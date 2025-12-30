Competencia para Rodallega, este es el refuerzo que prioriza Santa Fe para la Copa Libertadores

El veterano fue el máximo goleador del fútbol colombiano en 2025 - crédito EFE

Con 23 tantos, Hugo Rodallega se consolidó como el mejor delantero del FPC en 2025, siendo la pieza clave de Independiente Santa Fe en el título del primer semestre ante Independiente Medellín.

Con 40 años, el delantero ha declarado que no tiene intenciones de retirarse, por lo que ha renovado contrato con Santa Fe y seguirá siendo el capitán del Cardenal en 2026.

Además de la Liga Betplay, Santa Fe también participará de la Copa Libertadores, en la que estará ubicado en el bombo tres de la fase de grupos por haber sido campeón en el rentado local.

Es por ello que, además de la nómina base que tiene el club bogotano, en la que figuran jugadores como Daniel Torres, Andrés Mosquera Marmolejo y el mismo Rodallega, se espera que los directivos confirmen la llegada de hasta seis refuerzos antes del inicio de la pretemporada, que será el segundo día de enero de 2026.

Santa Fe contrataría a dos extranjeros para 2026 - crédito Colprensa

Hasta el momento, para reemplazar a Harold Santiago Mosquera, que dejó el club tras terminar contrato, Santa Fe tendría un preacuerdo con el ofensivo uruguayo Franco Fagúndez, que llegaría cedido con una opción de compra que podrá ser ejecutada en los próximos doce meses.

Sumado a ello, el periodista César Luis Merlo informó que Santa Fe tiene un acuerdo con Talleres de Córdoba para recibir cedido al delantero Nahuel Bustos, de 27 años.

El argentino también llegaría en un negocio similar al de Fagúndez, en un préstamo en el que el club colombiano tendrá la posibilidad de ejecutar una opción de compra en caso de que el rendimiento del atacante sea positivo.

Sobre Bustos, se formó en Talleres de Córdoba, ha jugado para Pachuca, Girona, São Paulo y San Lorenzo, en su carrera ha disputado 246 partidos, en los que anotó 46 goles y entregó 13 asistencias.

En la última temporada perdió el lugar en Talleres con Federico Girotti y en Santa Fe tendría que competir un puesto en el once titular con Hugo Rodallega, teniendo en cuenta que Pablo Repetto, actual técnico del Cardenal, juega con un solo delantero.

En junio de 2025 Santa Fe había buscado contratar a Bustos - crédito AFP

Además de Nahuel Bustos, Santa Fe tendría negociaciones establecidas con Once Caldas por el extremo Luis Palacios y con Atlético Nacional por el mediocampista Kilian Toscano.

Hasta el momento, el primer campeón de Colombia ha confirmado la salida de los siguientes jugadores: Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Jeison Angulo, Marcelo Meli, Harold Santiago Mosquera, Angelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera y Edward López.

A nivel de renovaciones, la única que se ha confirmado es la del volante de contención Daniel Torres, que firmó para estar durante un año más en el club bogotano.

Pablo Repetto dirigirá a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 - crédito Santa Fe

A nivel de contrataciones, en diálogo con Caracol Radio, Pablo Repetto anticipó que la intención es contratar la mayor cantidad de jugadores colombianos, y que los extranjeros que lleguen serán aquellos que tengan su voto de confianza.

“Nosotros, cuando armamos el plantel, lo que buscamos es la necesidad de jugadores a la altura del club y principalmente colombianos, que estén a la altura del equipo y si vemos posiciones que no estén a la altura, tendremos que salir a buscar afuera. No puedo decir cuántos. Hoy tenemos dos, Olivera y Fagúndez, puede haber cuatro o dos. El mercado nos va marcando. A mí me gustaría que fueran los menos posibles, por un tema de adaptación”.

En ese sentido, Repetto le envió un mensaje a los hinchas de Santa Fe, a quienes les pidió apoyar al club en todo momento para aspirar a avanzar hasta las instancias finales de la Copa Libertadores.

“Ganar todos los partidos. Después ponerse como objetivo ganar la copa, sean los grandes de Colombia, de Uruguay, de Chile, todos soñamos y más cuando tienes una historia, pero esa ilusión va creciendo o no con el rendimiento del equipo. Hay que ir paso a paso y nos ilusionaremos más”.