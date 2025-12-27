Acolfutpro culpa a la Dimayor de generar el desempleo de 180 futbolistas: piden al ministerio del Deporte tomar medidas

La Liga BetPlay en 2026 iniciará el fin de semana del 16 de enero - crédito Dimayor

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) rechazó públicamente las recientes decisiones de los clubes socios de la Dimayor, que reducen de 30 a 25 el número de futbolistas inscritos por equipo en los torneos nacionales, alegando que la medida afecta gravemente las condiciones laborales de los jugadores profesionales.

La organización advirtió que esta reglamentación ocasiona un desempleo directo para 180 futbolistas profesionales, privándolos de su sustento. Además, señaló que la norma perjudica a los clubes colombianos que disputan torneos internacionales, que hasta ahora podían registrar a 35 jugadores y, con el cambio, contarán con 10 futbolistas menos para afrontar calendarios más exigentes.

“ACOLFUTPRO rechaza de manera categórica las decisiones recientes de la asamblea de la Dimayor de reducir de 30 a 25 futbolistas inscritos, medida que desmejora las condiciones laborales de nuestros afiliados, puesto que genera desempleo directo para 180 futbolistas profesionales, quienes perderán su fuente de trabajo. Por ello solicitamos que el Ministerio del Deporte no apruebe este reglamento, por ser violatorio de los derechos fundamentales de los futbolistas.

Además, esta medida afecta directamente a los equipos que compiten en torneos de Conmebol, pues hasta ahora se les permitía inscribir 35 futbolistas y ahora tendrán 10 menos para afrontar calendarios internacionales exigentes. Mientras se limita el número de inscritos profesionales, la Dimayor permite que futbolistas sub-20 participen sin contrato ni seguridad social, lo que constituye una práctica irregular y riesgosa".

Acolfutpro también denunció que, mientras se restringe el registro de profesionales, la Dimayor permite la inclusión de jugadores sub-20 sin contrato ni cobertura de seguridad social, lo que consideran una práctica irregular y de riesgo para los deportistas.

La asociación recordó el incumplimiento de acuerdos previos por parte de la Dimayor, como el compromiso de finalizar la competencia el 14 de diciembre, fecha que no se respetó, ya que cuatro equipos culminaron el 16 y 17, y los eliminados continuaron entrenando, privando a los futbolistas de un período de descanso adecuado y digno.

Además, Acolfutpro criticó la falta de planificación en los calendarios, mencionando que la ausencia de pretemporadas y la acumulación excesiva de partidos incrementan la probabilidad de lesiones y afectan la calidad de las competencias.

Entre las otras irregularidades denunciadas por la Acolfutpro en su comunicado dicen que la Dimayor ha permitido que Deportivo Pereira mantenga su cupo en la primera división a pesar de adeudar hasta dos meses a los jugadores profesionales; también se quejan por la laxitud en las sanciones por disturbios de los hinchas en los estadios y autorizar jugar partidos de primera y segunda división en estadios sin la infraestructura adecuada.

“No se imponen sanciones drásticas a los clubes que incumplen medidas de seguridad y convivencia en los estadios. Se programan partidos en escenarios que no cumplen con requisitos mínimos de infraestructura, como iluminación adecuada, y en horarios de altas temperaturas que ponen en riesgo la salud de los futbolistas” puntualiza el comunicado.

Acolfutpro protesta por la cantidad de días de descanso que tendrán los futbolistas de la Liga BetPlay

La reciente ratificación del calendario de competencias por parte de la Dimayor, que extiende las finales de liga y copa tras lo pactado, desencadenó una denuncia por parte de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales que advierten un impacto directo en su salud física y mental y en el respeto de los derechos laborales más elementales del sector.

El nuevo cronograma, que determina el cierre de la temporada apenas uno o dos días después de lo originalmente acordado y fija el arranque de la campaña siguiente para el 17 de enero de 2026, reduce de forma drástica el descanso legalmente obligatorio. Esta modificación no solo compromete la recuperación de los deportistas tras una temporada extenuante, sino que además dificulta la planificación de una pretemporada adecuada, profundizando el riesgo de lesiones en medio de una competencia calendarizada bajo criterios que, señalan los críticos, anteponen intereses comerciales a la integridad de los jugadores.

La situación actual, denuncian los representantes del gremio, constituye un incumplimiento del acuerdo colectivo formalizado el 22 de enero de 2025 en el Ministerio del Trabajo, donde se fijó la obligación de concluir todas las competiciones no más allá del 14 de diciembre. El nuevo calendario impone el final de las finales en el 16 y 17 de diciembre, recortando el periodo de reposo y perjudicando la organización interna de los clubes.