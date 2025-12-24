Deportes

Murió ciclista campeón de la Vuelta a Colombia: Roberto “Pajarito” Buitrago le ganó a “Cochise” Rodríguez

El adiós a una figura clave de la Vuelta a Colombia, recordado por su histórico triunfo en 1962 y por inspirar a generaciones de deportistas y aficionados en todo el país

Guardar
El boyacense se caracterizó por
El boyacense se caracterizó por ser uno de los primeros campeones de la Vuelta a Colombia en 2025 - crédito @colombia_hist - @rafacolontorres / X

El fallecimiento de Roberto “Pajarito” Buitrago, a los 88 años, marca un momento doloroso para el ciclismo colombiano, que despide a uno de sus grandes pioneros.

Reconocido por su triunfo en la Vuelta a Colombia de 1962 y su aporte clave en la consolidación de este deporte en el país, su muerte en Bogotá, la noche 23 de diciembre de 2025, ocurre tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su entorno familiar a El Espectador, a través del periodista Fernando Camilo Garzón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La alcaldía de Guayatá (Boyacá),
La alcaldía de Guayatá (Boyacá), de dónde era oriundo Buitrago, le envió un mensaje de condolencia - crédito @AlcaldiaGuayata / X

El legado de Buitrago no solo está inscrito en los recuerdos de la afición, sino que continúa sirviendo de referencia obligada para las nuevas generaciones de ciclistas y aficionados.

De acuerdo con información proporcionada por la hija del pedalista en charla con Fernando Camilo Garzón, de El Espectador, la enfermedad venía deteriorando la salud de Buitrago desde hacía un tiempo.

Sus últimos momentos los vivió acompañado de sus seres queridos, poniendo fin al ciclo vital de una figura central de la historia deportiva colombiana. Para el departamento de Boyacá —su lugar de origen— y para la comunidad ciclista nacional, la noticia representa una pérdida que trasciende lo deportivo y entra en el terreno de la identidad colectiva.

Perfil de Roberto “Pajarito” Buitrago

El ciclista boyacense fue clave
El ciclista boyacense fue clave en los años 60 para el deporte nacional - crédito @colombia_hist / X

Nacido en Guayatá en 1937, Buitrago experimentó desde temprana edad las dificultades del desplazamiento ocasionado por la violencia política. Tras establecerse con su familia en Bogotá, forjó su pasión sobre dos ruedas enfrentando carencias materiales y compitiendo fuera de los focos, empujado por una resistencia innata y una vocación indoblegable.

Su apodo de “Pajarito” se gestó en una competencia local, donde tras sufrir un pinchazo y realizar una remontada memorable, un espectador exclamó que el joven ciclista “voló como un pajarito”, una frase que quedó marcada para siempre en la memoria del deporte nacional.

Así recordó cuando ganó la Vuelta a Colombia en 1962 Pajarito Buitrago - crédito Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca / Facebook

Durante los años cincuenta y comienzos de los sesenta, Buitrago protagonizó varias ediciones de la Vuelta a Colombia, destacándose tanto en la conquista de etapas como en su desempeño en la montaña. Además, representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, consolidando su posición como figura de proyección internacional. De especial relevancia es su triunfo en la Vuelta a Colombia de 1962, logrado tras un estrecho duelo con Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, en el que defendió su liderato hasta el final, conservando una ventaja de ocho segundos con la camiseta de Cundinamarca.

El significado de aquel triunfo va más allá de la hazaña personal: representa la irrupción de Boyacá y del ciclismo del interior en una disciplina dominada hasta entonces por la hegemonía antioqueña. Buitrago se convirtió así en el primer campeón boyacense de la Vuelta, abriendo un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional y alineando su nombre con la transición entre la época fundacional del ciclismo colombiano y su consolidación moderna.

La huella de “Pajarito” Buitrago permanece como testimonio de una generación que, enfrentando adversidades, logró transformar su pasión en un movimiento colectivo. Su legado sigue vivo en la memoria y el corazón del ciclismo colombiano, que hoy llora la partida de uno de sus ilustres forjadores.

