En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”

El futbolista colombiano Luis Díaz sorprendió a los aficionados al celebrar el inicio de 2026 con una demostración pública de arraigo: se vistió con la camiseta del Junior de Barranquilla y disfrutó una animada parranda vallenata en su ciudad natal, justo cuando el club “tiburón” atraviesa un momento de euforia tras conseguir su undécima estrella y clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En videos viralizados durante las primeras horas de enero se observa a Luis Díaz con el tradicional sombrero vueltiao, rodeado de su familia, cantando y bailando como uno más entre la parranda, mientras luce la camiseta con la que los jugadores del Junior celebraron en el estadio Manuel Murillo Toro el título de la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo dirigido por Alfredo Arias se impuso en la serie final frente a Deportes Tolima con un global de 4-0, asegurando una nueva estrella. El gol de José Enamorado en el estadio Manuel Murillo Toro sentenció la victoria por 0-1, desmoronando la esperanza de remontada del Tolima desde el minuto 17.

El Junior, al levantar el trofeo del campeonato, garantizó su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026. Los usuarios de las redes sociales destacaron al atacante colombiano y festejaron que uno de los ídolos del fútbol colombiano vuelva a hacer resonar el nombre del tiburón:

Luis Díaz en la lista de posibles nominados al Balón de Oro 2026

El nombre de Luis Díaz aparece en el selecto grupo de candidatos al Balón de Oro 2026, según un listado elaborado por el portal británico GOAL y difundido al cierre de noviembre de 2025.

El desempeño del futbolista colombiano con el Bayern Múnich ha sido determinante: suma 13 goles y siete asistencias en solo 22 encuentros de la temporada actual. Su protagonismo podría verse potenciado durante la próxima Copa Mundial de la FIFA, torneo en el que Díaz debutará y cuya repercusión se anticipa como decisiva para la votación del premio individual más codiciado del fútbol.

GOAL destaca que la carrera por el Balón de Oro presenta este año una singular complejidad, marcada por la coincidencia entre la temporada europea y grandes certámenes internacionales, como la Copa Mundial en América del Norte y la Copa Africana de Naciones. El informe advierte que el impacto de estos torneos globales suele modificar radicalmente las preferencias de los votantes, potenciando el valor de quienes logran destacarse con sus selecciones.

Luis Díaz compartió imágenes del partido y celebró el cierre del año con un mensaje de optimismo para el 2026 - crédito @luisdiaz19_/ Instagram

Dentro del ranking elaborado por GOAL, el octavo puesto de Díaz sobresale como uno de los influjos ascendentes de la temporada 2025-2026. El colombiano no solo ha sido pieza clave para la conquista de la DFL-Supercup por parte del Bayern Múnich, sino que también firmó actuaciones de alto perfil, como su doblete frente a PSG en Liga de Campeones.

El reporte subraya: “Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación ganadora de partidos que atrae la atención de los votantes del Balón de Oro…”.