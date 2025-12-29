Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga de Colombia entre Junior y Santa Fe

Junior y Santa Fe son clubes que han ganado la Superliga de Colombia - crédito Dimayor

La definición de las fechas y horarios para la Superliga Betplay 2026 sitúa a Junior de Barranquilla y Santa Fe en el centro del primer gran duelo del fútbol colombiano del año entrante.

Según ha informado Dimayor, los enfrentamientos se disputarán en dos escenarios icónicos: el duelo de ida se concretará el jueves 15 de enero a las 7:30 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, mientras que la decisión del campeón se dará el miércoles 21 de enero a la misma hora en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Esta programación responde a un acuerdo especial entre ambos clubes, pues la localía se alternó a raíz de la remodelación del Metropolitano por motivos que incluyen la final de la Copa Sudamericana 2026, evento que requiere una intervención mayor en las instalaciones.

E alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, subrayó la importancia simbólica del primer partido. A través de su cuenta en X, el mandatario expresó: “Tenemos una gran noticia para la hinchada rojiblanca: aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero volveremos a encontrarnos en casa para vivir el partido @JuniorClubSA vs. @SantaFe por la Superliga”.

Enfatizó el valor histórico de este último partido antes de la transformación del recinto: “Este será el último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará #AOtroNivel. Pronto viviremos un estadio a la altura de la pasión de Barranquilla. ¡Vamos por más!”.

La normativa de la Superliga Betplay determina que el club mejor ubicado en la tabla de reclasificación anual debe cerrar la serie en condición de local. No obstante, Junior de Barranquilla solicitó invertir el orden de los partidos para aprovechar la posibilidad de despedirse del Metropolitano antes de su actualización estructural.

Ambas instituciones estuvieron de acuerdo en alternar la localía y, de esta forma, también se evitó emplear el estadio Romelio Martínez como sede provisional para el conjunto barranquillero. Todos los encuentros serán retransmitidos a través de Win+ Fútbol.

El interés deportivo también crece ante el palmarés en juego: Santa Fe está a las puertas de su quinto título de Superliga y aspira a consolidarse como el club más laureado de la competición. La institución bogotana suma ya cuatro consagraciones (2013, 2015, 2017, 2021) y, si logra alzarse nuevamente con la corona, superará en solitario a Atlético Nacional, que también cuenta con cuatro títulos (2012, 2016, 2023, 2025), pero ha sumado tres derrotas en finales (2014, 2015, 2018). Junior, en tanto, busca su tercer triunfo tras los campeonatos obtenidos en 2019 y 2020, y persigue ampliar su historial, tras las finales perdidas ante Nacional en 2012 y Millonarios en 2024.

La serie Superliga BetPlay 2026 se convierte así en un escenario de alto voltaje competitivo y simbólico, en el que los dos referentes recientes del balompié nacional medirán fuerzas en contextos históricos para sus aficiones.

Así clasificó Santa Fe a la Superliga 2026

Santa Fe conquistó su décimo título en la Liga Colombiana tras vencer 2-1 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, consagrándose campeón del primer semestre de la temporada 2025-1.

Durante la primera mitad, ambos conjuntos mantuvieron el equilibrio mostrado en Bogotá; el equipo visitante se destacó por la contundencia de su pelota detenida y un cabezazo oportuno de Mosquera, mientras que el DIM apostó por su juego vertical y buscó el gol por las bandas, logrando dañar la defensa rival cada vez que lo intentó.

El equipo de Medellín recuperó protagonismo tras el ingreso de Jaime Alvarado, quien aportó control en la mitad y permitió que su equipo se acercara al área rival, respaldado por el impulso de Homer Martínez. Por su parte, Santa Fe soportó la presión con orden defensivo hasta la definición.

A los 77 minutos, el capitán Hugo Rodallega alcanzó su gol número 50 con la camiseta albirroja pese a estar lesionado. Entre lágrimas, habilitó a Edwar López, autor del gol clave para sellar la victoria del nuevo campeón, que celebró la obtención de su estrella número 10.

Así llegó Junior a la final de la Superliga 2026

Junior campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025 tras derrotar 4-0 a Deportes Tolima - crédito Dimayor

Junior conquistó su título 11 en la liga colombiana al imponerse 1-0 frente a Tolima en el partido de vuelta disputado en Ibagué, con José Enamorado como protagonista indiscutido. El atacante marcó el único gol a los 17 minutos, después de recibir un pase de Yimmi Chará y definir picando la pelota ante Cristopher Fiermarin, ampliando así la ventaja global de la serie.

La igualdad numérica se rompió al final del primer tiempo tras la expulsión de Guillermo Paiva por una agresión sin balón a Marlon Torres, lo que facilitó la tarea defensiva del equipo visitante. El conjunto rojiblanco se fortaleció en la segunda parte, manteniendo el control del juego con el ingreso de Teo Gutiérrez y la labor ordenada de Didier Moreno en el mediocampo.