Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

América de Cali vive una etapa de cambios significativos en su plantilla de cara a la temporada 2026, tras confirmar la salida de doce futbolistas de su equipo profesional. La decisión, motivada por el objetivo de fortalecer su papel en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana, representa un giro importante para el club, que ya trabaja en nuevas incorporaciones.

La directiva adelanta una profunda reestructuración en la nómina, gestionando, en simultáneo, las primeras llegadas y bajas. La directiva, encabezada por Tulio Gómez y bajo la orientación técnica de David González, fundamentó la reconfiguración del plantel en la intención de renovar y dar un salto de calidad tanto a nivel nacional como internacional.

Las salidas del rojo

América de Cali asumió el reto de rearmar su escuadra, apostando por la salida de una docena de jugadores con distintos roles y trayectorias, incluidos titulares, referentes y jóvenes, algunos por mal rendimiento o falta de minutos, otros porque su buen momento los llevó a mejores destinos.

Entre las bajas más relevantes, el delantero peruano Luis Ramos continuará su carrera en el Alianza Lima, el arquero Joel Graterol firmó con la Academia Puerto Cabello y el guardameta uruguayo Santiago Silva se incorporó a la Universidad de Concepción.

El mediocampista Sebastián Navarro regresará a Fortaleza, mientras que Andrés Roa, que reforzó el club en el mercado de jugadores libres en septiembre, está en negociaciones avanzadas para unirse a Once Caldas y para eso buscaba una salida rápida de los rojos.

El listado de bajas también contempla a Franco Leys, que no llegó a un acuerdo de renovación y pasará a integrar el Deportivo Pasto, a pesar del interés del cuerpo técnico por retenerlo dada su experiencia en la institución, pero ahora buscaría más minutos con los volcánicos. Por su parte, Daniel Bocanegra y Andrés Tello concluyeron su ciclo en la institución, aunque sus nuevos destinos no han sido confirmados.

Otros casos siguen marcados por la incertidumbre. Jean Pestaña mantiene conversaciones con el Junior de Barranquilla, aunque aún no se oficializa su vinculación, y Yerson Candelo, que dialogaba con Independiente Santa Fe, explora posibilidades en el exterior.

Completan la lista el juvenil Manuel Caicedo, que buscará minutos en el Internacional de Palmira, y el veterano Luis Paz, exvolante histórico del América de Cali, que anunció su retiro del fútbol profesional tras varios años en el cuadro Escarlata.

El primer refuerzo

En paralelo a las salidas, el club comenzó a cimentar su nuevo proyecto deportivo con la reincorporación del defensor central Marlon Torres, bicampeón con el América de Cali en el Finalización 2019 y la temporada 2020, siendo recordado por su fortaleza.

Tras su breve paso por el Deportes Tolima, vuelve al equipo vallecaucano como primer refuerzo. En redes sociales, el club destacó: “Las grandes historias siempre tienen una torre que los sostiene”, aludiendo a su regreso y perfilando su experiencia en 139 partidos oficiales vistiendo la camiseta escarlata, donde llegó a portar la capitanía en varias ocasiones.

El regreso de Torres apunta a reforzar la defensa y disputar un puesto junto a Nicolás Hernández, Jean Pestaña, Andrés Mosquera Guardia y Cristian Tovar, que fueron los zagueros durante la temporada 2025 del fútbol colombiano y la Copa Sudamericana.

Se prevén nuevas incorporaciones antes del cierre del mercado de fichajes. Entre las posibilidades, destaca el nombre del volante creativo Yeison Guzmán, aunque no se ha confirmado oficialmente su llegada.

Mientras tanto, la directiva continúa la búsqueda de refuerzos que permitan completar la nómina de cara a los retos nacionales e internacionales del 2026. El club vallecaucano se prepara para días clave, a la espera de concretar nuevas operaciones y terminar de definir el plantel con el que afrontará la próxima temporada.