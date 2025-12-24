Murió ciclista campeón de la Vuelta a Colombia: Roberto “Pajarito” Buitrago le ganó a “Cochise” Rodríguez

El boyacense se caracterizó por ser uno de los primeros campeones de la Vuelta a Colombia en 2025 - crédito @colombia_hist - @rafacolontorres / X

El fallecimiento de Roberto “Pajarito” Buitrago, a los 88 años, marca un momento doloroso para el ciclismo colombiano, que despide a uno de sus grandes pioneros.

Reconocido por su triunfo en la Vuelta a Colombia de 1962 y su aporte clave en la consolidación de este deporte en el país, su muerte en Bogotá, la noche 23 de diciembre de 2025, ocurre tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su entorno familiar a El Espectador, a través del periodista Fernando Camilo Garzón.

El legado de Buitrago no solo está inscrito en los recuerdos de la afición, sino que continúa sirviendo de referencia obligada para las nuevas generaciones de ciclistas y aficionados.

De acuerdo con información proporcionada por la hija del pedalista en charla con Fernando Camilo Garzón, de El Espectador, la enfermedad venía deteriorando la salud de Buitrago desde hacía un tiempo.

Sus últimos momentos los vivió acompañado de sus seres queridos, poniendo fin al ciclo vital de una figura central de la historia deportiva colombiana. Para el departamento de Boyacá —su lugar de origen— y para la comunidad ciclista nacional, la noticia representa una pérdida que trasciende lo deportivo y entra en el terreno de la identidad colectiva.

Perfil de Roberto “Pajarito” Buitrago

Nacido en Guayatá en 1937, Buitrago experimentó desde temprana edad las dificultades del desplazamiento ocasionado por la violencia política. Tras establecerse con su familia en Bogotá, forjó su pasión sobre dos ruedas enfrentando carencias materiales y compitiendo fuera de los focos, empujado por una resistencia innata y una vocación indoblegable.

Su apodo de “Pajarito” se gestó en una competencia local, donde tras sufrir un pinchazo y realizar una remontada memorable, un espectador exclamó que el joven ciclista “voló como un pajarito”, una frase que quedó marcada para siempre en la memoria del deporte nacional.

Durante los años cincuenta y comienzos de los sesenta, Buitrago protagonizó varias ediciones de la Vuelta a Colombia, destacándose tanto en la conquista de etapas como en su desempeño en la montaña. Además, representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, consolidando su posición como figura de proyección internacional. De especial relevancia es su triunfo en la Vuelta a Colombia de 1962, logrado tras un estrecho duelo con Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, en el que defendió su liderato hasta el final, conservando una ventaja de ocho segundos con la camiseta de Cundinamarca.

El significado de aquel triunfo va más allá de la hazaña personal: representa la irrupción de Boyacá y del ciclismo del interior en una disciplina dominada hasta entonces por la hegemonía antioqueña. Buitrago se convirtió así en el primer campeón boyacense de la Vuelta, abriendo un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional y alineando su nombre con la transición entre la época fundacional del ciclismo colombiano y su consolidación moderna.

La huella de “Pajarito” Buitrago permanece como testimonio de una generación que, enfrentando adversidades, logró transformar su pasión en un movimiento colectivo. Su legado sigue vivo en la memoria y el corazón del ciclismo colombiano, que hoy llora la partida de uno de sus ilustres forjadores.

A continuación, estos fueron los logros más destacados de Buitrago

🏆 Logros y palmarés de Roberto “Pajarito” Buitrago

1. Campeón de la Vuelta a Colombia (1962)

Ganó la Vuelta a Colombia en 1962 con una diferencia de apenas 8 segundos sobre Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, en una de las ediciones más recordadas de la carrera.

2. Podios en la Vuelta a Colombia

2.º lugar en la clasificación general de la Vuelta a Colombia en 1960.

3.º lugar en la clasificación general de la Vuelta a Colombia en 1961.

3. Victorias de etapa en la Vuelta a Colombia Obtuvo un total de 6 victorias de etapa en esta carrera a lo largo de su carrera (1957, 1960 × 2, 1961 y 1962 × 2).

4. Ganador de la Montaña en la Vuelta a Guatemala (1958)

Se coronó como rey de la montaña y terminó tercero en la clasificación general de la Vuelta a Guatemala en 1958.

5. Participación en los Juegos Olímpicos (1960)

Fue miembro del equipo colombiano de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, compitiendo en la prueba de contrarreloj por equipos de 100 km, donde Colombia terminó en la posición 16.

6. Medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (1962)

Ganó medalla de plata en el evento de ciclismo en ruta por equipo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Kingston, Jamaica.