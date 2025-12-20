Deportes

James Rodríguez volvió a ser liquidado en México por su paso por León: “Su ciclo dejó más preguntas que certezas”

El volante, que se encuentra libre, es fuertemente criticado por el poco aporte a la Fiera para pelear en la Liga MX y la Leagues Cup, sumado a que sus cifras no fueron las esperadas

Guardar
James Rodríguez se fue de
James Rodríguez se fue de León tras un año en el equipo, sin ganar títulos y fracasando en la Liga MX - crédito Club León

James Rodríguez se fue por la puerta trasera del fútbol mexicano, debido a que no brilló como esperaba en León, conjunto que lo contrató en enero de 2025, no le renovó contrato y terminó su experiencia con la eliminación en la fase regular del Torneo Apertura, cayendo 2-1 ante Puebla.

La etapa de James en la Liga MX fue fuertemente criticada, pues la llegada del volante generó mucha expectativa por su experiencia y gran momento con la selección Colombia, pero solo se vio en los primeros encuentros del año, porque después la Fiera decayó en rendimiento y entró en crisis.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que, por el momento, el mediocampista es agente libre y busca equipo para 2026, cuando se juegue el mundial de la FIFA y necesita sumar minutos para estar con la selección Colombia, que confía en su capitán, pero exigiendo que se encuentre en la mejor forma.

“James Rodríguez es un 10 sin resultados colectivos”

Luego de su último encuentro con León, a inicios de noviembre, empezó el balance del aporte del colombiano a la institución, que hizo un enorme esfuerzo económico para quedarse con el mediocampista, sacarlo del Rayo Vallecano y cumplir con sus condiciones.

Según el medio mexicano Fox Sports MX, “James Rodríguez es un 10 sin resultados colectivos. La etapa de James (al igual que Ramos en dos torneos) en León no cristalizó en éxitos en equipo”, comparándolo con el ciclo de Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey.

James Rodríguez terminó su paso
James Rodríguez terminó su paso por León de México y negocia con varios equipos en el exterior - crédito Club León

“El colombiano jugó 34 partidos, con 5 goles y 10 asistencias, cifras respetables que chocaron contra un contexto adverso: el equipo terminó el Apertura 2025 en el lugar 17 con 13 puntos, fuera de Liguilla”, añadió el canal de televisión, con respecto a lo que fue su segundo semestre.

El medio mexicano también recordó la descalificación de León del Mundial de Clubes, en marzo de 2025, asegurando que fue un golpe para James Rodríguez y sus compañeros, pues desde entonces no volvió a ser el mismo equipo que llevaba un invicto de 10 jornadas y líder en el Torneo Clausura.

James Rodríguez se fue de
James Rodríguez se fue de León porque el técnico Ignacio Ambriz no le dio el aval a las directivas para renovar su contrato - crédito Club León

“A nivel internacional, una restricción de FIFA vinculada a la multipropiedad de Grupo Pachuca frustró su participación en el Mundial de Clubes, con impacto anímico y futbolístico. En suma, su ciclo dejó más preguntas que certezas sobre la conveniencia del proyecto; de momento, está en la búsqueda de institución para llegar en forma con Colombia al Mundial 2026″, finalizó.

“Cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma”

Pese a su rendimiento a nivel de clubes, pasando por ocho clubes en los últimos seis años, su trayectoria por la selección Colombia es distinta porque siempre destaca con el técnico Néstor Lorenzo, al punto de ser galardonado como el mejor jugador de la Copa América 2024.

Fue así como Luis Díaz llenó de elogios a James, destacando que siempre es líder y determinante en el combinado nacional, lo respeta y admira mucho desde el primer día que compartieron camerino y espera hacer una dupla letal en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

James Rodríguez y Luis Díaz
James Rodríguez y Luis Díaz son los dos referentes de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

“Es nuestro capitán, nuestro líder. Cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma, siempre lo da todo (...) Quiero disfrutarlo más. Lo quiero siempre con la selección. Para nosotros es el número 10, el capitán, lo es todo”, dijo Lucho, en entrevista con The Guardian.

El atacante añadió que espera con ansias el mundial, para hacer pareja con el volante para enfrentar a Portugal: “Va a ser increíble. Tienen a Cristiano, a jugadores muy buenos, pero nosotros hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera y vamos a buscar ganar”.

Temas Relacionados

James RodríguezClub LeónJames Rodríguez LeónLiga MXJames Rodríguez equipoSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo para llegar a Boca Juniors: “Un jugador totalmente desequilibrante”

El atacante ya se despidió de Atlético Nacional y negocia los detalles para vincularse al Xeneize, ahora con más razón por la recomendación de un extécnico del verde

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo

Polémica en Junior por posible salida de una de sus figuras que dejó duro mensaje: “No me dieron ninguna explicación”

Luego del título en la Liga BetPlay, uno de los jugadores que fue importante en la campaña aseguró que su contrato, por ahora, no sería renovado y le causó extrañeza la situación

Polémica en Junior por posible

Deportivo Cali alista otro fichaje de peso para el fútbol colombiano: Alberto Gamero lo confirmó

Luego de la llegada del portero Pedro Gallese, referente de la selección peruana, el Azucarero ahora le apunta a un volante que salió campeón de la Liga BetPlay hace pocos años

Deportivo Cali alista otro fichaje

“Qué pasaría si el ‘Pibe’ Valderrama hubiera nacido en...”, el curioso ‘reel’ con IA que se hizo viral

La simulación mostró cómo se hubiese llamado el ‘10′ de la selección Colombia de haber nacido en 21 países distintos

“Qué pasaría si el ‘Pibe’

Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró

El alcalde de la ciudad habló con Infobae Colombia sobre el trabajo con la Conmebol para organizar el encuentro de la edición 2026 y el proyecto de ampliación del escenario deportivo

Qué pasará con las obras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada fue confirmado como

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Manuel Turizo apareció en la playlist de Barack Obama: no fue el único colombiano

Las mejores 10 películas de Netflix en Colombia para ver este fin de semana

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Deportes

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo para llegar a Boca Juniors: “Un jugador totalmente desequilibrante”

Polémica en Junior por posible salida de una de sus figuras que dejó duro mensaje: “No me dieron ninguna explicación”

Deportivo Cali alista otro fichaje de peso para el fútbol colombiano: Alberto Gamero lo confirmó

“Qué pasaría si el ‘Pibe’ Valderrama hubiera nacido en...”, el curioso ‘reel’ con IA que se hizo viral

Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró