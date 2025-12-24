Deportes

Unión Magdalena confirmó la transferencia de figura del equipo al Junior de Barranquilla, campeón de la Liga BetPlay

El campeón de Colombia confirmó a su primer refuerzo de cara a lo que será la temporada 2026 en donde afrontará Superliga, Liga Betplay y Copa Libertadores

Guardar
El cuadro samario confirmó el
El cuadro samario confirmó el traspaso de su máxima figura a través de un comunicado de prensa - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La transferencia de Jannenson Sarmiento al Atlético Junior de Barranquilla quedó oficializada este 23 de diciembre de 2025, reforzando la plantilla rojiblanca con miras a los compromisos nacionales e internacionales de la próxima temporada.

El delantero, que vestía la camiseta del Unión Magdalena, cerró su etapa con el club samario tras dejar registros destacados y un aporte sustancial al rendimiento de su equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así se confirmó la llegada
Así se confirmó la llegada por parte del Ciclón Bananero del goleador al campeón de Colombia - crédito @UnionMagdalena / X

El propio Unión Magdalena confirmó la operación a través de un comunicado de prensa en el que reconoció públicamente el impacto de Sarmiento en sus filas, al subrayar que el jugador anotó 24 goles y dio 16 asistencias durante su periodo en el equipo.

Según lo comunicado oficialmente, su trayectoria en el conjunto bananero se caracterizó por el compromiso y el desempeño dentro y fuera del terreno de juego.

“Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera profesional en el Club Atlético Junior de Barranquilla”, destaca el texto publicado y firmado por el presidente Alberto Mario Garzón.

Estadísticas de Jannenson Sarmiento durante la temporada 2025

Jannenson Sarmiento fue la figura
Jannenson Sarmiento fue la figura del Unión Magdalena para el ascenso en la Primera B 2024 - crédito Colprensa

En la temporada 2025, Sarmiento jugó un total de 39 partidos en 3.307 minutos, siendo destacado en el frente de ataque del Ciclón Bananero, ya que anotó 10 goles y realizó 5 asistencias.

A continuación, estos fueron los goles que marcó el oriundo de Baranoa (Atlántico) con el cuadro samario en la temporada 2025:

  • 20 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Unión Magdalena 1-3 Millonarios
  • 20 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Unión Magdalena 1-1 Atlético Bucaramanga
  • 9 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Deportes Tolima 3-1 Unión Magdalena
  • 23 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Junior 4-1 Unión Magdalena
  • 1 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Internacional de Bogotá 0-1 Unión Magdalena
  • 20 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y doblete en Millonarios 1-2 Unión Magdalena
  • 24 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Unión Magdalena 2-3 Alianza de Valledupar
  • 4 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: 29 minutos y gol en el Unión Magdalena 3-2 Águilas Doradas
  • 17 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: 82 minutos y gol en el Unión Magdalena 3-1 Envigado

Así fue el momento cuando se oficializó su llegada al Junior

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando se hace oficial el traspaso del jugador de Baranoa al campeón de Colombia - crédito @JulianCaperaB / X

El 23 de diciembre de 2025, el periodista Julián Capera mostró una fotografía del presidente del Unión Magdalena, Alberto Garzón, junto al representante del jugador y el gerente deportivo del Junior, Héctor Fabio Báez y Jannenson Sarmiento al momento de firmar su transferencia al once veces campeón de Colombia.

" Jannenson Sarmiento es nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Esta noche se firmó su transferencia desde Unión Magdalena“, dijo.

Novedades en el Junior de Barranquilla: Carlos Bacca se rebajaría el sueldo para continuar en la temporada 2026

Carlos Bacca sufrió una dura
Carlos Bacca sufrió una dura lesión que lo alejó de las canchas durante 2025 BetPlay - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El futuro de Carlos Bacca en Junior de Barranquilla se ha convertido en la principal incertidumbre del mercado de pases tras la reciente obtención del título en Ibagué, que desató la alegría de toda la hinchada y los directivos.

