Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino

La mediocampista Yoreli Rincón, referente del fútbol femenino colombiano, culminó su etapa en Palmeiras tras más de cuarenta partidos y ahora se encuentra en la búsqueda de un nuevo club, justo después de conquistar el campeonato paulista femenino hace apenas dos semanas.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la carrera de la jugadora santandereana, cuya influencia ha sido reconocida por la propia institución paulista con el mensaje: “Yoreli Rincón se despide del Verdão tras más de 40 partidos. ¡Gracias, mi ‘Greenga’!”, escribió el club en sus perfiles de redes sociales.

El legado de Rincón en el continente ha transcendido los clubes que ha representado.

Fue incluida en el Equipo de la Década de Conmebol (2011-2020), distinción que reafirma su papel como pionera y referente del fútbol femenino nacional.

Con Atlético Huila, logró la Liga Femenina 2018 y la Copa Libertadores Femenina de ese año, un título inédito para Colombia.

Además, en Palmeiras compartió vestuario con otras tres futbolistas colombianas: Greicy Landázury, Katherine Tapia y Ana María Guzmán.

La colombiana ya tendría definido su futuro, luego de acordar un precontrato para unirse a Santos al concluir la temporada en curso, según detalló el medio ge.globo.

Con 32 años, la futbolista desembarcó en el fútbol brasileño en agosto de 2024 como un fichaje de peso para potenciar al conjunto paulista en la recta final de ese año y en 2025.

Sin embargo, su rendimiento alternó momentos positivos con otros de menor impacto y no logró consolidarse plenamente.

En la reciente final de la Copa do Brasil Femenina, ganada ante Ferroviaria, Yoreli Rincón no sumó minutos ni saltó al césped, permaneciendo en el banquillo durante toda la disputa, situación que se repitió en la final del Campeonato Paulista Femenino, donde el Verdão también fue campeón. Durante su paso por Palmeiras, la colombiana acumuló 42 partidos oficiales y tres goles.

Nacida en Piedecuesta, Santander, Rincón se destacó como una mediocampista ofensiva de técnica depurada, visión y liderazgo.

Su carrera internacional comenzó en 2012, cuando se transformó en la primera futbolista colombiana en firmar un contrato profesional al fichar por el XV de Piracicaba de Brasil.

Desde entonces, ha jugado en equipos de Brasil, Estados Unidos, Suecia, Noruega e Italia, entre ellos: Malmö, WNY Flash, Avaldsnes, Inter de Milán y Sampdoria.

Su trayectoria con la Selección Colombia también ha sido determinante. Formó parte de la generación apodada Las Chicas Superpoderosas y jugó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los Mundiales de 2011 y 2015, así como en las Copas América de 2010 y 2014, en las que Colombia obtuvo el subcampeonato.

Mientras la selección femenina de Colombia encara la fase decisiva de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, sus resultados recientes comienzan a repercutir directamente en la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2027, que tendrá lugar en Brasil.

El equipo, que cerró la tercera jornada con un empate a uno frente a Bolivia en La Paz, sigue en lucha por asegurar uno de los dos boletos directos a la cita mundialista, aunque una caída en el ranking FIFA añade presión sobre sus próximos seis compromisos del primer semestre.

El impacto del empate ante Bolivia no solo se reflejó en la tabla del torneo sudamericano, sino también en el escalafón mundial: Colombia descendió del puesto dieciocho al puesto veinte en el ranking FIFA, perdiendo 22,11 puntos. Este retroceso, confirmado tras los cuatro primeros partidos disputados en 2025, podría alterar su situación en los bombos del sorteo para el Mundial de Brasil 2027, según la información entregada por la organización.