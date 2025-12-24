Deportes

James Rodríguez volvería a viejo conocido tras su salida del Club León, esto dice la prensa mexicana

El volante colombiano salió del Club León en la temporada 2025, y ahora aspira a continuar su carrera a menos de seis meses de que comience el Mundial de Fútbol

El volante colombiano llegó en
El volante colombiano llegó en enero de 2025, con la mentalidad de jugar el Mundial de Clubes, pero su año fue regular - crédito @clubleonfc / X

El futuro de James Rodríguez permanece rodeado de incertidumbre, mientras el mediocampista colombiano, que no renovará su vínculo con el Club León, se convertirá en agente libre a partir del 1 de enero de 2026.

A pesar de que equipos poderosos del fútbol mexicano han llegado a ofrecer hasta seis millones de dólares anuales para contar con sus servicios, el jugador da prioridad a recalar en una liga considerada más competitiva que le garantice continuidad y protagonismo, de acuerdo con información recogida por el medio TV Azteca.

James Rodríguez volvió a sonar
James Rodríguez volvió a sonar en el radar del Sao Paulo de Brasil - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El 23 de diciembre de 2025, el portal de TV Azteca detallló en su artículo “Y al final, ¿qué pasará con James Rodríguez? Estas son las opciones que le quedan“, sobre un posible regreso del colombiano al fútbol brasileño:

“Reportes indican que el conjunto brasileño estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez. Cabe destacar que el ‘10’ de la selección de Colombia jugó un año en el ‘Tricolor’, entre el 2023 y 2024.

Desde Brasil creen que el actual jugador del León tiene mucho por dar y ya se dieron a conocer las cifras que le habrían ofrecido para convencerlo y así ejecutar su regreso", dijeron.

En el escenario actual, el interés más concreto proviene del fútbol brasileño. TV Azteca informa que el São Paulo sostiene negociaciones discretas para reincorporar a James Rodríguez a sus filas. El club paulista habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a 4 millones de dólares por año para convencer al centrocampista, una cifra que, si bien es inferior a los 5 millones de dólares anuales que percibe actualmente en México, supera notablemente el salario que recibió durante su breve pero mediática primera etapa en el equipo brasileño entre 2023 y 2024.

El propio entorno futbolístico brasileño sostiene que James Rodríguez, todavía jugador del León, dispone de margen para ofrecer un rendimiento destacado y consideran que un retorno al campeonato local podría ser beneficioso en una fase avanzada de su carrera. Por otra parte, la prioridad inmediata del futbolista nacido en Cúcuta es prepararse en óptimo estado de forma para disputar la próxima Copa Mundial de la FIFA, el gran objetivo que también condiciona la elección de su nuevo destino.

Estadísticas de James Rodríguez con el Club León en la temporada 2025

James Rodríguez terminará su etapa
James Rodríguez terminará su etapa con León en partido frente a Puebla, el último de la temporada 2025 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El cucuteño, de 34 años, jugó 34 partidos en todas las competencias (Liga MX, Liguilla y Leagues Cup) en un total de 2.559 minutos, y a lo largo del 2025 anotó cinco goles, asistió en nueve ocasiones, recibió la tarjeta amarilla en tres ocasiones y fue expulsado en una ocasión.

A continuación, estos fueron los detalles de sus goles

  • 28 de enero de 2025 - Liga MX: 85 minutos y gol en el Club León 2-1 Chivas de Guadalajara
  • 19 de febrero de 2025 - Liga MX: 75 minutos y gol en el Club América 1-1 Club León
  • 19 de julio de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-0 Chivas de Guadalajara
  • 23 de septiembre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 2-2 Mazatlán
  • 4 de octubre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-1 Toluca

