Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”

Juan Pablo Montoya se refirió a la noticia del rechazo de Barranquilla para el calendario de la Fórmula 1 en 2027 y 2028 - crédito Colprensa

Pese a las expectativas depositadas por Barranquilla y su alcalde, Alejandro Char, una vez más el sueño de recibir la Fórmula 1 se trunca. La noticia se dio a conocer el pasado 16 de diciembre, cuando se anunció el regreso del Gran Premio de Portugal para el calendario de las temporadas 2027 y 2028, tomando el lugar del circuito de Zandvoort, donde habitualmente se celebra el Gran Premio de los Países Bajos.

Pese al revés, el propio Char se mostró optimista de cara a una futura nueva postulación luego de recibir la visita de los delegados de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). “Estamos compitiendo nuevamente. La buena noticia es que la aprobación depende solo de nosotros, ya no se necesita el aval de la nación, solo que podamos ponernos de acuerdo con ellos”, explicó Char en El Heraldo.

El tema fue abordado por Juan Pablo Montoya durante la más reciente emisión de su pódcast MontoyAs. En un primer momento expresó su asombro por el regreso de Portimao al calendario. “Me sorprende porque, honestamente, las carreras que fueron allá no fueron las mejores carreras”, comentó, enfatizando que, a pesar del atractivo de la región y la infraestructura hotelera, la pista no había ofrecido el espectáculo esperado en las ediciones de 2020 y 2021. Sin embargo, reconoció las particularidades técnicas del circuito: “Es una pista chévere, es súper ondulada, sube, baja… pero no es un circuito donde sea tan fácil de pasar ni nada”, explicó.

Montoya mostró su sorpresa por la decisión de reincoporar el circuito de Portimao al calendario de la Fórmula 1 a partir de 2027 - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

El colombiano, que corrió para Williams y McLaren entre 2001 y 2006, explicó que el nuevo reglamento técnico que llevará a la eliminación del DRS para incorporar un botón de ataque similar al de la Fórmula E puede ser determinante para concluir si el trazado lusitano mejora o empeora el espectáculo.

El análisis de Montoya también abordó la decisión de la Fórmula 1 de contar con algunos trazados fijos y otros que se alternan con los años. “Lo que está viendo Fórmula 1 de tener así circuitos, unos sí y unos no, es una buena manera de variar de año en año para toda la gente y para que no se vuelva la carrera una cosa común, que cuando vayas sea más especial. La gente va a tener más, más ambición de ir a las carreras”, afirmó.

Montoya reflexionó sobre lo que le falta a Barranquilla

Frente al optimismo de Alejandro Char, Montoya se mostró más reservado frente a las posibilidades de Barranquilla para recibir la Fórmula 1, pero reconoció que había potencial en la idea - crédito Colprensa

Tras la noticia de que la capital del Atlántico no concretaría su presencia en la gran carpa del automovilismo, el colombiano se mostró optimista de cara al futuro, pero advirtió que todavía tienen trabajo por hacer para albergar un Gran Premio en la ciudad.

“Fórmula 1 quiere Barranquilla porque quiere una carrera del Caribe. Y para el colombiano donde pasara la carrera, para que entiendan, no va a ser el Gran Premio de Colombia, va a ser el Gran Premio del Caribe”, puntualizó.

Acto seguido, destacó el desafío de entrar a un calendario cada vez más demandado y saturado, pero no descarta que en el futuro se reabra la opción: “¿Que haya posibilidades que vuelva? Probablemente. ¿Qué tan cerca estén? No sé. Aquí en Europa no ha sonado nada. Yo no he oído nada”, indicó.

Sobre las declaraciones de Char celebrando la visita de los delegados de la FIA, Montoya respondió: “En mi experiencia, una visita no quiere decir que va a pasar. Una visita quiere decir que hay interés, una visita quiere decir: ‘Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hicimos? Mire esto’. Y son los primeros pasos de negociación. Obviamente, hay un pedazo grande que ya se puede solucionar, que es la parte del circuito, si de verdad lo pueden solucionar, y quitarle todos los problemas que había a ese circuito antes. Pero la verdad, el potencial está ahí“, contempló.

Lejos del entusiasmo sin reservas, Montoya se mostró realista frente a los obstáculos para montar el trazado, pero también para aumentar la infraestructura de la ciudad. De ahí que, en el mejor de los casos, Montoya visualizara una posible carrera pero a mediano plazo: “Digamos que pueda pasar y que Fórmula 1 diga ‘listo’. Si dicen ’listo’ hoy, es algo para 28, 29”, indicó.

El impacto cultural y deportivo no pasó desapercibido para Montoya, que destacó lo que significaría para el país si esto se concretara: “Lo que le traería al país la Fórmula 1 en Colombia sería espectacular, el nivel de todo en Colombia sería espectacular… Ojalá que pasara, buenísimo para todos. Buenísimo para Colombia, buenísimo para el automovilismo colombiano y para la experiencia y todo. Yo creo que sería espectacular una carrera allá”, sentenció.