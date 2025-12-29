Miguel Borja llegó a México para firmar con Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

Miguel Borja vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito X/River Plate

La llegada de Miguel Borja a Cruz Azul marca un movimiento estratégico relevante en el fútbol mexicano, con la expectativa centrada en potenciar la ofensiva del club para la próxima temporada y lograr un salto de calidad competitivo.

El delantero colombiano, tras semanas de especulaciones que lo vincularon con Boca Juniors y otros conjuntos de la Liga MX, aterrizó en la Ciudad de México y se dispone a firmar un contrato de dos años con opción a uno adicional.

El acuerdo está proyectado para arrancar el 1 de enero de 2026 y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028, siempre que supere los exámenes médicos y físicos programados en las instalaciones de La Noria.

Desde el anuncio de su inminente llegada, la presencia de Borja ha inundado de expectativa a la afición cementera, deseosa de ver regresar al equipo a la disputa por el campeonato tras varios torneos irregulares.

El club apuesta por el delantero nacido en Colombia para mejorar la efectividad goleadora, una de las principales ausencias en campañas recientes.

Además, la directiva de Cruz Azul enfrenta la necesidad de liberar una de las nueve plazas de “No Formados En México”, según detalló Récord, motivo por el cual futbolistas como Lorenzo Faravelli o Mateusz Bogusz podrían abandonar el plantel o ser relegados a la Sub 23 para permitir la incorporación del nuevo refuerzo.

El último tramo de la negociación se concretó después de que Borja finalizara su contrato con River Plate, donde dejó cifras notables: disputó 159 partidos, marcó 62 goles, firmó 10 asistencias y acumuló más de 8.000 minutos de juego.

Además, se coronó campeón en tres ocasiones en 2023: Supercopa Argentina, Trofeo de Campeones y Liga Argentina, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores en la historia reciente del club, según explicó Récord.

Estos antecedentes respaldan la apuesta de Cruz Azul, que aguarda por un rendimiento similar en la Liga MX.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Borja evitó declaraciones a los medios, aunque personas cercanas aseguraron a Mediotiempo que el jugador se mostró feliz de definir su futuro y feliz por la bienvenida ofrecida por algunos hinchas.

Además de su trayectoria internacional y su rol como uno de los máximos goleadores históricos de la Copa Libertadores, Borja llega a La Máquina con el objetivo explícito de ser pieza fundamental en la ofensiva y devolver al equipo al protagonismo en el Clausura 2026.

La programación para este lunes 29 de diciembre contempla que tanto el delantero colombiano como el resto del plantel de Cruz Azul, incluidos figuras como el capitán Ignacio “Nacho” Rivero, retomen las actividades en La Noria con las pruebas físicas y los trabajos de pretemporada, en el arranque de un ciclo que apunta a transformar la dinámica del club.