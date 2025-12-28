Las cinco mejores transferencias de futbolistas colombianos en el mercado de fichajes 2025

La bolsa de jugadores del fútbol colombiano estuvo marcada por la presencia de grandes movimientos a los equipos más destacados del fútbol europeo-crédito Jesús Aviles/Infobae

El mercado de fichajes 2025 dejó varios movimientos importantes para los futbolistas colombianos, con traspasos que impactan en Europa, Sudamérica, MLS y ligas emergentes.

Fueron meses de operaciones estratégicas, pasos hacia ligas más competitivas y regresos al país de figuras que buscan continuidad en las mejores ligas del mundo, y ratificar su llamado por parte de Néstor Lorenzo a la selección Colombia, camino hacia el Mundial de 2026.

En medio de este panorama, Infobae Colombia hace un recuento de las cinco transferencias más importantes de futbolistas colombianos en la temporada 2025, y como ñapa, uno de los protagonistas del actual campeón de la Copa Libertadores.

Luis Díaz - Bayern Múnich

Luis Díaz llegó procedente del Liverpool, al Bayern Múnich, por una cifra de 75 millones de euros-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Procedente del Liverpool, donde se coronó campeón de la Premier League, Luis Díaz encajó de inmediato en el proyecto de Vincent Kompany en el Bayern Múnich.

El colombiano llegó a Alemania por 75 millones de euros y rápidamente justificó la inversión: su impacto fue inmediato en unos Gigantes de Baviera que buscaban renovar su identidad ofensiva.

En su primera temporada, el Guajiro ya levantó su primer título —la Supercopa de Alemania, ganada el 16 de agosto de 2025 ante el Stuttgart— y muestra números que respaldan su explosión: 22 partidos en todas las competiciones (Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania) y 13 goles a la fecha de este informe. Un comienzo que confirma que su paso a la Bundesliga no solo fue natural.

Además, cerró el año con los “Gigantes de Baviera” marcando en la goleada por 4-0, por la fecha 15 de la Bundesliga ante el Heidenheim, el 21 de diciembre de 2025.

Richard Ríos - Benfica

El volante del Benfica se destacó por su buen físico y capacidad tanto en defensa como en ataque-crédito Pedro Nunes/REUTERS

En el segundo lugar aparece Richard Ríos, uno de los fichajes más resonantes del mercado de pases. Después de su destacada participación en el Mundial de Clubes con Palmeiras, el mediocampista oriundo de Vegachí (Antioquia) se convirtió en una pieza estratégica para el Benfica de Portugal, equipo ahora dirigido por José Mourinho.

Con 24 partidos y cerca de 2.000 minutos en la temporada, Ríos demostró por qué el club lisboeta pagó 27 millones de euros por su transferencia.

Su influencia no se mide solo en goles (apenas suma uno, convertido el 21 de noviembre de 2025 ante Atlético CP por la Copa de Portugal): su relevancia a nivel táctica que aporta en la mitad del campo, la capacidad para sostener, ordenar y darle equilibrio al conjunto de las Águilas explica por qué su fichaje ya empieza a dar frutos y por qué figura entre los movimientos más relevantes del año.

Jhon Arias - Wolverhampton

Jhon Arias hizo un gran papel con el Fluminense, y vive su primera experiencia en el fútbol europeo-crédito Andrew Boyers/Action Images via Reuters

Del Mundial de Clubes a la Premier League: el 2025 de Jhon Arias terminó por confirmar el crecimiento sostenido de un futbolista que marcó época en Fluminense, club en el que brilló durante cuatro temporadas.

Y aunque en las últimas semanas su nombre volvió a sonar con fuerza en Brasil —especialmente en el Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Palmeiras el 29 de noviembre—, la realidad es que el colombiano finalmente dio el salto que tanto había perseguido: cumplir el sueño europeo después de sus etapas en América de Cali e Independiente Santa Fe.

Por un valor de 17 millones de euros, Jhon Arias llegó al Wolverhampton de Inglaterra, y en la actual temporada 2025-2026, ya lleva 15 partidos en más de 900 minutos y poco a poco esperando su consolidación en Los Lobos de Inglaterra (apodo popular del Wolverhampton en los amantes del fútbol).

