Deportes

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

El exvolante de varios clubes destacados de la Liga BetPlay y la selección Colombia recordó uno de los capítulos más dolorosos que vivió en el fútbol

Guardar
El exdefensor y exvolante habló de uno de los momentos más duros que tuvo que vivir en su carrera-crédito @ESPNColombia/X

Uno de los capítulos más tristes y decepcionantes que vivió el fútbol colombiano a nivel internacional, y en especial en Sudamérica, fue la derrota del Deportivo Cali en la final de la Copa Libertadores de América de 1999 frente al Palmeiras de Brasil.

De la mano de José Eugenio “Cheché” Hernández, el cuadro “Azucarero” había conseguido hacer una campaña brillante a lo largo del torneo, y llegaba con grandes figuras al estadio Parque Antártica como Gerardo Bedoya, Mario Alberto Yepes, Rafael Dudamel, entre otros, con el sueño de levantar la primera Copa Libertadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro azucarero estuvo a
El cuadro azucarero estuvo a punto de llegar a su primera Copa Libertadores de la historia-crédito Archivo de Colprensa

Pero la historia fue totalmente distinta a lo soñado.

Pese a llegar con la ventaja por la mínima diferencia en el marcador global, el 16 de junio de 1999, el cuadro Azucarero perdió en el estadio Parque Antártica de São Paulo, con los goles de Evair al minuto 65 (pese al empate del Deportivo Cali cinco minutos después, desde el tiro del punto penal con la anotación de Martín Zapata al 70) y de Oséas al 76.

Con el global empatado a dos goles, el título se definió desde los doce pasos, y allí la suerte no acompañó ni a Martín Zapata ni a Gerardo Bedoya.

Con el contexto histórico claro, Gerardo Bedoya recordó en la previa del partido homenaje a Mario Alberto Yepes, denominado “Capitanes Legendarios” y que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero, en Espn F360 Colombia.

Allí, Bedoya detalló que gracias a su cobro errado, no pudo volver a ver el partido de vuelta de la Copa Libertadores 1999, ya que quedó un trauma para él a nivel deportivo.

“Sí, porque lamentablemente yo boté uno de los tiros penales en la final de la Copa Libertadores, y la gente cree que es fácil de superar, pero yo todavía no soy capaz de ver ese compromiso porque me duele, me cuesta y nunca lo repetí en mi vida”.

Así llegaron ambos equipos a la final de la Copa Libertadores: el comienzo de Gerardo Bedoya

Arley Betancourth, del Deportivo Cali,
Arley Betancourth, del Deportivo Cali, en medio de Rogério y Francisco Arce, de Palmeiras, en la vuelta de la final en la Conmebol Libertadores 1999 - crédito @Jaimefmacias/X

El nombre de Gerardo Bedoya está profundamente ligado a uno de los capítulos más recordados del Deportivo Cali en el ámbito internacional.

Formado en el club y convertido en símbolo de carácter y liderazgo, el volante fue una de las piezas claves del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 1999, una campaña que todavía ocupa un lugar central en la memoria del fútbol colombiano.

Bedoya representaba el equilibrio de aquel Cali: intensidad, orden táctico y una personalidad que se imponía en los partidos de alta exigencia.

Desde el mediocampo sostuvo a un equipo que supo competir sin renunciar a su identidad, combinando buen trato de balón con fortaleza física.

Aquella Copa Libertadores fue el punto de consolidación para el antioqueño, que luego tendría una carrera destacada en Argentina y Europa, además de una presencia constante en la Selección Colombia.

Para hablar del camino del Deportivo Cali hacia la final se construyó desde la regularidad. Tras superar la fase de grupos, el equipo vallecaucano mostró solidez en las rondas eliminatorias, con un bloque defensivo confiable y un mediocampo combativo. En semifinales dejó en el camino a Cerro Porteño, imponiéndose en una serie cerrada que confirmó su madurez competitiva. Así, el Cali regresó a una final de Libertadores 21 años después de la disputada en 1978.

El relato de Javier Fernández
El relato de Javier Fernández para RCN TV fue uno de los más recordados durante la final que perdió el cuadro Azucarero -crédito Jesús Aviles/Infobae

En la otra vereda apareció Palmeiras, uno de los equipos más fuertes del continente en ese momento. El club paulista contaba con una nómina de jerarquía y había realizado un recorrido exigente, cuyo punto más alto fue la eliminación de River Plate en semifinales. Esa serie, cargada de tensión, reforzó la confianza de un equipo que llegaba decidido a levantar su primer título continental.

La final reflejó la paridad entre ambos. El partido de ida se disputó en Palmira, donde el Deportivo Cali se impuso 1-0, haciendo valer la localía con orden y disciplina táctica. En la vuelta, jugada en el Parque Antártica de São Paulo, Palmeiras ganó 2-1, igualando la serie en el marcador global tras los 180 minutos.

Sin un vencedor definido, el campeón de la Libertadores se decidió en los tiros desde el punto penal. Allí, el equipo brasileño fue más efectivo y se quedó con el título, el primero de su historia en el torneo.

Para el Deportivo Cali, la derrota dejó la sensación de haber estado a un paso de la hazaña, pero también la certeza de haber protagonizado una de las campañas más importantes del fútbol colombiano, con Gerardo Bedoya como uno de sus grandes símbolos.

Temas Relacionados

Gerardo BedoyaDeportivo CaliCali vs. PalmeirasCopa Libertadores 1999Copa LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

El “Guajiro” podría retornar a actividades ante uno de los coleros del campeonato, previo al parón por las festividades de fin de año

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca

El delantero colombiano volvió a marcar tras dos jornadas sin hacerlo, reafirmando su importancia en el equipo

Jhon Durán vuelve a sonreír

América de Cali repatriaría a figura reconocida de la Liga BetPlay para la temporada 2026: “Pedido expreso”

La directiva del cuadro escarlata incorporaría a Yeison Guzmán para fortalecer su plantilla de cara a la Copa Sudamericana y Liga BetPlay

América de Cali repatriaría a

Periodista argentino pide el fichaje de Luis Díaz para el Real Madrid: “El mejor extremo”

Juan José Buscalia considera que sería el complemento perfecto para Kylian Mbappé, destacando su capacidad goleadora y su habilidad para desbordar rivales en la banda izquierda

Periodista argentino pide el fichaje

Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento

El experimentado árbitro vivió una noche cargada de simbolismo en la previa del Medellín vs. Nacional en el Atanasio Girardot

Wilmar Roldán lloró en los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano bromeó sobre

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

Yina Calderón y sus hermanas insinuaron que una de ellas podría convertirse en alcaldesa: “No diremos quién todavía”

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Deportes

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca

América de Cali repatriaría a figura reconocida de la Liga BetPlay para la temporada 2026: “Pedido expreso”

Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento

Carlos Valderrama habló sobre la esperanza que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tienen personalidad”