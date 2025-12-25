Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/Reuters

El rendimiento de Luis Díaz durante 2025 fue evaluado positivamente en distintos portales deportivos internacionales después de su transferencia al Bayern Múnich.

El delantero colombiano, que llegó al club bávaro en el mercado de verano tras jugar el primer semestre con el Liverpool, fue adquirido por un total de 75 millones de euros, cifra que generó debate en los medios acerca de si justificaba la inversión, según divulgó la prensa internacional a mediados de 2025.

Tras seis meses en la Bundesliga, el atacante de 28 años disipó las dudas iniciales con goles, asistencias y actuaciones destacadas que lo consolidaron entre las figuras del campeonato alemán y de la Champions League. Evaluaciones recientes coinciden en que el desempeño de Díaz estuvo a la altura de las altas expectativas.

En cuanto a reconocimientos, el listado anual de los mejores 100 futbolistas elaborado por The Guardian ubicó a Luis Díaz en la posición 31 por su labor en Liverpool y Bayern Múnich durante el ciclo evaluado. El ranking fue encabezado por Ousmane Dembélé, seguido de Lamine Yamal, mientras que Vitinha ocupó el tercer puesto.

Entre los argumentos citados para fundamentar el ascenso de Díaz a la élite del fútbol europeo, The Athletic señaló: “Luis Díaz es otra opción obvia desde que cambió el Liverpool por el Bayern de Múnich. Era muy caro, pero ha estado muy bien”.

Cabe recodar que el fichaje generó debate dentro del club alemán, donde algunos sectores hubieran optado por futbolistas locales y más jóvenes, como Florian Wirtz o Nick Woltemade, según detalló Diario As. Desde la dirigencia, encabezada por Max Eberl, la apuesta por Díaz se apoyó en criterios de experiencia y madurez luego de su trayectoria europea. Un portavoz detalló al medio: “La experiencia y madurez que Díaz acumula en Europa lo han convertido en un jugador de élite y de primer nivel, que aparece como el máximo referente de Colombia en el mundo”.

Piden el fichaje de Luis Díaz al Real Madrid

El director del programa Fútbol Total destacó a Luis Díaz tras su buena campaña con el Bayern Múnich - crédito @dsports-@dsportsco / Instagram

El destacado rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich generó un debate sobre su posible fichaje por el Real Madrid, impulsado por voces como la del periodista argentino Juan José Buscalia, que lo calificó como “el mejor extremo izquierdo del planeta” durante su intervención en el programa Fútbol Total de Directv.

La propuesta de Buscalia apunta a que Díaz sería el complemento ideal para Kylian Mbappé, actual goleador europeo con 28 goles en 23 partidos en todas las competencias (Liga EA Sports, Champions League, Copa del Rey), y no un competidor directo como Vinícius Júnior, futbolista que ocupa esa posición en el club español.

Luis Díaz fue pedido por parte de Juan José Buscalia para reforzar la delantera del Real Madrid-crédito Odd ANDERSEN/AFP

Buscalia argumentó que el Real Madrid debería solicitar a Díaz como refuerzo, especialmente por las dudas que generó el rendimiento del equipo bajo la dirección de Xabi Alonso, que mantiene al club en el segundo puesto de la Liga de España, a cuatro puntos del Barcelona, y en la séptima posición de la Champions League.

Durante su intervención, Buscalia enfatizó que en caso de que tuviera la posibilidad de pedir refuerzos para el Real Madrid, él pediría al exjugador del Liverpool:

“Yo pediría el mejor extremo izquierdo del planeta, Lucho Díaz. Te soluciona todo, no para de sacarse rivales de encima. Se va a cansar de hacer goles. Se acaba el problema”, hizo referencia a la capacidad del colombiano para resolver los desafíos ofensivos del Real Madrid.

El periodista también sugirió que Mbappé debería mantenerse como delantero centro, mientras Díaz lo asistiría desde la banda izquierda:

“Mbappé, déjalo de 9, fue Bota de Oro y por ahí va a ser Balón de Oro. Poner un tipo que lo asista, que no compita con Mbappé. Mbappé es el mejor centro delantero del planeta, sí. Ponéle a Lucho Díaz al lado”, afirmó al medio citado.