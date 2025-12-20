Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

El exdefensor y exvolante habló de uno de los momentos más duros que tuvo que vivir en su carrera-crédito @ESPNColombia/X

Uno de los capítulos más tristes y decepcionantes que vivió el fútbol colombiano a nivel internacional, y en especial en Sudamérica, fue la derrota del Deportivo Cali en la final de la Copa Libertadores de América de 1999 frente al Palmeiras de Brasil.

De la mano de José Eugenio “Cheché” Hernández, el cuadro “Azucarero” había conseguido hacer una campaña brillante a lo largo del torneo, y llegaba con grandes figuras al estadio Parque Antártica como Gerardo Bedoya, Mario Alberto Yepes, Rafael Dudamel, entre otros, con el sueño de levantar la primera Copa Libertadores.

El cuadro azucarero estuvo a punto de llegar a su primera Copa Libertadores de la historia-crédito Archivo de Colprensa

Pero la historia fue totalmente distinta a lo soñado.

Pese a llegar con la ventaja por la mínima diferencia en el marcador global, el 16 de junio de 1999, el cuadro Azucarero perdió en el estadio Parque Antártica de São Paulo, con los goles de Evair al minuto 65 (pese al empate del Deportivo Cali cinco minutos después, desde el tiro del punto penal con la anotación de Martín Zapata al 70) y de Oséas al 76.

Con el global empatado a dos goles, el título se definió desde los doce pasos, y allí la suerte no acompañó ni a Martín Zapata ni a Gerardo Bedoya.

Con el contexto histórico claro, Gerardo Bedoya recordó en la previa del partido homenaje a Mario Alberto Yepes, denominado “Capitanes Legendarios” y que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero, en Espn F360 Colombia.

Allí, Bedoya detalló que gracias a su cobro errado, no pudo volver a ver el partido de vuelta de la Copa Libertadores 1999, ya que quedó un trauma para él a nivel deportivo.

“Sí, porque lamentablemente yo boté uno de los tiros penales en la final de la Copa Libertadores, y la gente cree que es fácil de superar, pero yo todavía no soy capaz de ver ese compromiso porque me duele, me cuesta y nunca lo repetí en mi vida”.

Así llegaron ambos equipos a la final de la Copa Libertadores: el comienzo de Gerardo Bedoya

Arley Betancourth, del Deportivo Cali, en medio de Rogério y Francisco Arce, de Palmeiras, en la vuelta de la final en la Conmebol Libertadores 1999 - crédito @Jaimefmacias/X

El nombre de Gerardo Bedoya está profundamente ligado a uno de los capítulos más recordados del Deportivo Cali en el ámbito internacional.

Formado en el club y convertido en símbolo de carácter y liderazgo, el volante fue una de las piezas claves del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 1999, una campaña que todavía ocupa un lugar central en la memoria del fútbol colombiano.

Bedoya representaba el equilibrio de aquel Cali: intensidad, orden táctico y una personalidad que se imponía en los partidos de alta exigencia.

Desde el mediocampo sostuvo a un equipo que supo competir sin renunciar a su identidad, combinando buen trato de balón con fortaleza física.

Aquella Copa Libertadores fue el punto de consolidación para el antioqueño, que luego tendría una carrera destacada en Argentina y Europa, además de una presencia constante en la Selección Colombia.

Para hablar del camino del Deportivo Cali hacia la final se construyó desde la regularidad. Tras superar la fase de grupos, el equipo vallecaucano mostró solidez en las rondas eliminatorias, con un bloque defensivo confiable y un mediocampo combativo. En semifinales dejó en el camino a Cerro Porteño, imponiéndose en una serie cerrada que confirmó su madurez competitiva. Así, el Cali regresó a una final de Libertadores 21 años después de la disputada en 1978.

El relato de Javier Fernández para RCN TV fue uno de los más recordados durante la final que perdió el cuadro Azucarero -crédito Jesús Aviles/Infobae

En la otra vereda apareció Palmeiras, uno de los equipos más fuertes del continente en ese momento. El club paulista contaba con una nómina de jerarquía y había realizado un recorrido exigente, cuyo punto más alto fue la eliminación de River Plate en semifinales. Esa serie, cargada de tensión, reforzó la confianza de un equipo que llegaba decidido a levantar su primer título continental.

La final reflejó la paridad entre ambos. El partido de ida se disputó en Palmira, donde el Deportivo Cali se impuso 1-0, haciendo valer la localía con orden y disciplina táctica. En la vuelta, jugada en el Parque Antártica de São Paulo, Palmeiras ganó 2-1, igualando la serie en el marcador global tras los 180 minutos.

Sin un vencedor definido, el campeón de la Libertadores se decidió en los tiros desde el punto penal. Allí, el equipo brasileño fue más efectivo y se quedó con el título, el primero de su historia en el torneo.

Para el Deportivo Cali, la derrota dejó la sensación de haber estado a un paso de la hazaña, pero también la certeza de haber protagonizado una de las campañas más importantes del fútbol colombiano, con Gerardo Bedoya como uno de sus grandes símbolos.