Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Reyes regresa al fútbol colombiano tras su paso por el exterior y afrontará un complejo panorama deportivo y financiero. - crédito Andre Coelho/EFE

El Deportivo Pereira oficializó este martes 30 de diciembre la contratación de Arturo Ernesto Reyes Montero como nuevo director técnico del equipo profesional, en un contexto marcado por una compleja situación administrativa, financiera y deportiva que atraviesa la institución risaraldense. El anuncio se realizó mediante un comunicado publicado en los canales oficiales del club.

En el texto, la institución señaló: “Deportivo Pereira informa al público en general, a la hinchada y a los medios de comunicación que el nuevo director técnico es Arturo Reyes Montero. Le damos la más cordial bienvenida a él y a su cuerpo técnico y les deseamos éxitos en su gestión”. Reyes asume el cargo tras la salida del venezolano Rafael Dudamel y con la temporada 2026 en el horizonte.

Regreso de Arturo Reyes al fútbol profesional colombiano

Con esta designación, Arturo Reyes regresa a la Liga BetPlay Dimayor luego de dos años, ya que su última experiencia en el fútbol colombiano fue al frente de Junior de Barranquilla, club al que dirigió durante dos temporadas y con el que obtuvo el título de liga en el segundo semestre de 2023.

El entrenador samario, de 56 años, cuenta con un extenso recorrido tanto en clubes del fútbol profesional colombiano como en procesos de selecciones nacionales. A lo largo de su carrera ha dirigido a Barranquilla FC, Patriotas Boyacá, Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y recientemente a Sport Boys de Perú, equipo del que se desvinculó meses atrás.

El club matecaña oficializó al técnico en medio de sanciones, salidas de jugadores y procesos pendientes ante los entes de control. - crédito @DeporPereiraFC/X

Trayectoria en la Selección Colombia

Además de su experiencia en clubes, Reyes tuvo una participación destacada en las selecciones Colombia, donde estuvo al frente de los combinados Sub-20 y Sub-23, y se desempeñó como director técnico interino de la selección de mayores, además de asistente técnico en procesos posteriores.

Entre sus principales logros a nivel de selecciones se encuentra la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 con la Selección Colombia Sub-21, resultado que consolidó su perfil como formador y estratega en categorías juveniles.

Estadísticas y antecedentes como entrenador

En su carrera como director técnico profesional, Arturo Reyes ha dirigido un total de 317 partidos, con un balance de 89 victorias, 99 empates y 129 derrotas, lo que representa un rendimiento del 38,49 %. Su principal logro a nivel de clubes fue el título de la Liga BetPlay II-2023 con Junior de Barranquilla.

Como futbolista, Reyes se desempeñó como defensor central entre 1992 y 2006, con pasos por clubes como Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Atlético Huila, Unión Magdalena, Junior, Expreso Rojo y Patriotas Boyacá, experiencia que posteriormente trasladó a su etapa como entrenador.

El exentrenador de Junior y selecciones Colombia dirigirá a Pereira con énfasis en jóvenes y recursos limitados. - crédito @JuniorClubSA/Twitter.

La situación institucional del Deportivo Pereira

La llegada de Reyes se produce en un momento complejo para el Deportivo Pereira. El club enfrenta una grave crisis financiera que derivó en el incumplimiento del pago de salarios y aportes a la seguridad social, situación que provocó un paro del plantel profesional y la salida anticipada de varios jugadores durante la Liga BetPlay II-2025.

Como consecuencia de estas irregularidades, el Ministerio del Deporte notificó la suspensión del reconocimiento deportivo, tras verificar el incumplimiento de obligaciones laborales y tributarias por parte de la institución.

Incertidumbre sobre la administración del club

En medio de este panorama, el presidente del club, Álvaro de Jesús López Bedoya, anunció a finales de noviembre la supuesta venta de la institución a la empresa Group Empresarios Full Dubái Colombia S.A.S.. Sin embargo, dicha operación no fue formalizada ante la Dimayor y nunca se realizó la rueda de prensa anunciada para presentar a los nuevos propietarios.

Sobre esta situación, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, señaló que mientras no exista una resolución ejecutoriada por parte del Ministerio del Deporte, no se puede tomar una decisión definitiva sobre el reconocimiento deportivo del club. Asimismo, indicó que el ente está a la espera de una definición oficial para convocar, si es necesario, a una asamblea extraordinaria.

Pereira apuesta por la experiencia de Reyes para reorganizar su proyecto deportivo en la próxima temporada. - crédito Deportivo Pereira

Plantel reducido y planificación deportiva

En lo deportivo, el Deportivo Pereira afronta la temporada con una nómina limitada, tras la salida de jugadores como Carlos Darwin Quintero, Yesus Cabrera, Kelvin Osorio, Luis Felipe Mosquera y otros integrantes del plantel profesional. Los últimos encuentros del torneo anterior fueron disputados con jugadores de las categorías Sub-20 y Sub-18.

De acuerdo con lo informado por el club, el plantel profesional se encuentra en período de vacaciones desde el 20 de diciembre hasta el 2 de enero. Arturo Reyes y su cuerpo técnico serán presentados oficialmente a inicios de enero, momento en el que comenzarán labores de planificación deportiva, en un contexto condicionado por las restricciones administrativas y financieras vigentes.