Millonarios tiene una preocupación para enfrentar a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana: vea de qué se trata

Los azules quedaron emparejados con los verdes en la fase previa, que será a un partido en el estadio Atanasio Girardot y el ganador accederá a la fase de grupos

Millonarios y Atlético Nacional se
Millonarios y Atlético Nacional se verán en la fase previa de la Copa Sudamericana, a inicios de marzo de 2026 - crédito Colprensa

La Copa Sudamericana 2026 arrancará para los equipos colombianos con un clásico, debido a que Millonarios y Atlético Nacional buscarán uno de los dos cupos por el país a la fase de grupos, que será también un punto de quiebre para cualquiera de las escuadras en la temporada.

Sin embargo, los azules encontraron un problema de cara al compromiso con los verdes, que será a inicios de marzo y a un solo duelo, así que el que pierda el compromiso le dirá adiós a la participación internacional el resto del año, dedicándose solo al ámbito local.

De otro lado, el equipo de Hernán Torres continúa reforzándose para la próxima temporada, con tres fichajes confirmados y dos que están muy cerca de concretarse antes que finalice diciembre, pues la idea es arrancar enero con la plantilla prácticamente completa para la segunda parte de la pretemporada.

Las preocupaciones de Millonarios

El cuadro azul no esperaba que, en su primera salida por la Sudamericana, le tocara con nada menos que su archirrival histórico en el fútbol colombiano, lo que también subió la obligación para la nómina con respecto a los refuerzos y la preparación, pues la hinchada no quiere más fracasos.

La preocupación de Millonarios tiene que ver con el ingreso de aficionados, debido a que hace más de una década que no se permite a los hinchas del club pisar suelo antioqueño, por temas de seguridad y logística, pues la enemistad con los simpatizantes del verde es muy alta.

Hay dudas sobre si permitirán
Hay dudas sobre si permitirán el ingreso de hinchas de Millonarios en Medellín, para la Copa Sudamericana - crédito @ClaudiaLopez/X

Desde 2012 que la Alcaldía de Medellín le cerró fronteras a los aficionados de Millos, provenientes de Bogotá, por hechos de violencia en la ciudad, ni siquiera en instancias definitivas se permitió la entrada al estadio Atanasio Girardot, y no se sabe si para 2026 será la excepción.

Por norma de la Conmebol, el equipo local, que será Nacional, debe garantizar un espacio mínimo de 2.000 personas para la visita, que es Millonarios, así como el esquema de seguridad por parte de las autoridades para que no se presenten alteraciones de orden público.

Así se ve el estadio
Así se ve el estadio Atanasio Girardot, donde se dio la final de Copa Colombia de Medellín vs. Nacional - crédito DIM

La otra opción para los antioqueños es pagar una multa de 20.000 dólares a la confederación, si no quiere el ingreso de aficionados visitantes, pero será decisión de los directivos, entendiendo los problemas previos con hinchada de afuera en los últimos años en el Atanasio Girardot.

Actualidad azul

Sabiendo cuál será su debut en Copa Sudamericana y la Liga BetPlay, ante el Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, los azules siguen en trabajos de pretemporada, sumando más de un mes de entrenamiento y con muchos cambios tanto en la nómina, como la parte administrativa.

Millonarios cuenta con Carlos Darwin Quintero, Mateo García y el recién llegado Sebastián Valencia, como sus primeros refuerzos para la temporada 2026, esperando que, previo al inicio de la Liga, se cierren la llegada de un defensor central, otro volante de primera línea, uno o dos extremos y un delantero, además de un portero.

Sebastián Valencia, lateral izquierdo, llegó
Sebastián Valencia, lateral izquierdo, llegó a Millonarios tras una destacada temporada en Fortaleza, con cuatro goles y tres asistencias en 25 partidos - crédito Millonarios FC

Por otro lado, se negocia la llegada del extremo Julián Angulo, el delantero argentino Rodrigo Contreras y el chileno Rodrigo Ureña, este último sería un refuerzo de peso porque viene de ser tricampeón con Universitario de Perú, además de ser un mediocampista de mucha experiencia.

Finalmente, Millonarios estará en pretemporada hasta el 23 de diciembre, volverá el 26 y saldrá a descanso desde el 30, para retomar prácticas entre el 3 y 4 de enero, para los duelos amistosos y el duelo contra Bucaramanga por la Liga BetPlay, a mediados de enero y en condición de visitante.

