James Rodríguez volvió a ser liquidado en México por su paso por León: “Su ciclo dejó más preguntas que certezas”

James Rodríguez se fue de León tras un año en el equipo, sin ganar títulos y fracasando en la Liga MX - crédito Club León

James Rodríguez se fue por la puerta trasera del fútbol mexicano, debido a que no brilló como esperaba en León, conjunto que lo contrató en enero de 2025, no le renovó contrato y terminó su experiencia con la eliminación en la fase regular del Torneo Apertura, cayendo 2-1 ante Puebla.

La etapa de James en la Liga MX fue fuertemente criticada, pues la llegada del volante generó mucha expectativa por su experiencia y gran momento con la selección Colombia, pero solo se vio en los primeros encuentros del año, porque después la Fiera decayó en rendimiento y entró en crisis.

Cabe recordar que, por el momento, el mediocampista es agente libre y busca equipo para 2026, cuando se juegue el mundial de la FIFA y necesita sumar minutos para estar con la selección Colombia, que confía en su capitán, pero exigiendo que se encuentre en la mejor forma.

“James Rodríguez es un 10 sin resultados colectivos”

Luego de su último encuentro con León, a inicios de noviembre, empezó el balance del aporte del colombiano a la institución, que hizo un enorme esfuerzo económico para quedarse con el mediocampista, sacarlo del Rayo Vallecano y cumplir con sus condiciones.

Según el medio mexicano Fox Sports MX, “James Rodríguez es un 10 sin resultados colectivos. La etapa de James (al igual que Ramos en dos torneos) en León no cristalizó en éxitos en equipo”, comparándolo con el ciclo de Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey.

James Rodríguez terminó su paso por León de México y negocia con varios equipos en el exterior - crédito Club León

“El colombiano jugó 34 partidos, con 5 goles y 10 asistencias, cifras respetables que chocaron contra un contexto adverso: el equipo terminó el Apertura 2025 en el lugar 17 con 13 puntos, fuera de Liguilla”, añadió el canal de televisión, con respecto a lo que fue su segundo semestre.

El medio mexicano también recordó la descalificación de León del Mundial de Clubes, en marzo de 2025, asegurando que fue un golpe para James Rodríguez y sus compañeros, pues desde entonces no volvió a ser el mismo equipo que llevaba un invicto de 10 jornadas y líder en el Torneo Clausura.

James Rodríguez se fue de León porque el técnico Ignacio Ambriz no le dio el aval a las directivas para renovar su contrato - crédito Club León

“A nivel internacional, una restricción de FIFA vinculada a la multipropiedad de Grupo Pachuca frustró su participación en el Mundial de Clubes, con impacto anímico y futbolístico. En suma, su ciclo dejó más preguntas que certezas sobre la conveniencia del proyecto; de momento, está en la búsqueda de institución para llegar en forma con Colombia al Mundial 2026″, finalizó.

“Cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma”

Pese a su rendimiento a nivel de clubes, pasando por ocho clubes en los últimos seis años, su trayectoria por la selección Colombia es distinta porque siempre destaca con el técnico Néstor Lorenzo, al punto de ser galardonado como el mejor jugador de la Copa América 2024.

Fue así como Luis Díaz llenó de elogios a James, destacando que siempre es líder y determinante en el combinado nacional, lo respeta y admira mucho desde el primer día que compartieron camerino y espera hacer una dupla letal en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

James Rodríguez y Luis Díaz son los dos referentes de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

“Es nuestro capitán, nuestro líder. Cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma, siempre lo da todo (...) Quiero disfrutarlo más. Lo quiero siempre con la selección. Para nosotros es el número 10, el capitán, lo es todo”, dijo Lucho, en entrevista con The Guardian.

El atacante añadió que espera con ansias el mundial, para hacer pareja con el volante para enfrentar a Portugal: “Va a ser increíble. Tienen a Cristiano, a jugadores muy buenos, pero nosotros hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera y vamos a buscar ganar”.