Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

La llegada de la Copa Libertadores ha desatado una ola de malestar entre los hinchas de Independiente Santa Fe, que pese a su enorme apoyo durante las temporadas 2024 y 2025, ahora es incierto lo que pasará para 2026 por temas económicos y deportivos con la nómina.

Hay preocupación en los rojos por el inconformismo de los aficionados, que exigen un equipo de primer nivel para la Copa Libertadores, que es el principal objetivo del próximo año, así como para pelear el título de la Liga BetPlay, el cual se escapó hace unas semanas en los cuadrangulares.

Por lo pronto, el conjunto del técnico Pablo Repetto descansa y volverá a la acción el fin de semana del 3 y 4 de enero, cuando retome la pretemporada y su primer partido del año, el amistoso ante Táchira, y la Superliga frente al Junior de Barranquilla el 15 y 21 de enero.

Hinchas enojados con Santa Fe

Existe una clase de protesta silenciosa entre los aficionados cardenales que busca presionar a la directiva, en medio de un clima de tensión provocado por lo que muchos seguidores consideran un encarecimiento “exagerado y desproporcionado” de las entradas con respecto a campañas anteriores.

El punto de mayor conflicto radica en que, a pesar de los elevados valores, los abonos no garantizan el acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la cual será ofrecida como un paquete aparte, solo con los nueve juegos de local en Liga BetPlay y la final de Superliga.

Este factor ha intensificado la sensación de desencanto y exclusión, impactando directamente en las ventas para la nueva temporada y en las finanzas del club bogotano, que sigue en ley de reorganización para pagar lo que le quedan de deudas de años anteriores.

De acuerdo con cifras señaladas por el periodista Miguel París, hasta el momento apenas 600 personas han confirmado su abono para el club. Este bajo número es interpretado como una clara señal colectiva de protesta, reflejando la percepción entre la afición de que el costo final supera con creces su expectativa y posibilidad de asistencia.

Los precios de los abonos para 2026 varían según la ubicación en el estadio El Campín: la tribuna Lateral Sur para antiguos abonados parte en $457.000, mientras que el tope máximo corresponde a nuevos abonados en Occidental Preferencial, Platea Alta y Platea Baja, con un coste de $1.289.000. En Occidental General, las cifras se sitúan entre $772.000 y $875.000; en Oriental Platea y Preferencial, entre $648.000 y $735.000; en Oriental General, de $490.000 a $555.000; y la ya citada Lateral Sur, hasta $518.000.

Nada de movimientos en fichajes

Mientras los precios alimentan la inquietud, el club no ha presentado fichajes nuevos para reforzar su plantilla a menos de un mes del inicio de la Superliga ante Junior, contexto que añade incertidumbre a la situación interna.

Por el contrario, la única baja confirmada de peso hasta el momento ha sido la de Harold Santiago Mosquera, aunque se espera que se anuncien en breve las incorporaciones de jugadores como Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos.

En paralelo, otros movimientos de mercado inciden en el entorno del fútbol bogotano. En charla con Caracol Radio, el representante Lucas Restrepo compartió detalles sobre Joan Castro, explicando que el lateral pasará a Internacional de Bogotá, subrayando que la operación respondió a criterios económicos favorables para el club y que el proceso de recuperación del jugador avanza satisfactoriamente.

Hasta ahora, la baja respuesta de la afición sigue describiendo la realidad de incertidumbre y desconfianza que atraviesa a Independiente Santa Fe en el arranque de una temporada marcada por cuestionamientos y expectativas encontradas.