Deportes

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025

El futbol, el ciclismo y los deportes olímpicos estuvieron de luto durante parte del vigente año por la muerte de representantes de estos deportes

Guardar
El 2025 dejó el sensible
El 2025 dejó el sensible fallecimiento de figuras del deporte colombiano - crédito REUTERS/Manon Cruz

Varios referentes del deporte colombiano fallecieron en 2025, dejando una huella significativa en disciplinas como el fútbol, el ciclismo y el levantamiento de pesas.

Figuras como Jaiber Manjarrés, formador de campeones olímpicos, Miguel Ángel ‘Zurdo’ López, leyenda de Junior FC, y Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, campeón de la Vuelta a Colombia, se despidieron este año junto a otros protagonistas que marcaron épocas.

Jaiber Manjarrés: entrenador de los medallistas olímpicos María Isabel Urrutia y Óscar Figueroa

Jaiber Manjarres fue entrenador de
Jaiber Manjarres fue entrenador de varios pesistas que ganaron medallas en Juegos Olímpicos - crédito Comité Olímpico Colombiano

El Comité Olímpico Colombiano confirmó el fallecimiento del entrenador Jaiber Manjarrés, referente del levantamiento de pesas en Colombia y formador de campeones olímpicos como María Isabel Urrutia, ganadora del oro en Sídney 2000, y Oscar Figueroa, medalla dorada en Río 2016.

El legado de Jaiber Manjarrés impactó de manera duradera en el desarrollo de atletas y entrenadores, resultado de la influencia recibida del búlgaro Gantcho Karouskov.

Su contribución, reconocida por la orientación que le brindaron Antonio Ochoa y José Ney López, y por su formación académica en la Universidad del Valle, marcó el crecimiento del deporte en el país.

Miguel Ángel ‘Zurdo’ López: múltiple campeón con Junior FC

Miguel Ángel "El Zurdo" López
Miguel Ángel "El Zurdo" López dirigió a Junior en nueve ciclos y consiguió un título que fue el torneo Finalización 2004. Foto: Colprensa

El fallecimiento de Miguel Ángel ‘El Zurdo’ López a los 83 años en Barranquilla dejó en duelo al Junior de Barranquilla y a todo el fútbol colombiano.

El exfutbolista y entrenador argentino, figura central en la historia del club, fue clave en la obtención del campeonato de 2004, cuando el equipo venció en la final del fútbol colombiano a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Durante su trayectoria, López dirigió en varias ocasiones al conjunto barranquillero y se consolidó como una referencia para la afición por su capacidad de liderazgo y el respeto con el que defendió los colores del club.

“Será recordado por su liderazgo, carisma y el respeto con el que siempre defendió nuestros colores”, publicó Junior de Barranquilla en sus redes sociales.

El legado de El Zurdo López alcanzó proyección internacional tanto como jugador como entrenador. En Argentina, integró equipos como Club Atlético Independiente, donde obtuvo ocho títulos, incluyendo cuatro Copas Libertadores. En 1976 llegó a Colombia y defendió la camiseta de Atlético Nacional antes de iniciar su camino en los banquillos. Posteriormente, dirigió clubes en México, Argentina y, principalmente, en Colombia.

Ney López: el primer pesista colombiano en competir en unos Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Colombiano informó el fallecimiento de José Ney López Belalcázar, exatleta y entrenador de levantamiento de pesas, transmitiendo sus condolencias a familiares y allegados.

López Belalcázar se destacó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, donde se convirtió en el primer colombiano en avanzar a la segunda ronda en su disciplina, al lograr el noveno lugar en la categoría de 67,5 kg tras levantar 107,5 kg en arranque, 140 kg en envión y 375,5 kg en total. Este desempeño lo dejó a cinco kilogramos del cuarto puesto. Además, obtuvo medalla en los VIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Caracas en 1959.

Nacido el 30 de septiembre de 1929 en Palmira, Valle del Cauca, inició su vida laboral en Barranquilla, donde trabajó en oficios como pintor, soldador y latonero antes de incursionar en el levantamiento de pesas, influido por su amigo Germán de la Torre.

Luis Alfonso Tovar: tricampeón con el Deportivo Cali

El exfutbolista Luis Alfonso Tovar Lasso falleció a los 77 años en la ciudad de Armenia, tras permanecer varios días internado en una clínica. Tovar Lasso fue tricampeón con Deportivo Cali y figura central de uno de los períodos más exitosos del club.

A lo largo de su carrera, Tovar acumuló 50 goles con Deportes Quindío, conjunto en el que se consolidó como uno de los goleadores destacados, además de obtener 17 anotaciones en la edición de 1974 de la Liga Colombiana, donde terminó como máximo artillero defendiendo la camiseta del equipo cuyabro.

