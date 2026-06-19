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Alemania vs. Costa de Marfil: hora y dónde ver en Colombia el partido de los “Elefantes” en el Mundial 2026

El duelo entre europeos y africanos podría definir al primer clasificado del grupo E, en un choque de estilos de juego que será atractivo para los amantes del fútbol

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Amad Diallo, Ibrahim Sangare y Ange Bonny celebrando el gol agónico ante Ecuador-crédito Mike Segar/REUTERS
Amad Diallo, Ibrahim Sangare y Ange Bonny celebrando el gol agónico ante Ecuador-crédito Mike Segar/REUTERS

Los “Elefantes Blancos” volvieron a disputar un Mundial tras 12 años de ausencia, y regresaron con el pie derecho: tras derrotar a Ecuador en Filadelfia.

Ahora, los dirigidos por el entrenador Emerson Fae quieren volver a dar el golpe ante una de las grandes selecciones a llevarse el título: la Alemania de Julian Nagelsmann.

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Por su parte, los teutones, cuatro veces campeones del mundo, querrán asegurar su clasificación a las fases finales del Mundial 2026.

Amad Diallo y el momento que marca el gol de Costa de Marfil ante el portero de Ecuador Hernán Galindez-crédito Mike Segar/REUTERS
Amad Diallo y el momento que marca el gol de Costa de Marfil ante el portero de Ecuador Hernán Galindez-crédito Mike Segar/REUTERS

El partido se jugará el 20 de junio de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio de Toronto, y se podrá ver en Dsports (610-1610), y de la aplicación de Disney Plus Premlum, de Paramount Plus, y en Gol Caracol y Fútbol RCN para todo el territorio nacional.

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El árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que en el VAR estará acompañado su compatriota Derlis López.

Alemania

Joshua Kimmich antes de asistir a Deniz Undav en la goleada por 7-1 ante Curazao-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Joshua Kimmich antes de asistir a Deniz Undav en la goleada por 7-1 ante Curazao-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El equipo teutón viene de conseguir una goleada histórica ante Curazao, selección que juega por primera vez en la historia este tipo de torneos, el 14 de junio de 2026.

Con el triplete de Kai Havertz, y los goles de Félix Nmecha, de Nico Schlotterbeck, de Jamal Musiala y el gol de Nathaniel Brown, el cuadro europeo comenzó con el pie derecho su participación, pese al gol histórico de Livano Comenencia, el primer tanto del cuadro caribeño en Copas del Mundo.

A continuación, así viene en sus últimos juegos el cuadro europeo:

  • 14 de junio de 2026 - Mundial 2026: Alemania 7-1 Curazao
  • 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 1-2 Alemania
  • 31 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Alemania 4-0 Finlandia
  • 30 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Alemania 2-1 Ghana
  • 27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Suiza 3-4 Alemania

Estos son los convocados de Alemania para el Mundial 2026

El grupo de 26 jugadores que tendrá Julian Nageslmann para el Mundial de 2026-crédito @DFB_Team/X
El grupo de 26 jugadores que tendrá Julian Nageslmann para el Mundial de 2026-crédito @DFB_Team/X

Porteros

  • Oliver Baumann
  • Manuel Neuer
  • Alexander Nübel

Defensores

  • Walderman Anton
  • Nathaniel Brown
  • Pascal Groß
  • Joshua Kimmich
  • Felix Nmecha
  • Aleksandar Pavlović
  • David Raum
  • Antonio Rüdiger
  • Nico Schlotterbeck
  • Angelo Stiller
  • Jonathan Tah
  • Malick Thiaw

Voalntes y delanteros

  • Nadiem Amiri
  • Maximilian Beier
  • Leon Goretzka
  • Kai Havertz
  • Lennart Karl
  • Jamiw Leweling
  • Jamal Musiala
  • Leroy Sané
  • Deniz Undav
  • Florian Wirtz
  • Nick Woltemade

Costa de Marfil

Christ Oulai siendo marcado por Gonzalo Plata-crédito IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
Christ Oulai siendo marcado por Gonzalo Plata-crédito IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross

Por su parte, Costa de Marfil regresó con una sonrisa tras 12 años de ausencia volvió a sonreír en una Copa del Mundo, el mismo 14 de junio de 2026.

El gol agónico del delantero Amad Diallo al 90 de juego representó la alegría del equipo de Emerson Fae.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el cuadro de los “Elefantes”:

  • 14 de junio de 2026 - Mundial 2026: Costa de Marfil 1-0 Ecuador
  • 8 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Philadelphia Union II 0-2 Costa de Marfil
  • 4 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Francia 1-2 Costa de Marfil
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Escocia 0-1 Costa de Marfil
  • 28 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil

En lo que se refiere a actualidad de los africanos, ecuperó a Elye Wahi para su segundo partido del Mundial 2026 después de que Canadá autorizara su ingreso, una decisión que despejó la duda sobre su presencia ante Alemania en Toronto pese a la investigación por apuestas que lo afecta en Francia.

La habilitación llegó después de que la federación marfileña pasara, en cuestión de horas, de informar que el delantero no tenía permiso para entrar al país a confirmar que ya contaba con las autorizaciones necesarias. El cambio tuvo efecto inmediato sobre el plantel, que vuelve a disponer de un atacante que había sido titular en el estreno.

Según la Federación de Costa de Marfil, “la situación administrativa de Elye Wahi ha evolucionado favorablemente. Las autorizaciones necesarias para su entrada en el territorio canadiense han sido obtenidas”. El comunicado, publicado en X, resolvió la incertidumbre sobre la disponibilidad del futbolista para el partido del sábado 20 de junio.

Wahi había sido titular en el debut de Costa de Marfil, que venció 1-0 a Ecuador en Filadelfia. Ese encuentro fue su tercera presentación con la selección absoluta.

El motivo de la traba migratoria coincidió con una causa abierta en Francia. El delantero es investigado por una cantidad inusual de apuestas relacionadas con la posibilidad de que recibiera una tarjeta amarilla en un partido de Niza en mayo de 2026.

En aquel encuentro ante Metz, Wahi fue amonestado y esa acción activó las sospechas que derivaron en pesquisas de las autoridades locales. La investigación intenta establecer si la quinta tarjeta amarilla que vio en ese partido fue deliberada.

Esa sanción lo dejó fuera de la ida del play-off de descenso de Niza contra Saint-Etienne, disputada el 26 de mayo por la Ligue 1. Después reapareció en la vuelta y marcó dos goles en la victoria por 4-1, resultado con el que su club aseguró la permanencia en la primera división francesa para la próxima temporada.

Así va el grupo E del Mundial 2026

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