Hijo mayor de Freddy Rincón recordó el legado de su padre, el ‘Coloso de Buenaventura’: “Es un orgullo, fue un grande”

La despedida de Rincón se realizó en Cali (Valle del Cauca) en el estadio Pascual Guerrero - crédito archivo Colprensa

Luego de más de tres años de su partida, la figura del exfutbolista e ídolo de la Selección Colombia, Freddy Eusebio Rincón Valencia, sigue dando de qué hablar, debido al estreno del largometraje El Coloso.

Así era conocido el portentoso mediocampista de Buenaventura, y le da vida a la producción que se estrenó en cines el 11 de diciembre de 2025.

Semanas después de que se proyectara en Colombia el documental que reconstruye (Rtvc, Telepacífico y Chakistán), la vida del ídolo de equipos como Santa Fe y América en Colombia; y de Pameiras y Corinthians en Brasil, uno de sus cuatro hijos abrió su corazón en diálogo con el periodista Jhon Jairo Miranda en el video pódcast Sin camiseta.

En esta ocasión fue Freddy Steven Rincón Hernández el que dejó ver lo que siente luego de la inesperada partida de su papá, luego del accidente de tránsito en el que se vio involucrado la madrugada del 11 de abril de 2022 en Cali (Valle del Cauca).

“Yo te puedo decir que el nombrar o mencionar el apellido para nosotros es un orgullo. Y se nota porque la gente te lo hace saber, ¿no? ‘Papá fue un grande, tu papá eso’. Y haciendo lo futbolístico a un lado, es tu papá una excelente persona”, cuenta Freddy Steven al evocar la figura de Freddy Eusebio.

El hijo mayor de Rincón dijo que para él su papá “es una leyenda del fútbol colombiano”, y en medio de la emoción se contuvo para expresar que era un guerrero “siempre tratando de dejarlo todo, de luchar”.

Freddy Steven le contó al periodista J. J. Miranda lo que fue convivir junto al 'Coloso de Buenaventura' - crédito captura de pantalla Telepacífico/YouTube

En estas primeras palabras, Freddy Steven deja claro que la dimensión de su padre fue mucho más allá del mito deportivo:

“Como padre, era el mejor, la verdad. Sinceramente... no podíamos pedir algo mejor que él al lado de nosotros. Enseñanzas que nos brindaba (...) siempre ahí para nosotros”, relata el mayor de los Rincón.

De esa herencia, dijo Freddy Steven, le quedaron no solo recuerdos imborrables; también una forma de estar en el mundo: “La herencia y el ADN no se niega. Yo me presentaba con el apellido de mi mamá porque no me gustaba que me regalaran nada. Iba, probaba, jugaba y gustaba. Lo último que me quedaron de él fueron unos guayos. Unos Mizuno”,

La sombra de un apellido ilustre: crecer como hijo de Freddy Rincón

Desde muy pequeño, Freddy Steven Rincón Hernández entendió que su vida estaría marcada por un apellido que, en Colombia y buena parte de Latinoamérica, tiene un peso histórico propio.

“Siempre fue difícil, porque la gente espera que uno sea igual a él, que juegue igual, que tenga la misma potencia”, comenta, recordando cómo la figura de su padre lo acompañó —y a veces lo persiguió— en cada paso de su propia carrera futbolística.

Sin embargo, lejos de sentirse abrumado, el hijo mayor del “Coloso de Buenaventura” aprendió a transformar esa presión en orgullo y responsabilidad.

“La gente te lo hace saber. ‘¡Ah, es hijo de Freddy!’, ‘¡Ese chico tiene el ADN de Rincón!’”, relata Steven, evocando las innumerables veces que debió presentarse ante entrenadores, compañeros y aficionados.

El propio Freddy Steven reconoce que, aunque la herencia futbolística es innegable, su padre siempre le inculcó valores que iban mucho más allá de la cancha.

El hijo mayor de Freddy Rincón contó que conserva unos guayos de su padre que no pudo utilizar porque no eran de su talla - crédito captura de pantalla Telepacífico/YouTube

“Él nos decía que lo importante era ser personas. Que el fútbol es un medio, pero lo fundamental es lo que uno es”, recuerda con gratitud el hijo mayor de Rincón.

En la intimidad familiar, el exfutbolista se mostraba como un hombre atento, exigente, pero sobre todo generoso con sus hijos.

A pesar de la fama del padre, la familia Rincón supo mantener un espacio privado en el que el cariño y la educación eran prioridad.

