Unión Magdalena confirmó la transferencia de figura del equipo al Junior de Barranquilla, campeón de la Liga BetPlay

El cuadro samario confirmó el traspaso de su máxima figura a través de un comunicado de prensa

La transferencia de Jannenson Sarmiento al Atlético Junior de Barranquilla quedó oficializada este 23 de diciembre de 2025, reforzando la plantilla rojiblanca con miras a los compromisos nacionales e internacionales de la próxima temporada.

El delantero, que vestía la camiseta del Unión Magdalena, cerró su etapa con el club samario tras dejar registros destacados y un aporte sustancial al rendimiento de su equipo.

Así se confirmó la llegada por parte del Ciclón Bananero del goleador al campeón de Colombia

El propio Unión Magdalena confirmó la operación a través de un comunicado de prensa en el que reconoció públicamente el impacto de Sarmiento en sus filas, al subrayar que el jugador anotó 24 goles y dio 16 asistencias durante su periodo en el equipo.

Según lo comunicado oficialmente, su trayectoria en el conjunto bananero se caracterizó por el compromiso y el desempeño dentro y fuera del terreno de juego.

“Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera profesional en el Club Atlético Junior de Barranquilla”, destaca el texto publicado y firmado por el presidente Alberto Mario Garzón.

Estadísticas de Jannenson Sarmiento durante la temporada 2025

Jannenson Sarmiento fue la figura del Unión Magdalena para el ascenso en la Primera B 2024

En la temporada 2025, Sarmiento jugó un total de 39 partidos en 3.307 minutos, siendo destacado en el frente de ataque del Ciclón Bananero, ya que anotó 10 goles y realizó 5 asistencias.

A continuación, estos fueron los goles que marcó el oriundo de Baranoa (Atlántico) con el cuadro samario en la temporada 2025:

20 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Unión Magdalena 1-3 Millonarios

20 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Unión Magdalena 1-1 Atlético Bucaramanga

9 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Deportes Tolima 3-1 Unión Magdalena

23 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Junior 4-1 Unión Magdalena

1 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Internacional de Bogotá 0-1 Unión Magdalena

20 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y doblete en Millonarios 1-2 Unión Magdalena

24 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Unión Magdalena 2-3 Alianza de Valledupar

4 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: 29 minutos y gol en el Unión Magdalena 3-2 Águilas Doradas

17 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: 82 minutos y gol en el Unión Magdalena 3-1 Envigado

Así fue el momento cuando se oficializó su llegada al Junior

Este fue el momento cuando se hace oficial el traspaso del jugador de Baranoa al campeón de Colombia

El 23 de diciembre de 2025, el periodista Julián Capera mostró una fotografía del presidente del Unión Magdalena, Alberto Garzón, junto al representante del jugador y el gerente deportivo del Junior, Héctor Fabio Báez y Jannenson Sarmiento al momento de firmar su transferencia al once veces campeón de Colombia.

" Jannenson Sarmiento es nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Esta noche se firmó su transferencia desde Unión Magdalena“, dijo.

Novedades en el Junior de Barranquilla: Carlos Bacca se rebajaría el sueldo para continuar en la temporada 2026

Carlos Bacca sufrió una dura lesión que lo alejó de las canchas durante 2025 BetPlay

El futuro de Carlos Bacca en Junior de Barranquilla se ha convertido en la principal incertidumbre del mercado de pases tras la reciente obtención del título en Ibagué, que desató la alegría de toda la hinchada y los directivos.

El experimentado delantero, que finaliza su contrato el 31 de diciembre y atraviesa la etapa final de recuperación tras una lesión que lo apartó del plantel durante el último semestre, expresó su firme deseo de continuar en la institución y retirarse defendiendo la camiseta de sus amores. Según información obtenida por El Heraldo, según informó el periodista Isaac Barrios Martínez, el 22 de diciembre de 2025, en su artículo “Carlos Bacca, dispuesto a bajarse el salario para seguir en Junior” Bacca ya comunicó a la dirigencia su disposición a reducir considerablemente su salario para facilitar su renovación y permanencia.

La directiva, presidida en la gestión deportiva por Fuad Char Abdala, junto al entrenador Alfredo Arias, serán los encargados de tomar la decisión definitiva respecto a la continuidad del atacante atlanticense, según publicó El Heraldo.

Actualmente, el plantel se encuentra de vacaciones tras coronarse campeón, aunque la planificación de la próxima temporada marcha a toda velocidad. En una reciente reunión previa al viaje a Uruguay del entrenador Arias, los dirigentes comenzaron a delinear el esquema de llegadas y salidas, en el que sobresale la situación contractual de Bacca por su peso histórico y emocional dentro del club.

La institución sólo podrá inscribir 25 jugadores, por lo que además de la llegada de al menos cuatro refuerzos, como anticipó Fuad Char Abdala, también se prevé la partida de varios miembros del plantel. La recuperación física de Bacca muestra avances sostenidos y se espera que en enero pueda retomar los trabajos de campo sin inconvenientes. El delantero —que ostenta en su palmarés tres Ligas con Junior— permanece a la espera de una definición, mientras el entusiasmo de la hinchada por la posibilidad de su continuidad se mantiene intacto.