo Ureña está listo para firmar contrato con Millonarios en enero de 2026 - crédito Universitario

Además, el club gestiona la llegada del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, agente libre tras salir de Universitario de Perú, y del delantero argentino Rodrigo Contreras, que llegaría a préstamo desde Antofagasta de Chile con un contrato de un año y opción de compra.

De acuerdo con los reportes del periodista Guillermo Arango, este conjunto de incorporaciones refuerza la apuesta de Millonarios por una nómina competitiva que busca obtener un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Nacional.

