Deportes

Luis Muriel confirma negociaciones para llegar a Junior: “La pelotita está del otro lado”

El delantero colombiano jugó la Copa Mundial de la FIFA en Rusia 2018 y llegaría proveniente del Orlando City, que lo cedería en préstamo al vigente campeón del fútbol colombiano

Guardar
Luis Fernando Muriel confirmó su deseo de regresar al fútbol colombiano para vestir la camiseta del Junior FC - crédito Instagram

El futuro de Luis Fernando Muriel se ha convertido en el eje de intriga en el fútbol colombiano ante el inminente regreso del delantero a su país natal, con el Junior de Barranquilla como el destino que más expectativas genera. Aunque su nombre ha circulado también en el entorno de Atlético Nacional, las negociaciones se han avivado después de que Orlando City, propietario de sus derechos federativos, reconociera la posibilidad de habilitar su salida en condiciones que abrirían las puertas para su retorno a la liga nacional.

El debate sobre la posible transferencia se intensificó cuando el propio Muriel, en una transmisión en vivo junto a Teófilo Gutiérrez por Instagram, dejó entrever su deseo de vestir la camiseta rojiblanca. El atacante afirmó: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando, nada más”, mensaje que de inmediato ilusionó a la hinchada barranquillera, al igual que la escena en la que emuló la postura de un jugador a punto de ingresar al campo, un gesto interpretado como señal de inminencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esa misma conversación, Gutiérrez le preguntó si se comprometía a llevar al Junior a la final de la Copa Libertadores. Muriel, sin ofrecer una respuesta concreta, se limitó a sonreír, lo que añadió un matiz extra de expectativa al diálogo. El vínculo afectivo del jugador con la institución barranquillera se remonta a su infancia, etapa en la que formó parte de las divisiones inferiores del club antes de trasladarse al Deportivo Cali, donde su rendimiento le permitió proyectarse a Europa y consolidar una carrera internacional de casi catorce años, incluidos varios ciclos con la selección de Colombia.

Luis Fernando Muriel ha jugado
Luis Fernando Muriel ha jugado 607 partidos como profesional y ha marcado 179 goles - crédito Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Las tratativas entre el Junior y Orlando City se centran en la posibilidad de un préstamo. El club estadounidense aspira a compartir el salario de Muriel y liberar uno de los cupos de Jugador Franquicia, establecidos para futbolistas con sueldos elevados en la MLS (la liga solo permite tres por plantilla). Además, las condiciones futbolísticas resultan favorables para Muriel: el Junior, vigente campeón nacional, participará en la próxima edición de la Copa Libertadores y el refuerzo de su plantilla es prioritario para el técnico Alfredo Arias de cara a las exigencias del calendario regional.

Aunque Atlético Nacional también ha presentado una oferta, la preferencia sentimental de Muriel parece inclinar la balanza. En la última temporada, el delantero registró 12 goles y 7 asistencias en 41 partidos.

Luis Fernando Muriel es confeso
Luis Fernando Muriel es confeso hincha de Junior y celebró en Barranquilla la estrella 11 del club - crédito Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Sobre la duración contractual y la cotización de Muriel, el jugador de 34 años firmó con Orlando City en febrero de 2024 y posee contrato hasta diciembre de 2026, con un valor de mercado cercano a 1 millón de euros, según datos de Transfermarkt.

En caso de que la transferencia no se concrete, el Junior ya habría iniciado consultas por Alfredo Morelos, delantero del Santos de Brasil actualmente cedido en préstamo a Atlético Nacional, de acuerdo con información divulgada por el periodista Julián Capera en la prensa deportiva nacional.

La novela en Junior FC por el fichaje de Jannenson Sarmiento

Mientras el Junior de Barranquilla disfruta la reciente conquista de su undécima estrella, la dirigencia del club afronta semanas decisivas para definir la plantilla con la que afrontará el primer semestre de 2026.