A continuación, estos fueron los logros más destacados de Buitrago

🏆 Logros y palmarés de Roberto “Pajarito” Buitrago

1. Campeón de la Vuelta a Colombia (1962)

Ganó la Vuelta a Colombia en 1962 con una diferencia de apenas 8 segundos sobre Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, en una de las ediciones más recordadas de la carrera.

2. Podios en la Vuelta a Colombia

  • 2.º lugar en la clasificación general de la Vuelta a Colombia en 1960.
  • 3.º lugar en la clasificación general de la Vuelta a Colombia en 1961.

3. Victorias de etapa en la Vuelta a Colombia Obtuvo un total de 6 victorias de etapa en esta carrera a lo largo de su carrera (1957, 1960 × 2, 1961 y 1962 × 2).

4. Ganador de la Montaña en la Vuelta a Guatemala (1958)

  • Se coronó como rey de la montaña y terminó tercero en la clasificación general de la Vuelta a Guatemala en 1958.

5. Participación en los Juegos Olímpicos (1960)

  • Fue miembro del equipo colombiano de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, compitiendo en la prueba de contrarreloj por equipos de 100 km, donde Colombia terminó en la posición 16.

6. Medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (1962)

  • Ganó medalla de plata en el evento de ciclismo en ruta por equipo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Kingston, Jamaica.

Temas Relacionados

Ciclismo colombianoRoberto BuitragoVuelta a ColombiaPajarito BuitragoColombia Deportes

Más Noticias

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Mientras el fútbol colombiano entra en el receso por las festividades de fin de año, los equipos de la Liga BetPlay se mueven para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Fuerte polémica entre equipo de la Liga BetPlay y periodista deportivo por acusaciones: “El micrófono no es un martillo”

El club de Rionegro reaccionó con un mensaje contundente tras la conquista de Junior, recordando a César Augusto Londoño y Steven Arce las dudas planteadas sobre sus exjugadores, quienes terminaron siendo figuras clave en la final

Fuerte polémica entre equipo de

Jefe de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers aseguró que el colombiano podría ganar otra vuelta grande: “Seguro que es él”

Thomas respalda la proyección de Egan Bernal, convencido de que puede volver a conquistar una gran vuelta ciclística, inspirado en su fortaleza tras superar una grave lesión y el respaldo del renovado equipo Ineos

Jefe de Egan Bernal en

James Rodríguez volvería a viejo conocido tras su salida del Club León, esto dice la prensa mexicana

El volante colombiano salió del Club León en la temporada 2025, y ahora aspira a continuar su carrera a menos de seis meses de que comience el Mundial de Fútbol

James Rodríguez volvería a viejo

El colombiano Jefferson Lerma batió importante récord con el Crystal Palace de Inglaterra: así lo celebró su equipo

El volante de la selección Colombia se ratificó como un pilar clave en el mediocampo del equipo londinense que dirige el austriaco Oliver Glasner: ya son dos récords en Inglaterra

El colombiano Jefferson Lerma batió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Gera Ponce, esposa de Luis

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, revela la primera imagen de su embarazo y emociona a sus seguidores

“Di mi nombre si quieres fama”: Yina Calderón le respondió a Westcol tras recientes declaraciones sobre ‘Stream Fighters’

Karina García desató burlas en redes al enseñar su árbol de Navidad: “Se ve económico”

Marcela Reyes reveló por qué el 2025 fue uno de los más difíciles de su vida: “Me siento todavía con mi corazón lastimado”

Nicolás Arrieta se sometió a procedimiento estético antes de entrar a ‘La casa de los famosos’: “Un ligero accidente”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Fuerte polémica entre equipo de la Liga BetPlay y periodista deportivo por acusaciones: “El micrófono no es un martillo”

Jefe de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers aseguró que el colombiano podría ganar otra vuelta grande: “Seguro que es él”

James Rodríguez volvería a viejo conocido tras su salida del Club León, esto dice la prensa mexicana

El colombiano Jefferson Lerma batió importante récord con el Crystal Palace de Inglaterra: así lo celebró su equipo