El exjugador formó parte de las escuadras de Deportivo Cali que conquistaron los títulos nacionales en 1967, 1969 y 1970, y también fue protagonista en la obtención del subcampeonato en 1968, año que marcó el primer y único título histórico para Unión Magdalena. Además, defendió a clubes como Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Once Caldas, Junior, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo a lo largo de 12 temporadas en el fútbol profesional colombiano.

Roberto ‘Pajarito’ Buitrago: campeón de la Vuelta a Colombia en la era de ‘Cochise’ Rodríguez

El boyacense se caracterizó por
El boyacense se caracterizó por ser uno de los primeros campeones de la Vuelta a Colombia en 2025 - crédito @colombia_hist - @rafacolontorres / X

El ciclismo colombiano perdió este 2025 a una de sus figuras históricas con la muerte de Roberto ‘Pajarito’ Buitrago a los 88 años en Bogotá.

Reconocido por su apodo debido a su contextura delgada—un periodista exclamó que parecía “un pajarito”, lo que llevó a que su carro de apoyo fuera llamado La Jaula—Buitrago dejó una huella imborrable en el deporte. El pedalista se convirtió en el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia en 1962, superando por apenas 8 segundos a Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez.

A lo largo de su carrera, Buitrago sumó un subcampeonato en la edición de 1960 de la Vuelta, un tercer puesto en 1961 y varios triunfos parciales, con victorias de etapa en 1957, dos en 1960, una en 1961 y dos en 1962. En el plano internacional celebró el título de la Vuelta a Guatemala en 1958 y representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

Jorge Bolaño y Armando ‘Piripi’ Osma: dos históricos jugadores del FPC que continuaban su carrera como entrenadores

Jorge Bolaño fue un mediocampista destacado que inició su carrera en Junior en 1993, logrando varios títulos con el conjunto de Barranquilla antes de su transferencia al Parma de Italia en 1998. Durante una década en Europa, integró las filas del Lecce, Sampdoria y Modena.

En 2010, retornó al fútbol colombiano, fichó por el Cúcuta Deportivo y culminó su trayectoria deportiva en 2012. Bolaño participó con la Selección Colombia en tres eliminatorias mundialistas, un Mundial, una Copa América y una Copa Oro.

El paso al cuerpo técnico llegó tras su retiro, asumiendo funciones como asistente en Uniautónoma FC y luego dirigiendo al Real Frontera Sport Club de Venezuela, así como a la Selección Colombia sub-17. Hijo del exfutbolista Oscar Bolaño, el legado de Jorge Bolaño se extiende tanto en Colombia como en el exterior.

Respecto a Armando ‘Piripi’ Osma, su carrera incluyó 525 partidos jugados en equipos como el Deportivo Cali, Millonarios, Once Caldas y Atlético Bucaramanga. Luego, como entrenador, trabajó en clubes nacionales e internacionales, incluyendo Deportes Tolima, Aucas de Ecuador y la Selección Sub-23 de Ecuador.

Temas Relacionados

Jorge BolañosArmando OsmaComité Olímpico ColombianoLevantamiento de PesasCiclismoDeporte Olímpico ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026

Diego Arias conquistó el título de la Copa Colombia 2025 con el verdolaga y lideró la campaña en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre en la Liga Betplay 2025

Atlético Nacional confirmará a campeón

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Internacional de Bogotá se mueve en medio de armar la nómina para su primera aparición en la Liga Betplay, mientras que Deportivo Cali diseña una robusta plantilla para el primer torneo bajo el mandato de IDC Group

Mercado de fichajes - EN

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

La Tricolor clasificó a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se jugará en 2026, perdió solamente un partido en el año y marcó 22 goles durante 2025

Así le fue a la

El beisbolista colombiano de las Grandes Ligas Gio Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla: robaron joyas y objetos de valor

El pelotero colombiano, que en 2025 estuvo con Athletics de Oakland, aseguró que no estaban en la vivienda al momento del hurto, lo que agradeció para evitar un mayor susto con su familia

El beisbolista colombiano de las

Miguel Borja llegó a México para firmar con el Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

En River Plate, el nacido en Córdoba jugó 159 partidos y se convirtió en el colombiano con más goles marcados, junto a Juan Pablo Ángel, con 62 anotaciones

Miguel Borja llegó a México
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano y Westcol

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Juanse Laverde respondió a las críticas por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Soy famoso por mi trabajo”

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

El beisbolista colombiano de las Grandes Ligas Gio Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla: robaron joyas y objetos de valor

Miguel Borja llegó a México para firmar con el Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga entre Junior y Santa Fe