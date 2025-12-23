Atlético Nacional tendría un fichaje de lujo para el fútbol colombiano: buscaría un delantero mundialista

Atlético Nacional empezó a mirar refuerzos para la temporada 2026, con poco tiempo de preparación para la pretemporada - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional ya empezó a mirar las opciones en el mercado de fichajes para la temporada 2026, en la que está obligado a ganar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, ante la imposibilidad de llegar a la Libertadores, además de defender el título de la Copa Colombia.

De hecho, los verdes pensarían en un delantero con experiencia mundialista como su primer fichaje estelar, con el que romperían el mercado del fútbol colombiano y que había sonado hace un tiempo para otro conjunto del país, pero que ahora parecería un objetivo cercano para los antioqueños.

Sin embargo, el equipo del técnico Diego Arias perdería a dos de sus fichas más importantes en la temporada 2025, debido a que el mismo equipo los estaría buscando para contratarlos en diciembre, ya contactó a ambos y con uno tendría mayor facilidad porque se le acaba el vínculo con los verdolagas en diciembre.

Nacional y un fichaje de peso

El cuadro de Diego Arias ya mira las posiciones que necesita reforzar para la próxima temporada, pues encontró varios problemas que no le permitieron pelear en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, los dos objetivos en los que fracasó en 2025 por la falta de más variantes.

Según el periodista Juan Salvador, del medio Habla Deportes, Luis Fernando Muriel entró en el radar de Atlético Nacional, que daría un golpe en el mercado al repatriar a uno de los atacantes de mayor recordación en la selección Colombia y que actualmente se encuentra en Orlando City.

Luis Fernando Muriel tiene una posibilidad en Atlético Nacional para la temporada 2026 - crédito @HablaDeportes/X

El comunicador Felipe Sierra, a través de su cuenta X, complementó que hace dos semanas que “Luis Fernando Muriel (34) interesa a Atlético Nacional. Orlando City quiere liberar cupo de DP (Designated Player) y está abierto a ceder al delantero colombiano”, para la temporada 2026.

Muriel viene de marcar 12 goles en 41 partidos en Estados Unidos, nueve de ellos en la MLS y tres en la Leagues Cup, además de que fue 29 veces titular en el conjunto de la Florida, pero que ahora buscaría otro destino y los caminos apuntan a su regreso al fútbol colombiano.

Luis Fernando Muriel, que sonó para Junior, ahora entró en el radar de Atlético Nacional - crédito @PSierraR/X

Cabe recordar que el delantero solo jugó en el Deportivo Cali, por la Liga BetPlay, debutando a inicios de 2009 y para mediados de 2010 fue vendido al Udinese de Italia, haciendo casi toda su carrera en la Serie A y jugando con Colombia los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Dos bajas sensibles

Así como el cuadro verde mira refuerzos en el mercado, también se alista para posibles bajas en la plantilla, la primera sería Marino Hinestroza, que negocia con Boca Juniors, y posiblemente la de Alfredo Morelos porque, por ahora, no se concreta la compra con Santos, que lo envió a préstamo hasta el 31 de diciembre.

Andrés Román y Camilo Cándido se irían de Atlético Nacional porque Nacional de Uruguay los habría contactado, por el interés del cuadro Charrúa para contar con dos buenos laterales para la Copa Libertadores, a la que accedió por ser campeón de su país y como cabeza de serie para la fase de grupos.

Nacional de Uruguay habría preguntado por Camilo Cándido y Andrés Román, de Atlético Nacional - crédito @alexisnoticias/X

El periodista Alexis Rodríguez, del canal Win Sports, habló con Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, que le respondió que “puede haber una posibilidad con Cándido”, que es del mismo país, mientras que para la banda derecha buscan alguien extranjero y por eso llamaron al empresario de Román.

De esta manera, Atlético Nacional perdería de golpe a sus dos laterales titulares, lo que sería un momento complicado en el mercado porque el cuadro verde tendría que acelerar antes del inicio de la Liga BetPlay 2026, a mediados de enero, para tener lista su línea defensiva.