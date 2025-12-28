Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

La Liga BetPlay tendrá un nuevo equipo para la temporada 2026, además de los dos ascendidos de la segunda división - crédito Colprensa
Águilas Doradas
Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT)
Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo
Alianza Valledupar
Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres
Atlético Bucaramanga
Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao
Atlético Nacional
Salidas: Joan Castro
América de Cali
Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva
Cúcuta Deportivo
Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.
Deportes Tolima
Fichajes: Jan Angulo.
Salidas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez
Deportivo Cali
Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez
Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo
Deportivo Pereira
Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio
Deportivo Pasto
Fichajes: Jonathan Risueño (DT)
Salidas: Diego Martínez
Fortaleza
Salidas: Andrés Ricaurte
Independiente Medellín
Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala
Independiente Santa Fe
Fichajes: Pablo Repetto (DT)
Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal
Internacional de Bogotá
Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero.
Jaguares
Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño
Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa
Junior FC
Fichajes: Jannenson Sarmineto
Llaneros
Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz
Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra
Millonarios
Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo.
Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.
Once Caldas
Fichajes: Jaime Alvarado
Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.