Luis Muriel confirma negociaciones para llegar a Junior: “La pelotita está del otro lado”

Luis Fernando Muriel confirmó su deseo de regresar al fútbol colombiano para vestir la camiseta del Junior FC - crédito Instagram

El futuro de Luis Fernando Muriel se ha convertido en el eje de intriga en el fútbol colombiano ante el inminente regreso del delantero a su país natal, con el Junior de Barranquilla como el destino que más expectativas genera. Aunque su nombre ha circulado también en el entorno de Atlético Nacional, las negociaciones se han avivado después de que Orlando City, propietario de sus derechos federativos, reconociera la posibilidad de habilitar su salida en condiciones que abrirían las puertas para su retorno a la liga nacional.

El debate sobre la posible transferencia se intensificó cuando el propio Muriel, en una transmisión en vivo junto a Teófilo Gutiérrez por Instagram, dejó entrever su deseo de vestir la camiseta rojiblanca. El atacante afirmó: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando, nada más”, mensaje que de inmediato ilusionó a la hinchada barranquillera, al igual que la escena en la que emuló la postura de un jugador a punto de ingresar al campo, un gesto interpretado como señal de inminencia.

En esa misma conversación, Gutiérrez le preguntó si se comprometía a llevar al Junior a la final de la Copa Libertadores. Muriel, sin ofrecer una respuesta concreta, se limitó a sonreír, lo que añadió un matiz extra de expectativa al diálogo. El vínculo afectivo del jugador con la institución barranquillera se remonta a su infancia, etapa en la que formó parte de las divisiones inferiores del club antes de trasladarse al Deportivo Cali, donde su rendimiento le permitió proyectarse a Europa y consolidar una carrera internacional de casi catorce años, incluidos varios ciclos con la selección de Colombia.

Luis Fernando Muriel ha jugado 607 partidos como profesional y ha marcado 179 goles - crédito Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Las tratativas entre el Junior y Orlando City se centran en la posibilidad de un préstamo. El club estadounidense aspira a compartir el salario de Muriel y liberar uno de los cupos de Jugador Franquicia, establecidos para futbolistas con sueldos elevados en la MLS (la liga solo permite tres por plantilla). Además, las condiciones futbolísticas resultan favorables para Muriel: el Junior, vigente campeón nacional, participará en la próxima edición de la Copa Libertadores y el refuerzo de su plantilla es prioritario para el técnico Alfredo Arias de cara a las exigencias del calendario regional.

Aunque Atlético Nacional también ha presentado una oferta, la preferencia sentimental de Muriel parece inclinar la balanza. En la última temporada, el delantero registró 12 goles y 7 asistencias en 41 partidos.

Luis Fernando Muriel es confeso hincha de Junior y celebró en Barranquilla la estrella 11 del club - crédito Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Sobre la duración contractual y la cotización de Muriel, el jugador de 34 años firmó con Orlando City en febrero de 2024 y posee contrato hasta diciembre de 2026, con un valor de mercado cercano a 1 millón de euros, según datos de Transfermarkt.

En caso de que la transferencia no se concrete, el Junior ya habría iniciado consultas por Alfredo Morelos, delantero del Santos de Brasil actualmente cedido en préstamo a Atlético Nacional, de acuerdo con información divulgada por el periodista Julián Capera en la prensa deportiva nacional.

La novela en Junior FC por el fichaje de Jannenson Sarmiento

Mientras el Junior de Barranquilla disfruta la reciente conquista de su undécima estrella, la dirigencia del club afronta semanas decisivas para definir la plantilla con la que afrontará el primer semestre de 2026.

Uno de los desarrollos más recientes involucra la agencia Cmarc International, dirigida por Alejandro Comesaña, hijo del entrenador uruguayo Julio Comesaña, que expresó su rechazo al fichaje de Jannenson Sarmiento por el Junior.

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, la agencia afirmó: “todo lo que se ha realizado ha sido ‘avalado y firmado’ por el jugador barranquillero”, pero también anunció que presentará una “denuncia internacional” al considerar que no han recibido comunicación oficial sobre el traspaso, pese a ser sus representantes. Esta diferencia ha cobrado notoriedad en las últimas horas, lo que suma presión sobre la directiva para clarificar la situación contractual del futbolista.

Este fue el momento cuando se hace oficial el traspaso del jugador de Baranoa al campeón de Colombia - crédito @JulianCaperaB / X

En el caso de Sarmiento, la oficialización no llegó por parte del Junior, sino del Unión Magdalena, que no solo confirmó la operación, sino que difundió una imagen del mediocampista, de veintiséis años, firmando su contrato en presencia del presidente del club bananero, Alberto Mario Garzón, y del gerente general rojiblanco, Héctor Fabio Báez.

Esta fotografía y la declaración del Unión Magdalena otorgan respaldo a la validez del pase, mientras se espera que Junior realice su propio anuncio en los primeros días de enero, cuando el club inicie la pretemporada bajo las órdenes del técnico uruguayo Alfredo Arias, fecha en la que Sarmiento debe incorporarse a los entrenamientos.