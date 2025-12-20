Deportes

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

El “Guajiro” podría retornar a actividades ante uno de los coleros del campeonato, previo al parón por las festividades de fin de año

Luis Díaz jugaría con el Bayern Múnich después de su parón-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La Bundesliga cerrará el 2025 con la fecha 15 y con el Bayern Múnich como líder sólido del campeonato de Alemania.

La expectativa pasa por el posible retorno de Luis Díaz (que esta semana se reintegró a los entrenamientos con los “Gigantes de Baviera”), ya que en los últimos días, el técnico Vincent Kompany declaró que le daría un descanso a la figura de la selección Colombia.

Los “Gigantes de Baviera” juegan el último partido del 2025

Arkadiusz Pyrka marcando a Luis Díaz-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 21 de diciembre de 2025, a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Florian Badstübner.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Heidenheim

Heidenheim es uno de los coleros del campeonato-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

En el cuadro local cayó el 13 de diciembre de 2025 ante el St. Pauli por la fecha 14 del campeonato por 2-1.

Con el doblete del neerlandés Martijn Kaars al minuto 39 y 53, mientras que el descuento de los visitantes fue de Marvin Pieringer al 64 de partido.

A continuación, este es el calendario de resultados de los locales:

  • 13 de diciembre de 2025 - Bundesliga: St. Pauli 2-1 Heidenheim
  • 6 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Heidenheim 2-1 Friburgo
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Unión Berlín 1-2 Heidenheim
  • 22 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Heidenheim 0-3 Borussia Mönchengladbach
  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 6-0 Heidenheim

Bayern Múnich

Bayern Múnich viene de empatar ante el Mainz 05-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

En su último duelo, los bávaros empataron a dos goles en el estadio Allianz Arena. El gol inicial de Lennart Karl al minuto 29, abrió el marcador, pero sorpresivamente y antes de que finalizara la primera parte, el polaco Kacper Potulski empató el partido al 45+2.

Para la segunda parte, el coreano Jae-Sun Lee adelantó al cuadro visitante al minuto 67, parcialmente rompiendo el invicto de los dirigidos por Kompany, pero el gol de tiro penal del inglés Harry Kane, al minuto 87, le permitió a los rojos conservar su racha de partidos sin conocer la derrota.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 14 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-2 Mainz
  • 9 de diciembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 3-1 Sporting de Lisboa
  • 6 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Stuttgart 0-5 Bayern Múnich
  • 3 de diciembre de 2025 - Copa de Alemania: Unión Berlín 2-3 Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-1 St. Pauli
Michael Olise en el último duelo entre estos dos equipos-crédito Heiko Becker/REUTERS

En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, la superioridad numérica de los “Gigantes de Baviera” fue notoria, ya que golearon por 4-0, en el estadio Volth-Arena a los locales, el 19 de abril de 2025.

Los goles de Harry Kane al minuto 13, de Konrad Laimer al 19, de Kingsley Coman al 36 y de Joshua Kimmich al 65, decretaron una goleada clave que dejó clara la superioridad del equipo de Vincent Kompany.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:

  • 19 de abril de 2025 - Bundesliga: Heidenheim 0-4 Bayern Múnich
  • 7 de diciembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Heidenheim
  • 6 de abril de 2024 - Bundesliga: Heidenheim 3-2 Bayern Múnich
  • 11 de noviembre de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Heidenheim
  • 3 de abril de 2019 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 5-4 Heidenheim

Así va la fecha 15 de la Bundesliga

20 de diciembre de 2025

Augsburgo 0-0 Werder Bremen

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Árbitro: Tobias Welz
  • Goles: No hubo

Colonia 0-1 Unión Berlín

  • Estadio: RheinEnergie de Colonia
  • Árbitro:  Christian Dingert
  • Goles: Andras Schafer al minuto 90+1

Hamburgo 1-1 Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Volksparkstadion de Hambugo
  • Árbitro: Tobias Stieler
  • Goles: Albert Lokonga al minuto 19 para Hamburgo y Hugo Larsson al 26 para Eintracth Frankfurt

Stuttgart 0-0 Hoffenheim

  • Estadio: MHP Arena de Stuttgart
  • Árbitro: Daniel Siebert
  • Goles: No hubo

Wolfsburgo 3-4 Friburgo

  • Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
  • Árbitro: Sacha Stegemann
  • Goles: Phillip Treu al minuto 5, Vincenzo Grifo al 56 de tiro penal, autogol de Jenson Seelt al 71 y Derry Scherhant al 74 para Friburgo, triplete de Dzenan Pejcinovic al 13, 49 y 69 para Wolfsburgo

RB Leipzig 1-2 Bayer Leverkusen

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Goles: Xaver Schlager al minuto 35 para Leipzig y Martin Terrier al 40 y Patrick Schick al 44 para Bayer Leverkusen

21 de diciembre de 2025

Mainz vs. St. Pauli

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

