Colombia tiene nuevo campeón mundial de boxeo: Carlos Utria se llevó el título en Arabia Saudita

El boxeo colombiano está de celebración por cuenta de Carlos Utria, que el sábado 20 de diciembre se coronó como campeón del Grand Prix de Boxeo, celebrado en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, en la categoría de superligero y logrando un hito enorme para su carrera profesional.

Utria superó a Mujibillo Tursunov, de Uzbekistán, en una pelea que se debió definir por parte de los jueces, que le dieron su puntuación al cafetero para que celebrara en territorio árabe, además de llevarse un importante premio económico del Consejo Mundial de Boxeo.

Sumado a eso, el boxeador colombiano cuenta con un largo invicto en el deporte, que afortunadamente defendió en Riad y para llevarse un título mundial bajo el brazo, esperando que en sus próximas peleas se alargue la racha para dejar huella en el deporte a nivel internacional.

Utria y su golpe al título

La consagración de Carlos Utría como campeón del Grand Prix del CMB en peso superligero no solo representa un hito personal, sino que también proyecta al boxeo colombiano hacia una nueva dimensión internacional para conseguir más títulos.

Con apenas veintidós años, el púgil oriundo de Soplaviento, Bolívar, se impuso por decisión unánime sobre Mujibillo Tursunov en el Global Theater de Riad, Arabia Saudita, y se convirtió en el primer colombiano en conquistar este certamen en la categoría superligero.

Este triunfo, que le otorga el Trofeo José Sulaimán, una bolsa de USD 200.000 y mantiene su invicto, lo posiciona como una de las figuras emergentes a seguir en la escena de las 140 libras, abriéndole la puerta a futuras oportunidades de alto nivel en la estructura del Consejo Mundial de Boxeo.

El desenlace del combate reflejó la evolución táctica de Utría a lo largo de los ocho asaltos. Las tarjetas de los jueces, 77-75, 77-75 y 78-74, evidenciaron la superioridad del colombiano en los intercambios clave, especialmente en la segunda mitad de la pelea, cuando su defensa ajustada y su capacidad de contragolpe neutralizaron la presión constante de Mujibillo Tursunov.

El uzbeko, quien llegaba invicto con nueve victorias y dos nocauts, intentó imponer su ritmo desde el inicio, pero la lectura estratégica de Utría y su precisión en los golpes rectos marcaron la diferencia en los momentos decisivos, pero no fue suficiente para arrebatarle el triunfo al bolivarense en territorio árabe.

Así fue el camino a la victoria en Riad

El camino de Utría hasta la corona del Grand Prix fue impecable. Llegó a la final con un récord invicto de 13-0 y 11 nocauts, tras superar en el torneo a rivales de distintos estilos y nacionalidades. En su debut, detuvo por nocaut técnico en el segundo asalto a Elianel Guerrero.

Luego venció por decisión unánime al argentino Alan Crenz en una pelea de desgaste y repitió victoria en las tarjetas frente al canadiense Spencer Wilcox. Su actuación más contundente se produjo en semifinales, cuando noqueó en el primer round al sudafricano Ntethelelo Nkosi.

La final en Riad exigió a Utría descifrar y neutralizar la propuesta agresiva de Tursunov, quien basó su estrategia en la presión y el ataque en ráfagas. Durante los primeros asaltos, el colombiano recurrió a la movilidad, el bloqueo alto y el paso lateral para evitar el castigo del asiático.

A medida que avanzó el combate, Utría impuso su ritmo, midió mejor las distancias y castigó cada entrada del rival con contragolpes precisos al rostro y al cuerpo. En la segunda mitad, la superioridad técnica del colombiano se hizo más evidente, combinando defensa y ofensiva efectiva para abrir brecha en las tarjetas.