Deportes

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Internacional de Bogotá se mueve en medio de armar la nómina para su primera aparición en la Liga Betplay, mientras que Deportivo Cali diseña una robusta plantilla para el primer torneo bajo el mandato de IDC Group

Guardar
En el Manuel Murillo Toro
En el Manuel Murillo Toro se jugará la final de ida de la Liga BetPlay Dimayor - crédito Colprensa/Dimayor

Bienvenidos al minuto a minuto en donde actualizaremos todas las noticias del periodo de transferencias en el fútbol colombiano.

Los jugadores que llegan, los que se van y aquellos que suenan para clubes de la Liga Betplay. Siga aquí todas las novedades.

12:44 hsHoy

‘Bebelo’ Reynoso, el ex Boca Juniors que quiere el Deportivo Cali

(Foto Baires)
(Foto Baires)

‘Bebelo’ Reynoso dejará Talleres y se sumará a las filas de Deportivo Cali, uno de los clubes históricos de Colombia, para la próxima temporada. La transferencia se realizará en calidad de préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra, según informó el periodista deportivo Ignacio Castellano. Solo faltan detalles mínimos para que el mediocampista firme su incorporación al equipo conocido como el Verdiblanco.

El equipo caleño se ubica como el quinto en títulos locales del fútbol colombiano, con diez campeonatos, detrás de Nacional de Medellín (18), Millonarios (16), América de Cali (15) y Junior de Barranquilla (11). Reynoso, quien se desempeña como enganche, cerró su segundo paso por Talleres con registros discretos: 1 gol y 1 asistencia en 26 partidos disputados.

11:58 hsHoy

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao

Atlético Nacional

  • Salidas: Joan Castro

América de Cali

  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.

Deportes Tolima

  • Fichajes: Jan Angulo.
  • Salidas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Deportivo Pereira

  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT)
  • Salidas: Diego Martínez

Fortaleza

  • Salidas: Andrés Ricaurte

Independiente Medellín

  • Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT)
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa

Junior FC

  • Fichajes: Jannenson Sarmineto
  • Salidas: Jose Abad Cuenú

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo.
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Fichajes: Jaime Alvarado
  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

Temas Relacionados

EN VIVOTransferencia de jugadoresBolsa de JugadoresMercado de FichajesFPCFichajes ColombiaAtlético NacionalDeportivo CaliMillonariosAmérica de CaliJunior FCIndependiente Santa FeColombia-Deportes

Últimas noticias

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga de Colombia entre Junior y Santa Fe

La localía en el partido de vuelta correspondía a Junior, pero por las remodelaciones en el estadio Metropolitano cedió cerrar la final de local para contar con cuarenta mil hinchas en el primer partido de la final

Dimayor confirmó fecha y hora

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas

Los partidos del Fútbol Profesional Colombiano en sus dos divisiones se vieron empañados por las reprochables conductas de los aficionados, especialmente de los que ocupan las tribunas populares

En 2025 las barras bravas

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete

El atacante samario revalidó su buen momento y terminó el 2025 con una destacada actuación en la victoria de su equipo sobre Rio Ave: en un resultado que mantuvo a su club en los puestos de privilegio del tablero de posiciones, metido en la pelea por el título

Luis Suárez continúa en racha

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno

El ícono del fútbol colombiano se encuentra en el país euroasiático acompañando al delantero antioqueño, que está casado con una de sus hijas, y que en agradecimiento por esta especial visita se reportó en las redes contrarias para celebrar estas fechas lejos de casa

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa

Esto le costaría ver a Messi en el Atanasio Girardot de Medellín contra Atlético Nacional: precios de hoteles, vuelos y boletería

Lo más costoso para vivir el llamado Partido de la Historia serían las boletas, pues los vuelos más baratos no costarían más de 200.000 pesos colombianos y el hospedaje se puede conseguir desde los $30.000

Esto le costaría ver a

ÚLTIMAS NOTICIAS

Todos los rumores sobre el

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

La fortuna en dólares que reveló la billetera virtual del actor porno de La Matanza acusado de filmar una escena de sexo con una menor

La muerte de Brigitte Bardot reavivó la polémica sobre su figura en Francia

Videojuegos de 100 euros, por qué GTA 6 y otros lanzamientos podrían cambiar el mercado

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de Brigitte Bardot

La muerte de Brigitte Bardot reavivó la polémica sobre su figura en Francia

Cocaleros de Bolivia se unen a la Central Obrera en las protestas contra el Decreto 5503

Bajo la presión del bloqueo de Estados Unidos, Maduro pidió lealtad a los militares de Venezuela

Una operación antiterrorista en Italia reveló conexiones financieras de Hamas en Brasil

El Kremlin dijo que las negociaciones sobre Ucrania están en su fase final y anunció una nueva llamada entre Putin y Trump

DEPORTES

Las exóticas vacaciones de una

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

Una investigación en los Estados Unidos reveló el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

El particular ritual con un globo de una figura tras marcar un gol con su equipo que recorre el mundo