El experimentado delantero, que finaliza su contrato el 31 de diciembre y atraviesa la etapa final de recuperación tras una lesión que lo apartó del plantel durante el último semestre, expresó su firme deseo de continuar en la institución y retirarse defendiendo la camiseta de sus amores. Según información obtenida por El Heraldo, según informó el periodista Isaac Barrios Martínez, el 22 de diciembre de 2025, en su artículo “Carlos Bacca, dispuesto a bajarse el salario para seguir en Junior” Bacca ya comunicó a la dirigencia su disposición a reducir considerablemente su salario para facilitar su renovación y permanencia.

La directiva, presidida en la gestión deportiva por Fuad Char Abdala, junto al entrenador Alfredo Arias, serán los encargados de tomar la decisión definitiva respecto a la continuidad del atacante atlanticense, según publicó El Heraldo.

Actualmente, el plantel se encuentra de vacaciones tras coronarse campeón, aunque la planificación de la próxima temporada marcha a toda velocidad. En una reciente reunión previa al viaje a Uruguay del entrenador Arias, los dirigentes comenzaron a delinear el esquema de llegadas y salidas, en el que sobresale la situación contractual de Bacca por su peso histórico y emocional dentro del club.

La institución sólo podrá inscribir 25 jugadores, por lo que además de la llegada de al menos cuatro refuerzos, como anticipó Fuad Char Abdala, también se prevé la partida de varios miembros del plantel. La recuperación física de Bacca muestra avances sostenidos y se espera que en enero pueda retomar los trabajos de campo sin inconvenientes. El delantero —que ostenta en su palmarés tres Ligas con Junior— permanece a la espera de una definición, mientras el entusiasmo de la hinchada por la posibilidad de su continuidad se mantiene intacto.

Temas Relacionados

Jannenson SarmientoJuniorUnión MagdalenaLiga BetPlayMercado de fichajes Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Mientras el fútbol colombiano entra en el receso por las festividades de fin de año, los equipos de la Liga BetPlay se mueven para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Navidad en la NFL: hora y dónde ver en Colombia los partidos de cierre de la temporada regular y el medio tiempo de Snoop Dogg

El famoso rapero estadounidense protagoniza el show de medio tiempo durante la jornada navideña, mientras los equipos perfilan sus oportunidades de avanzar a la postemporada

Navidad en la NFL: hora

El futuro de Jhon Durán se complica en Fenerbahce: le buscarían reemplazo mientras sale a vacaciones

Ante la crisis en el frente de ataque, el mal nivel y polémicas del colombiano, el cuadro turco se movería en el mercado de fichajes invernal, que arranca en enero

El futuro de Jhon Durán

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los clubes colombianos el 23 de diciembre

Clubes como Atlético Nacional y Junior de Barranquilla presentaron novedades con respecto al movimiento de sus plantillas para la próxima temporada

Mercado de fichajes de los

Universitario de Perú despidió a Catalina Usme: es incierto el futuro de la atacante en 2026

La jugadora venía de perder la final del fútbol Inca ante Alianza Lima, ahora se quedó sin equipo y, por el momento, alejada de la selección Colombia femenina

Universitario de Perú despidió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia organizó despedida para

Epa Colombia organizó despedida para empleados de sus tiendas con lujosa cena, pese a estar en prisión: “Gracias por no hundir el barco”

¿No sabe qué regalar en Navidad? Recomendaciones para que quede bien parado con el obsequio

Qué son y cómo se juegan los aguinaldos: estas son las reglas del tradicional juego navideño

Así llegó Navidad a los hogares de los famosos en Colombia: algunas de las decoraciones más comentadas

Karol G y sus mejores momentos en el 2025: de Victoria’s Secret al medio tiempo de la NFL en Brasil; ‘Tropicoqueta’, éxito en Netflix y la confirmación de Coachella 2026

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Unión Magdalena confirmó la transferencia de su figura, Jannenson Sarmiento, al Junior de Barranquilla, campeón de la Liga BetPlay

El futuro de Jhon Durán se complica en Fenerbahce: le buscarían reemplazo mientras sale a vacaciones

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los clubes colombianos el 23 de diciembre

Universitario de Perú despidió a Catalina Usme: es incierto el futuro de la atacante en 2026