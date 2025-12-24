Julio Comesaña se peleó con el dueño del Unión Magdalena: “Le llenó la cabeza de cucarachas a Fuad Char”

Julio Comesaña y Eduardo Dávila entraron en pelea por la negociación de Junior por el volante Jannenson Sarmiento, del Unión Magdalena - crédito Colprensa / Unión Magdalena

Sigue la polémica en torno a la negociación de Junior de Barranquilla y Jannenson Sarmiento, volante del Unión Magdalena y que parecía cera del Tiburón, que lo quería para que fuera su primer fichaje para la Copa Libertadores 2026, pero todo indica que los planes cambiaron y las conversaciones se cayeron.

La situación tendría peleados a Julio Comesaña con Eduardo Dávila, dueño del Ciclón Bananero, que acusó al extécnico de torpedear la gestión para que el mediocampista llegara al rojiblanco, en especial porque su hijo es el empresario del volante y capitán del cuadro de Santa Marta.

Ante eso, el ex entrenador, que es el más ganador en la historia del Junior, le respondió al empresario y dejó clara su postura con respecto a la negociación, las pretensiones de su hijo y cómo es su relación con la dirigencia tiburona, pues es de las personas más cercanas a la familia Char hace décadas.

“Julio Comesaña metió la mano allá”

El máximo accionista del Unión Magdalena, conocido por sus polémicas adentro y afuera de la institución, habló para el programa Deportes con Scoppetta sobre lo que pasó con Jannenson Sarmiento, que en su deseo por salir del club, encontró como primera opción a los barranquileros.

“Yo hablé con Fuad Char y definitivamente me dijo que no quería llevar al jugador, no me dio explicaciones”, fue lo primero que dijo Eduardo Dávila, que luego reveló que Comesaña, al parecer, se involucró para frenar las conversaciones con los tiburones para contratar al volante.

Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, se refirió a la negociación para vender a Jannenson Sarmiento - crédito La pesada del deporte/YouTube

“Luego me enteré que Julio Comesaña como que metió la mano allá, como el hijo (Alejandro) fungía como el representante de él, cosa que es mentira porque el pase es del Unión Magdalena, como que le llenó la cabeza de cucarachas, como decimos nosotros, a Fuad, cosa que me extrañó que una persona de tanta experiencia, detrás de tanto manejo del fútbol, se dejara engañar de Comesaña”, afirmó.

Según Dávila, conoció del caso por medio del dueño de Junior: “De eso me enteré yo, extraoficialmente a mí el señor Char no me dijo eso, pero sí supe que había pasado eso de la noche a la mañana y que ya ellos no necesitaban al jugador. Entonces se cerró esa puerta. Los derechos deportivos son 100% del Unión Magdalena, pero fue a donde el señor Char y él se dejó engañar, en vez de preguntarme a mí. Julio es mi amigo, pero de pronto cae en las enredadas del hijo”.

Jannenson Sarmiento fue figura del Unión Magdalena en 2024 y 2025 - crédito Colprensa

“Hay una solicitud de Rusia, pero estoy esperando hablar con el jugador a ver si le interesa o si no le tocará jugar en el Unión Magdalena en la B, no hay más nada que hacer”, finalizó el máximo accionista del Unión Magdalena, sobre el futuro del mediocampista.

“Me tiene que respetar”

Por su parte, en charla con Caracol Radio, el técnico Julio Comesaña le respondió a Eduardo Dávila por sus acusaciones, diciendo primero que “lo conozco hace muchos años, siempre le he agradecido cuando me recibió en el 80 que yo volvía del Medellín a Junior, pero por préstamo y fui a Santa Marta”.

“Seguimos teniendo buena relación, pero Eduardo es impulsivo y es un hombre de carácter fuerte. Él está grande ya y yo tengo dos años más que él, me tiene que respetar porque yo soy mayor que él… No sé qué paso, la gente cree que yo vivo hablando con Fuad Char y que a mí me consultan, yo nunca hablo nada, salvo cuando hay algún evento”, añadió.

Julio Comesaña dejó claro que nunca tuvo que ver en la negociación de Junior por Jannenson Sarmiento - crédito EFE

Con respecto a Sarmiento, el uruguayo fue claro al decir que “¿a él no lo vieron jugar? ¿Cuánto lleva en Unión Magdalena haciendo goles de todo tipo, metiendo pases gol y todo lo que ha hecho ese muchacho? Yo no tengo nada que decir, ¿Cuánto cuesta un jugador sano, sin lesiones y sin nada? ¿Cuánto cuesta si es argentino o uruguayo?… Son negocios limpios que por hacer las cosas mal echas las ensucian”.

Finalmente, Comesaña le bajó la tensión con respecto a su hijo, Alejandro Comesaña, como empresario del volante: “El 50% es de Unión y el otro 50% del jugador, hay un representante que está presente en las negociaciones, porque es quien se encarga de defender los derechos del jugador. Hace más de seis años que mi hijo lo tiene y lo ha llevado a varios lugares y cuál es el problema, no lo sé. Yo no tengo nada que ver”.