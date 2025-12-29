Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Bienvenidos al minuto a minuto en donde actualizaremos todas las noticias del periodo de transferencias en el fútbol colombiano.
Los jugadores que llegan, los que se van y aquellos que suenan para clubes de la Liga Betplay. Siga aquí todas las novedades.
‘Bebelo’ Reynoso dejará Talleres y se sumará a las filas de Deportivo Cali, uno de los clubes históricos de Colombia, para la próxima temporada. La transferencia se realizará en calidad de préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra, según informó el periodista deportivo Ignacio Castellano. Solo faltan detalles mínimos para que el mediocampista firme su incorporación al equipo conocido como el Verdiblanco.
El equipo caleño se ubica como el quinto en títulos locales del fútbol colombiano, con diez campeonatos, detrás de Nacional de Medellín (18), Millonarios (16), América de Cali (15) y Junior de Barranquilla (11). Reynoso, quien se desempeña como enganche, cerró su segundo paso por Talleres con registros discretos: 1 gol y 1 asistencia en 26 partidos disputados.