“En casa, mi papá fue el mejor. Como padre y como ser humano. Muchos conocieron a Rincón, pero el Freddy, el Freddy de la casa, sí fue muy especial”, concluye Steven, dejando claro que para él, la verdadera grandeza de su papá no se medía en goles ni títulos, sino en el amor y la dedicación cotidiana.

El duelo y el legado: la ausencia de un padre y la fuerza para seguir adelante

La muerte de Freddy Rincón dejó una huella profunda e imborrable en su familia, especialmente en su hijo mayor.

Freddy Steven Rincón Hernández no oculta la hondura del vacío que la partida de su padre le dejó:

“Llega un momento en el que vos sentís el vacío, porque él siempre se hacía notar en algo, en el vozarrón de él hablando en el cuarto por teléfono. La risa de él también... El compartir que teníamos con Sebastián (otro de sus hijos que se desempeña como futbolista profesional), en los asaditos y él colocando música y contando historias. Entonces, eso la verdad, sí hace mucho hueco”, resaltó Steven.

Rincón se consagró como ídolo del Corinthians, uno de los equipos más tradicionales de Brasil, donde aún se le recuerda con cariño y por su capacidad técnica - crédito archivo Colprensa

A pesar de la fama internacional de Freddy Rincón (jugó en el Real Madrid de España y el Napoli de Italia, donde Diego Armando Maradona se convirtió en leyenda), en lo íntimo de la familia, el luto fue silencioso, reservado, marcado por la personalidad fría y contenida que tanto padre como hijos compartían.

“Nosotros muy fríos, muy fríos. Pero, pues cuando podíamos lo expresábamos o con un mensaje (...) lo importante es que nosotros sabemos que él supo que nosotros estábamos ahí para él siempre”, recuerda el hijo mayor de Freddy Rincón.

La relación con su padre no fue siempre sencilla; hubo desacuerdos y silencios, pero nunca faltó el apoyo ni el afecto en los momentos importantes.

Con el paso de los días y los meses, la familia aprendió a convivir con la ausencia, aferrándose a los recuerdos y a pequeños rituales cotidianos, como conservar mensajes de voz en el teléfono: “En el Instagram hay par de charlas ahí que yo no borro, y no. Las tengo ahí, pues como la voz de él ahí”.

Enseñanzas, recuerdos y la herencia de Freddy Rincón

Para Freddy Steven Rincón Hernández, el legado de su padre está tejido por gestos, enseñanzas y objetos que mantienen viva la memoria del exfutbolista.

“Aparte de la sinceridad, respeto siempre o la humildad, siempreee... siempre llevar las cosas de la mejor manera, tratar de no pasar por encima de la gente, sino que siempre estar ahí para ellos, apoyar y ser muy respetuoso”, enumera Steven sobre las lecciones que Freddy Rincón transmitió en el núcleo familiar.

El recuerdo de su padre no se limita al plano emocional; hay objetos que se han convertido en amuletos familiares.

Cientos de ciudadanos asistieron al estadio Pascual Guerrero para darle el último adiós a Freddy Rincón - crédito archivo Colprensa

“Muchas cosas quedaron en Brasil, guardadas, camisetas, todo eso de colección. Y lo último que, que me quedaron de él fue unos guayos”, confiesa Steven. Los guayos, que nunca pudo usar (“Papá calza como once”, añadió), permanecen en su clóset, “como si fuera parte de mi vestimenta”, cuenta el hijo de Rincón.

En la familia, destaca Steven, nunca existieron los “hermanastros”: “Somos hermanos de diferentes madres. Perooo hermanos. Nada de hermanastro, nada de que... No, hermanos. Siempre donde él fue, él nos llevó. Siempre, el matrimonio que tenía, nosotros estábamos ahí. Siempre, el espacio que él quería tener con nosotros lo teníamos con la familia”.

El hijo de Rincón reconoce que, de todos los hijos, es quien más se parece a su padre, tanto en lo físico como en la personalidad: “De todos los hijos dicen que yo fui el que saqué todo, tanto físico como personalidad. Por ahí yo era como el que más entendía lo que él quería expresar”.

A pesar del dolor y la ausencia, Freddy Steven Rincón Hernández conserva intacta la voz y la presencia de su padre en los detalles cotidianos.

Para él, mantener vivo ese recuerdo no solo es una forma de honrar la memoria de un ídolo, sino también un acto de amor y continuidad familiar, “como si fuera parte de mi vestimenta”, explica Steven, para referirse al por qué aún no borra los audios con la voz de su papá.

Así, el legado de Freddy Rincón sigue latiendo en cada palabra, cada anécdota y cada paso de quienes llevan su apellido y su historia.