Uno de los desarrollos más recientes involucra la agencia Cmarc International, dirigida por Alejandro Comesaña, hijo del entrenador uruguayo Julio Comesaña, que expresó su rechazo al fichaje de Jannenson Sarmiento por el Junior.

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, la agencia afirmó: “todo lo que se ha realizado ha sido ‘avalado y firmado’ por el jugador barranquillero”, pero también anunció que presentará una “denuncia internacional” al considerar que no han recibido comunicación oficial sobre el traspaso, pese a ser sus representantes. Esta diferencia ha cobrado notoriedad en las últimas horas, lo que suma presión sobre la directiva para clarificar la situación contractual del futbolista.

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando se hace oficial el traspaso del jugador de Baranoa al campeón de Colombia - crédito @JulianCaperaB / X

En el caso de Sarmiento, la oficialización no llegó por parte del Junior, sino del Unión Magdalena, que no solo confirmó la operación, sino que difundió una imagen del mediocampista, de veintiséis años, firmando su contrato en presencia del presidente del club bananero, Alberto Mario Garzón, y del gerente general rojiblanco, Héctor Fabio Báez.

Esta fotografía y la declaración del Unión Magdalena otorgan respaldo a la validez del pase, mientras se espera que Junior realice su propio anuncio en los primeros días de enero, cuando el club inicie la pretemporada bajo las órdenes del técnico uruguayo Alfredo Arias, fecha en la que Sarmiento debe incorporarse a los entrenamientos.

Temas Relacionados

Luis MurielJunior FCFichajes Junior FCTeófilo GutiérrezMLSOrlando CityFichajes ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional desmintió que tenga deudas pendientes con Marino Hinestroza, que se quiere ir a Boca Juniors: esto dijo

El club ‘Verdolaga’, en un comunicado de prensa, tuvo que salir las informaciones que circularon en las redes sociales sobre obligaciones no cumplidas con el delantero vallecaucano, que interesa al club ‘Xeneize’ para la Copa Libertadores del 2026

Atlético Nacional desmintió que tenga

Equipo de la Liga de Argentina le cerró las puertas a Radamel Falcao: “Ni está sobre la mesa”

El delantero, máximo goleador en la historia de la selección Colombia, completó seis meses sin jugar un partido profesional tras su salida de Millonarios en junio del 2025

Equipo de la Liga de

Luis Díaz fue elegido el fichaje del año por los hinchas del Bayern Múnich

El volante colombiano ha marcado 13 goles en 22 partidos y ha dado 7 asistencias, firmando su mejor arranque de temporada desde que es profesional tras jugar con Junior FC, Porto FC y Liverpool

Luis Díaz fue elegido el

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Millonarios llegó a cuatro refuerzos para la temporada 2026, mientras clubes como Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe sigue sin anunciar nuevas caras

Mercado de fichajes - EN

Una supuesta deuda de Atlético Nacional con Marino Hinestroza entorpece la negociación con Boca Juniors: esto dijo el verdolaga

El vallecaucano espera volver al fútbol internacional, en donde ya estuvo entre 2019 y 2024 cuando pasó por Columbus Crew, Pachuca y Palmeiras, antes de regresar al fútbol profesional colombiano en 2024

Una supuesta deuda de Atlético
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Murió Brigitte Bardot: recuerdan la

Murió Brigitte Bardot: recuerdan la noche en que la actriz francesa cantó un bambuco colombiano

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta a Luisa Castro: “Mozeando conmigo y con marido”

Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

Equipo de la Liga de

Equipo de la Liga de Argentina le cerró las puertas a Radamel Falcao: “Ni está sobre la mesa”

Luis Díaz fue elegido el fichaje del año por los hinchas del Bayern Múnich

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Una supuesta deuda de Atlético Nacional con Marino Hinestroza entorpece la negociación con Boca Juniors: esto dijo el verdolaga

Las cinco mejores transferencias de futbolistas colombianos en el mercado de fichajes 2025