Jhon Jáder Durán - Fenerbahçe

El delantero antioqueño llegó procedente del Al-Nassr-crédito Murad Sezer/REUTERS

El colombiano Jhon Jáder Durán, que poco a poco retoma su nivel en la Superliga de Turquía, también entra en el top-5 de mejores transferencias de futbolistas colombianos durante la temporada 2025.

Jhon Jáder Durán aterrizó en el Al-Nassr el 31 de enero de 2025, procedente del Aston Villa, en una operación de cesión tasada en 77 millones de euros y que despertó una enorme expectativa en Arabia Saudita.

Sin embargo, con el paso de los meses el delantero colombiano no consiguió adaptarse al ritmo ni a las exigencias del fútbol árabe. Para junio de ese mismo año, el proyecto había cambiado por completo: Durán dejó Riad y emprendió un nuevo rumbo hacia el Fenerbahçe, en busca de continuidad y un entorno más favorable para recuperar su mejor versión.

En el cuadro de los Canarios Amarillos (apodo por el cual se conoce al club de Estambul), Durán suma 13 partidos y 574 minutos distribuidos entre la Champions League, la Europa League y la Superliga de Turquía. El colombiano ya registra 3 goles y 2 asistencias, números que empiezan a perfilar su recuperación futbolística.

El delantero espera sostener esta racha y reencontrarse con el nivel goleador que alguna vez lo proyectó en el Aston Villa de Inglaterra, donde dejó las primeras señales de su potencial.

Luis Suárez - Sporting de Lisboa

Procedente del Almería de España, el samario dio el gran salto al fútbol de Portugal-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El samario Luis Javier Suárez también ingresó en este top de fichajes destacados de futbolistas colombianos en 2025. Aunque el Almería no consiguió el ascenso a LaLiga EA Sports para la temporada 2025-2026, el notable rendimiento del delantero (27 goles en 42 partidos con los Rojiblancos) despertó el interés del Sporting de Lisboa, uno de los clubes más importantes de Portugal junto al Benfica y el Oporto.

Su traspaso se dio por un valor de 22 millones de euros, lo que significó una nueva aventura para el jugador (canterano del Leones FC de Itagüí), que también tuvo paso por el Watford de Inglaterra, el Real Zaragoza y Granada de España (equipos de la Liga Hypertmotion), y el Marsella de Francia.

A sus 28 años, Suárez tuvo un inicio de adaptación complejo, pero poco a poco encontró su lugar: suma 21 partidos en todas las competencias, con 1.471 minutos disputados, 12 goles y 3 asistencias. Un impacto inmediato que confirma su crecimiento.

Su gran nivel con la selección Colombia también impulsó su valoración, especialmente tras su actuación en la goleada 6-3 sobre Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, el 9 de septiembre de 2025. El salto de la Liga Hypermotion a la Superliga de Portugal terminó marcando un antes y un después en la carrera del atacante.

La ñapa: Jorge Carrascal - Flamengo

El cartagenero llegó procedente del fútbol de Rusia, y en menos de seis meses conquistó América-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Finalmente, en este ranking, como adicional, no se podía dejar por fuera a Jorge Carrascal, gran figura del Flamengo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores en 2025 (el 29 de noviembre ante Palmeiras, en el estadio Nacional de Lima). El exjugador de River Plate llegó en agosto de 2025, proveniente del Dinamo de Moscú (de Rusia), por un monto de 12 millones de euros.

Sus números explican por qué su nombre aparece aquí: además de coronarse campeón de América, Carrascal también levantó la Serie A de Brasil, siendo decisivo para el cuadro de Río en dos momentos puntuales. El primero, con el gol que marcó en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing (el 22 de octubre de 2025). Y el segundo, al asistir a Samuel Lino en el triunfo ante Ceará (el 3 de diciembre, por la fecha 37 del Brasileirão), una acción que significó la novena estrella en la liga local para el Mengão.

Con 21 partidos en casi 1.100 minutos, 3 goles y 5 asistencias, Carrascal se convirtió en una pieza clave para el Fla y lo fue en los retos que tuvo a nivel continental: la Copa Challenger ante Cruz Azul —en la cual derrotó por 2-1 a equipo mexicano, y que pese a contar con un error por parte de él- , lo llevó disputar la final de la Copa Intercontinental ante París Saint-Germain (vigente campeón de Europa) en la cual perdió desde los tiros del punto penal, el 17 de diciembre de 2025— y tendrá la Recopa Sudamericana de 2026 frente a Lanús, como revancha para conseguir otro nuevo título.