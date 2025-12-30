Deportes

Jorge Carrascal está en carpeta de un campeón italiano: vea de cuál se trata

El mediocampista, que fue campeón con Flamengo de la Copa Libertadores, suena para llegar al fútbol europeo en el mercado invernal

El colombiano se ha convertido
El colombiano se ha convertido en un titular indiscutido de Flamengo - crédito Reuters

Tras ganar la Copa Libertadores 2025, en la que derrotó en la final a Palmeiras 1-0 en Perú, Flamengo trabaja para renovar a la mayoría de sus figuras, incluyendo a su entrenador Filipe Luis.

Al respecto, el estratega ha sido tendencia en Brasil por la petición de cinco millones de dólares anuales y una cláusula que le permita salir al fútbol europeo en cuanto llegue una oferta que sea de su interés.

Además, jugadores como Jorge Carrascal, Erick Pulgar y Pedro han sido vinculados por la prensa en Brasil con importantes equipos de Europa, comenzando con el colombiano de 27 años, que podría volver a jugar en Europa en 2026.

Cabe recordar que, antes de llegar a Flamengo, Carrascal estuvo poco más de dos años en Rusia; además, en el inicio de su carrera jugó en Ucrania, las que han sido sus únicas experiencias en el fútbol del viejo continente.

El colombiano fue uno de
El colombiano fue uno de los jugadores destacados en la final continental ante PSG - crédito Reuters

En el inicio del mercado invernal, que es la oportunidad que tienen los equipos europeos para reforzar sus plantillas en la mitad de la temporada, Carrascal ha sonado principalmente para llegar a Olympique de Marsella, que ha ofrecido hasta 15 millones de euros por los derechos deportivos del ofensivo cafetero.

Al respecto, el periodista turco Ekrem Konur, que se especializa en noticias del mercado de fichajes en el mundo, mencionó que Flamengo rechazó la propuesta de Marsella por Carrascal.

Además, el comunicador mencionó que en Brasil ya saben que habrá dos ofertas más por el mediocampista, la primera es una cesión con opción de compra de Wolverhampton en la Premier League.

Por último, la opción más cercana sería la de llegar a Italia, más específicamente a Napoli, que ofrecería hasta 20 millones de euros por el cartagenero, que se ha convertido en un habitual de las convocatorias de Néstor Lorenzo en la selección Colombia.

Napoli es el último campeón
Napoli es el último campeón de la Serie A - crédito Reuters

Sobre el club de Nápoles, es el último campeón de la liga italiana, es dirigido por Antonio Conte y tiene entre sus figuras principales a los belgas Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

Precisamente, la lesión del exjugador del Manchester City, que se perdería gran parte del segundo semestre de la temporada, sería uno de los factores por los que Napoli está buscando contratar a un mediocampista ofensivo.

Ante la ausencia del belga, Conte ha utilizado a jugadores como David Neres y Scott McTominay en la posición de Kevin De Bruyne, y ese sitio podría ser ocupado por Carrascal en caso de que se confirme su traspaso a Italia.

Jorge Carrascal estaría siendo buscado por Napoli
Jorge Carrascal estaría siendo buscado por Napoli - crédito Reuters

Aunque en Nápoles se tiene un aprecio especial por los argentinos, debido a que su máximo ídolo es Diego Armando Maradona, no se trata de una ciudad que sea lejana para los futbolistas colombianos, puesto que seis han sabido estar en las filas del equipo del sur italiano.

Los cafeteros que han pasado por Napoli son: Freddy Rincón, Gonzalo “Chalo” Martínez, Juan Camilo Zúñiga, Pablo Armero, Duván Zapata y David Ospina, este último fue el guardameta titular del club durante varias temporadas.

Sobre Jorge Carrascal, cabe mencionar que el interés de los clubes europeos aumentó luego de que el español Saúl Ñíguez, actualmente en Flamengo, mencionó que se trataba del sucesor de James Rodríguez y el futuro del fútbol colombiano.

“Cuando James decida hacerse a un lado, Colombia quedará en muy buenas manos con Carrascal. Es un pedazo de jugador y tiene un técnico como Filipe Luis que lo va a potenciar para que pueda ser más regular”, declaró el exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea a TransferMarkt.

