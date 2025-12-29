Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Los jugadores que llegan, los que se van y aquellos que suenan para clubes de la Liga Betplay. Siga aquí todas las novedades.

Bienvenidos al minuto a minuto en donde actualizaremos todas las noticias del periodo de transferencias en el fútbol colombiano.

El equipo caleño se ubica como el quinto en títulos locales del fútbol colombiano, con diez campeonatos, detrás de Nacional de Medellín (18), Millonarios (16), América de Cali (15) y Junior de Barranquilla (11) . Reynoso, quien se desempeña como enganche, cerró su segundo paso por Talleres con registros discretos: 1 gol y 1 asistencia en 26 partidos disputados.

‘Bebelo’ Reynoso dejará Talleres y se sumará a las filas de Deportivo Cali, uno de los clubes históricos de Colombia, para la próxima temporada. La transferencia se realizará en calidad de préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra, según informó el periodista deportivo Ignacio Castellano. Solo faltan detalles mínimos para que el mediocampista firme su incorporación al equipo conocido como el Verdiblanco.

Últimas noticias

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga de Colombia entre Junior y Santa Fe La localía en el partido de vuelta correspondía a Junior, pero por las remodelaciones en el estadio Metropolitano cedió cerrar la final de local para contar con cuarenta mil hinchas en el primer partido de la final

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas Los partidos del Fútbol Profesional Colombiano en sus dos divisiones se vieron empañados por las reprochables conductas de los aficionados, especialmente de los que ocupan las tribunas populares

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete El atacante samario revalidó su buen momento y terminó el 2025 con una destacada actuación en la victoria de su equipo sobre Rio Ave: en un resultado que mantuvo a su club en los puestos de privilegio del tablero de posiciones, metido en la pelea por el título

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno El ícono del fútbol colombiano se encuentra en el país euroasiático acompañando al delantero antioqueño, que está casado con una de sus hijas, y que en agradecimiento por esta especial visita se reportó en las redes contrarias para celebrar estas fechas lejos de casa