Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes

Debido a que los tiburones no pueden jugar en el estadio Metropolitano, tuvo que dividir el proceso de venta de entradas en dos escenarios durante buena parte del año

Junior de Barranquilla defenderá el
Junior de Barranquilla defenderá el título de la Liga BetPlay en un nuevo estadio para 2026 - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla quiere una buena temporada para 2026, tal como en 2025, en la que vuelva a salir campeón de la Liga BetPlay, pelee por la Superliga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores, este último es el principal objetivo en el año al ser un certamen internacional.

Es por eso que los tiburones sacaron a la venta sus abonos para el primer semestre de 2026, que sorprendieron a los aficionados por los precios, que son más elevados de lo esperado, además de que se debieron ajustar a nuevas condiciones porque el club no jugará en el estadio Metropolitano.

Con respecto a la sede de los rojiblancos, mientras el Metro pase por sus obras para quedar listo para la final de la Copa Sudamericana, el club deberá viajar entre dos escenarios deportivos para sus competencias locales e internacionales, que no son lejos, pero con detalles muy diferentes.

Los abonos del Junior

El cuadro barranquillero espera que su afición apoye de gran manera durante el primer semestre de 2026, pues durante 2025, en la mayoría de los partidos, se vieron las graderías del Metropolitano vacías y se criticó mucho que el público abandonara de esa manera.

Lo primero a tener en cuenta es que los precios de los abonos serán para 10 partidos de la Liga BetPlay, en condición de local, y tres en la Copa Libertadores, por la fase de grupos, en este último a la espera del sorteo en marzo para conocer sus rivales.

Junior de Barranquilla presentó los
Junior de Barranquilla presentó los abonos, con precios y estadios, para el primer semestre de 2026 - crédito Junior FC

Otro caso es que, en esta ocasión, no se dio un espacio para el encuentro de la Superliga, que será el jueves 15 de enero contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde será la última vez que la afición vea el escenario tal como ahora, previo a su remodelación.

Con respecto a los precios, los abonos van desde los 450.000 pesos hasta los $1.400.000, lo que ha llamado la atención por las cifras elevadas, aunque entendiendo que se debe principalmente a que el club hará de local en otro escenario afuera del Metro.

Junior de Barranquilla quiere el
Junior de Barranquilla quiere el apoyo de su gente para volver a salir campeón en 2026 - crédito Colprensa

De otro lado, algunos aficionados se pronunciaron y criticaron que no se suministren más datos con respecto a las entradas, en especial a descuentos para otros servicios de la institución o sus patrocinadores, así como algún beneficio para los viajes por la Libertadores.

Del Metropolitano al Romelio y Cartagena

Después del 15 de enero de 2026, el estadio Metropolitano comenzará sus obras de renovación para la final de la Copa Sudamericana 2026, cuando se espera una ampliación de la capacidad de público a los 60.000 asientos, además de remover la pista atlética y una cubierta alrededor de la estructura.

Para la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla volverá al estadio Romelio Martínez, la que fue su casa hasta 1986, cuando se inauguró el Metro, y que usó en algunas ocasiones especiales, además de que el Barranquilla FC y el Junior Femenino son los clubes que usan ese escenario.

El estadio Romelio Martínez fue
El estadio Romelio Martínez fue remodelado en 2018 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Conmebol

Con una capacidad superior a los 6.000 espectadores, dicha sede solo será usada para los compromisos a nivel nacional como la liga y la Copa Colombia, aunque en caso de jugar alguna final, deberá pasar a otro estadio de mayor capacidad para el público.

En el caso de la Libertadores, la Conmebol exige un mínimo de espectadores y condiciones para todos los escenarios, así que Junior eligió al Jaime Morón de Cartagena, donde ya disputó el torneo internacional en 2017 y en 2025 fue sede del Sudamericano Sub-17, así que cumple con todas las exigencias para partidos internacionales de alto nivel.

Estadio Jaime Morón volverá a
Estadio Jaime Morón volverá a acoger la Copa Libertadores tras nueve años, la última fue con Junior en la edición 2017 - crédito @dumek_turbay/X

