Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025

El 2025 dejó el sensible fallecimiento de figuras del deporte colombiano - crédito REUTERS/Manon Cruz

Varios referentes del deporte colombiano fallecieron en 2025, dejando una huella significativa en disciplinas como el fútbol, el ciclismo y el levantamiento de pesas.

Figuras como Jaiber Manjarrés, formador de campeones olímpicos, Miguel Ángel ‘Zurdo’ López, leyenda de Junior FC, y Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, campeón de la Vuelta a Colombia, se despidieron este año junto a otros protagonistas que marcaron épocas.

Jaiber Manjarrés: entrenador de los medallistas olímpicos María Isabel Urrutia y Óscar Figueroa

Jaiber Manjarres fue entrenador de varios pesistas que ganaron medallas en Juegos Olímpicos - crédito Comité Olímpico Colombiano

El Comité Olímpico Colombiano confirmó el fallecimiento del entrenador Jaiber Manjarrés, referente del levantamiento de pesas en Colombia y formador de campeones olímpicos como María Isabel Urrutia, ganadora del oro en Sídney 2000, y Oscar Figueroa, medalla dorada en Río 2016.

El legado de Jaiber Manjarrés impactó de manera duradera en el desarrollo de atletas y entrenadores, resultado de la influencia recibida del búlgaro Gantcho Karouskov.

Su contribución, reconocida por la orientación que le brindaron Antonio Ochoa y José Ney López, y por su formación académica en la Universidad del Valle, marcó el crecimiento del deporte en el país.

Miguel Ángel ‘Zurdo’ López: múltiple campeón con Junior FC

Miguel Ángel "El Zurdo" López dirigió a Junior en nueve ciclos y consiguió un título que fue el torneo Finalización 2004. Foto: Colprensa

El fallecimiento de Miguel Ángel ‘El Zurdo’ López a los 83 años en Barranquilla dejó en duelo al Junior de Barranquilla y a todo el fútbol colombiano.

El exfutbolista y entrenador argentino, figura central en la historia del club, fue clave en la obtención del campeonato de 2004, cuando el equipo venció en la final del fútbol colombiano a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Durante su trayectoria, López dirigió en varias ocasiones al conjunto barranquillero y se consolidó como una referencia para la afición por su capacidad de liderazgo y el respeto con el que defendió los colores del club.

“Será recordado por su liderazgo, carisma y el respeto con el que siempre defendió nuestros colores”, publicó Junior de Barranquilla en sus redes sociales.

El legado de El Zurdo López alcanzó proyección internacional tanto como jugador como entrenador. En Argentina, integró equipos como Club Atlético Independiente, donde obtuvo ocho títulos, incluyendo cuatro Copas Libertadores. En 1976 llegó a Colombia y defendió la camiseta de Atlético Nacional antes de iniciar su camino en los banquillos. Posteriormente, dirigió clubes en México, Argentina y, principalmente, en Colombia.

Ney López: el primer pesista colombiano en competir en unos Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Colombiano informó el fallecimiento de José Ney López Belalcázar, exatleta y entrenador de levantamiento de pesas, transmitiendo sus condolencias a familiares y allegados.

López Belalcázar se destacó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, donde se convirtió en el primer colombiano en avanzar a la segunda ronda en su disciplina, al lograr el noveno lugar en la categoría de 67,5 kg tras levantar 107,5 kg en arranque, 140 kg en envión y 375,5 kg en total. Este desempeño lo dejó a cinco kilogramos del cuarto puesto. Además, obtuvo medalla en los VIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Caracas en 1959.

Nacido el 30 de septiembre de 1929 en Palmira, Valle del Cauca, inició su vida laboral en Barranquilla, donde trabajó en oficios como pintor, soldador y latonero antes de incursionar en el levantamiento de pesas, influido por su amigo Germán de la Torre.

Luis Alfonso Tovar: tricampeón con el Deportivo Cali

El exfutbolista Luis Alfonso Tovar Lasso falleció a los 77 años en la ciudad de Armenia, tras permanecer varios días internado en una clínica. Tovar Lasso fue tricampeón con Deportivo Cali y figura central de uno de los períodos más exitosos del club.

A lo largo de su carrera, Tovar acumuló 50 goles con Deportes Quindío, conjunto en el que se consolidó como uno de los goleadores destacados, además de obtener 17 anotaciones en la edición de 1974 de la Liga Colombiana, donde terminó como máximo artillero defendiendo la camiseta del equipo cuyabro.

El exjugador formó parte de las escuadras de Deportivo Cali que conquistaron los títulos nacionales en 1967, 1969 y 1970, y también fue protagonista en la obtención del subcampeonato en 1968, año que marcó el primer y único título histórico para Unión Magdalena. Además, defendió a clubes como Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Once Caldas, Junior, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo a lo largo de 12 temporadas en el fútbol profesional colombiano.

Roberto ‘Pajarito’ Buitrago: campeón de la Vuelta a Colombia en la era de ‘Cochise’ Rodríguez

El boyacense se caracterizó por ser uno de los primeros campeones de la Vuelta a Colombia en 2025 - crédito @colombia_hist - @rafacolontorres / X

El ciclismo colombiano perdió este 2025 a una de sus figuras históricas con la muerte de Roberto ‘Pajarito’ Buitrago a los 88 años en Bogotá.

Reconocido por su apodo debido a su contextura delgada—un periodista exclamó que parecía “un pajarito”, lo que llevó a que su carro de apoyo fuera llamado La Jaula—Buitrago dejó una huella imborrable en el deporte. El pedalista se convirtió en el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia en 1962, superando por apenas 8 segundos a Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez.

A lo largo de su carrera, Buitrago sumó un subcampeonato en la edición de 1960 de la Vuelta, un tercer puesto en 1961 y varios triunfos parciales, con victorias de etapa en 1957, dos en 1960, una en 1961 y dos en 1962. En el plano internacional celebró el título de la Vuelta a Guatemala en 1958 y representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

Jorge Bolaño y Armando ‘Piripi’ Osma: dos históricos jugadores del FPC que continuaban su carrera como entrenadores

Jorge Bolaño fue un mediocampista destacado que inició su carrera en Junior en 1993, logrando varios títulos con el conjunto de Barranquilla antes de su transferencia al Parma de Italia en 1998. Durante una década en Europa, integró las filas del Lecce, Sampdoria y Modena.

En 2010, retornó al fútbol colombiano, fichó por el Cúcuta Deportivo y culminó su trayectoria deportiva en 2012. Bolaño participó con la Selección Colombia en tres eliminatorias mundialistas, un Mundial, una Copa América y una Copa Oro.

El paso al cuerpo técnico llegó tras su retiro, asumiendo funciones como asistente en Uniautónoma FC y luego dirigiendo al Real Frontera Sport Club de Venezuela, así como a la Selección Colombia sub-17. Hijo del exfutbolista Oscar Bolaño, el legado de Jorge Bolaño se extiende tanto en Colombia como en el exterior.

Respecto a Armando ‘Piripi’ Osma, su carrera incluyó 525 partidos jugados en equipos como el Deportivo Cali, Millonarios, Once Caldas y Atlético Bucaramanga. Luego, como entrenador, trabajó en clubes nacionales e internacionales, incluyendo Deportes Tolima, Aucas de Ecuador y la Selección Sub-23 de Ecuador.