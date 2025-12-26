Deportes

Jorge Carrascal está en la mira de un grande del fútbol francés: Flamengo no quiere ceder

Las actuaciones del colombiano en la Copa Libertadores y el Brasileirao despertaron la atención del Viejo Continente, pero el campeón de América no quiere facilitar su salida

El Olympique de Marsella presentó una oferta de 15 millones de euros por Carrascal, buscando reforzar su plantilla para la Ligue 1 - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS

La carrera de Jorge Carrascal durante los últimos años fue de valles y picos bien pronunciados. En la selección Colombia comenzó recibiendo minutos en el esquema de Néstor Lorenzo en medio de la incertidumbre por la continuidad de James Rodríguez.

Sin embargo, una vez este recuperó la titularidad, el cartagenero contó poco para el seleccionador nacional y dejó mas dudas que certezas con su rendimiento como revulsivo en la mitad.

A nivel de clubes la historia no fue muy diferente: tras dejar destellos de su talento en River Plate, Carrascal inició una aventura en el fútbol de Rusia vistiendo los colores del CSKA y el Dinamo de Moscú donde mostró un rendimiento aceptable, pero con pocos éxitos aparte de la Copa de Rusia obtenida con el CSKA.

No fue hasta mediados de 2025 que recaló en Flamengo y, de manera paulatina, se fue ganando un puesto en la titular del equipo dirigido por Filipe Luis, siendo uno de los protagonistas de la cuarta consagración del Mengao en la Copa Libertadores, completando una línea de volantes demoledora en ataque con Samuel Lino y Giorgian De Arrascaeta.

Estas credenciales pusieron a Carrascal en la mira del fútbol europeo previo al inicio del mercado de fichajes de invierno el 1 de enero.

Según reportó Sport Francia, habría interés por parte del Olympique de Marsella para hacerse con los servicios de Carrascal, con miras a reforzar un plantel que bajo la dirección de Roberto De Zerbi marcha tercero en la Ligue 1, a cinco puntos del liderato.

Flamengo valora a Jorge Carrascal en al menos 20 millones de euros y se muestra reacio a negociar su salida en el mercado de fichajes - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El mismo medio dio a conocer que los Focenses hicieron una oferta valorada en 15 millones de euros por su ficha. Sin embargo, Flamengo no ha mostrado voluntad en negociar un traspaso, entendiendo que se trata de un jugador fundamental en el esquema de Filipe Luis. Por lo tanto, la directiva del Fla estaría dispuesta a negociar por una cifra no inferior a los 20 millones de euros.

La decisión de Flamengo respondería a la intención de mantener un plantel de primer nivel competitivo no solo a nivel sudamericano, sino a nivel mundial con miras a romper la hegemonía de los clubes europeos en los torneos mundiales, ya sea la reciente Copa Intercontinental que perdieron ante el Paris-Saint Germain en la tanda de penaltis, o el recien inaugurado Mundial de Clubes de la FIFA.

El interés de Marsella por Carrascal responde al perfil creativo y polifuncional que busca el técnico Roberto De Zerbi para su proyecto ofensivo - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS

El interés del Marsella obedece al interés de un entrenador de corte ofensivo como De Zerbi en sumar a su plantilla a un futbolista de corte creativo, capaz de aportar fluidez al juego del equipo pero que a su vez sea capaz de contribuir en las fases de juego sin balón en las tareas defensivas. Carrascal, de 27 años, sumó 8 goles y 10 asistencias en el Brasileirao 2025 que fue a parar a manos de Flamengo en una definición mano a mano con Palmeiras, equipo al que también derrotó en la final de la Copa Libertadores. En el certamen continental participó desde los octavos de final disputando cinco partidos (tres como titular), convirtiendo un gol en el primer partido de la semifinal ante Racing de Avellaneda.

Pese a que fuentes en Francia sostienen que Flamengo podría flexibilizar su postura, desde Brasil remarcan la voluntad de no desprenderse del jugador, sobre todo por la rapidez con la que se adaptó y se hizo un lugar en la titular.

Por otra parte, el entorno de Carrascal estaría evaluando cuidadosamente la posibilidad del regreso a Europa, teniendo en cuenta la continuidad que disfruta en Brasil. Además, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el horizonte, el centrocampista no descataría esperar hasta junio para definir su futuro, a la espera de una posible convocatoria o de nuevas ofertas.

