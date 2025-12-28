Una supuesta deuda de Atlético Nacional con Marino Hinestroza entorpece la negociación con Boca Juniors: esto dijo el verdolaga

Hinestroza indicó que espera que sea "lo que Dios quiera", sobre los rumores de su llegada a Boca - crédito @MarinoHinestroza/Instagram/BocaJuniors

Las negociaciones entre Atlético Nacional, Boca Juniors y Marino Hinestroza atraviesan un momento de tensión, ya que el club colombiano busca que el futbolista resigne una deuda pendiente para permitir su transferencia al equipo argentino.

Según lo informado, el acuerdo económico entre ambas instituciones ya está pactado en una cifra cercana a USD5 millones, y el extremo de 23 años tiene arreglado un contrato con Boca hasta finales de 2029.

Sin embargo, desde Argentina medios como Olé y TyC Sports aseguraron que Atlético Nacional se estaría negando a pagar al jugador y al representante un saldo de la transferencia. Aunque atribuyeron la información a medios colombianos, el supuesto lío con los pagos fue difundido por la cuenta de X @MykeRincon, fundador de otra cuenta llamada Fichaje Goleador.

Las maniobras fueron calificadas como un intento de “juego sucio” para posponer la salida del jugador y evitar el pago de salarios adeudados, ejerciendo presión sobre el futbolista y su representante. “La intención de Atlético Nacional es no abonar los sueldos que debe y jugar con el tiempo y la presión sobre el jugador”, señaló la cuenta de X

Infobae Colombia habló con Atlético Nacional y conoció que por ahora no harán ningún pronunciamiento oficial sobre las negociaciones con Marino Hinestroza y Boca Juniors.

Las autoridades del club argentino, sin embargo, consideran que existe poco riesgo de que la transferencia se caiga por completo y confían en que el jugador llegará a Buenos Aires a principios de la próxima semana para realizar los exámenes médicos y sumarse al plantel el 2 de enero, fecha de inicio de la pretemporada.

El panorama generó malestar en el propio Hinestroza, que tras obtener el título de la Copa Colombia y despedirse de Atlético Nacional, publicó en sus redes sociales una historia con corazones azules y amarillos, en aparente señal de su inminente llegada a Boca Juniors.

Este sería el reemplazo de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Atlético Nacional avanzó en la negociación por Nicolás Rodríguez, extremo derecho de 21 años, como potencial reemplazo de Marino Hinestroza para la temporada 2026. El jugador, actualmente en Orlando City, tiene el aval para integrarse al equipo si se ultiman los detalles del acuerdo, el cual contempla un préstamo con opción de compra activa en diciembre del próximo año.

La inminente partida de Marino Hinestroza hacia Boca Juniors, tras destacar en el club colombiano desde 2024 con su habilidad para desequilibrar por la banda y marcar goles, dejará un vacío significativo. El atacante vallecaucano ya había anticipado su salida tras la obtención del título de la Copa BetPlay y confirmó su adiós con señales en redes sociales, incluyendo una publicación con los colores azul y amarillo.

A pesar de su llegada a la MLS, Rodríguez no consolidó un papel relevante en Estados Unidos, motivo que habría facilitado su salida en calidad de cedido. Su traspaso a la liga estadounidense desde Fortaleza CEIF se concretó por USD1,2 millones. Si el pase a Nacional se concreta, el delantero tomará la responsabilidad de suplir a Hinestroza, cuya venta representó USD5 millones, monto repartido entre Atlético Nacional y Columbus Crew.

Antes de emigrar a la MLS, Rodríguez estuvo en el radar de Millonarios y expresó su deseo de cumplir el sueño de su familia, aficionada a ese club: “Por cumplirle el sueño al viejo, mi abuelito, me gustaría jugar en Millos“. Sin embargo, ahora considera el paso a Nacional una oportunidad para crecer y ganar reconocimiento nacional.

Por ahora, la única salida confirmada de Atlético Nacional es la del lateral derecho Joan Castro, que continuaría su carrera en otro club del FPC.