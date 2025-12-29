Deportes

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete

El atacante samario revalidó su buen momento y terminó el 2025 con una destacada actuación en la victoria de su equipo sobre Rio Ave: en un resultado que mantuvo a su club en los puestos de privilegio del tablero de posiciones, metido en la pelea por el título

Luis Suárez vive uno de
Luis Suárez vive uno de los mejores momentos en su carrera, que podría llevarlo a disputar la Copa del Mundo de la FIFA - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Un triplete del delantero Luis Javier Suárez impulsó en la jornada del domingo 28 de diciembre la goleada de Sporting de Lisboa sobre Rio Ave (4-0), en juego correspondiente a la fecha 16 de la denoninada Primeira Liga de Portugal. Con estos tantos, el samario llegó a 14 goles en la temporada y 3 asistencias, cifras que lo establecen como uno de los máximos anotadores de la competición y perfilado a ser convocado por Colombia para la Copa del Mundo de la FIFA.

El delantero abrió el marcador a los 34′, pues aprovechó un pase de cabeza de Joao Simoes y finalizó la jugada con el pecho; mientras que la segunda diana llegó a los 60′, en una acción similar a la primera, derivada de un tiro de esquina. Por su parte, el tercer tanto apareció apenas un minuto después (61′), que le dio cifras definitivas a su escuadra, en una jornada en la que Maximiliano Araújo también anotó, para un club que no aflojó su paso victorioso.

El atacante samario se ha
El atacante samario se ha convertido en sinónimo de gol para el Sporting, que quiere el tricampeonato en Portugal - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Gracias al resultado, el conjunto lisboeta alcanzó los 41 puntos en el tablero de posiciones y permaneció en el segundo puesto del campeonato, a solo dos unidades de FC Porto, actual líder, y toma distancia respecto a Benfica, tercero en la tabla. La actuación del ariete de 28 años sin duda ha sido clave para que su equipo esté en la lucha por conquistar el título, que de lograrlo sería el tercero en línea para la institución, exitosa en 2023-2024 y 2024-2025.

La trayectoria de Luis Suárez con Sporting de Lisboa que ilusion a la selección Colombia

Tras su llegada al Sporting en julio, procedente del Almería de España, Suárez ha elevado sus registros goleadores y parece reforzar, con lujo de detalles, sus opciones para integrar la ‘Tricolor’ en el mundial de 2026. En el elenco ibérico disputó 41 partidos y marcó 27 goles, en un rendimiento que le facilitó su convocatoria al combinado nacional durante la recta final de las eliminatorias, luego de la lesión del barranquillero Rafael Santos Borré en junio de 2025.

Luis Javier Suárez se convirtió
Luis Javier Suárez se convirtió en el primer colombiano en convertir cuatro goles en un partido de eliminatorias, sumándose a un selecto grupo de artilleros - crédito FCF

Este es el tercer triplete del futbolista costeño en su carrera, pues los dos anteriores fueron con Almería: el 1 de octubre de 2023, en el empate (3-3) contra el Granada, y el 4 de enero de 2025, con el mismo club, en la goleada (4-1) ante Sevilla, por los treintaidosavos de final de la Copa del Rey. Con este registro, el jugador empezó y culminó el 2025 con este llamativo registro de goles de partido, en el que podría considerarse uno de sus mejores años.

De hecho, en el cotejo de cierre frente a su similar de Venezuela del 9 de septiembre de 2025, en Maturín, anotó cuatro tantos en la contundente victoria (3-6), con la que los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo sentenciaron su ubicación final en la clasificación. Y representaron un nuevo registro para el futbolista, que se ha sobrepuesto a una serie de lesiones que llegaron a poner en duda sus capacidades, con sobresalientes presencias en el campo de juego.

Néstor Lorenzo tiene en sus
Néstor Lorenzo tiene en sus planes a Luis Javier Suárez para la Copa del Mundo de 2026- crédito Infobae

Con estos precedentes, el atacante espera seguir en vena goleadora, con la necesidad de manejar las cargas para evitar cualquier contratiempo en la recta final con miras a la cita orbital: en la que Colombia medirá fuerzas ante rivales como Usbekistán y Porrtugal, en el Grupo K, al que se sumará el ganador del repechaje internacional entre los combinados nacionales de Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, que se definirá en marzo de 2026.

Luis SuárezSportng de LisboaSelección ColombiaNéstor LorenzoCopa del MundoFútbol colombianoDelanteros ColombiaColombia-Deportes

