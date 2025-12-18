Polémica disputa entre el concejal Andrés Gury Rodríguez e hinchas del Medellín: uno de ellos usó una bengala

Un aficionado usó una bengala para agredir al cabildante Andrés Gury Rodríguez, luego de discutir con un grupo de simpatizantes del rojo - crédito @AdrianaRuizH/X

La final de la Copa Colombia termina en disturbios por segunda ocasión en su historia, pues luego de los desmanes en Cali en 2024, el turno fue ahora en el estadio Atanasio Girardot por la batalla campal entre aficionados de Atlético Nacional y el Independiente Medellín.

En medio de los desmanes, el concejal Andrés Gury Rodríguez fue agredido por hinchas del Medellín, en plena tribuna y después del encuentro que fue ganado por los verdolagas por 1-0, que generó toda clase de comentarios por los hechos y las polémicas previas del cabildante.

Por el momento, las autoridades ni el concejal del Centro Democrático se han pronunciado al respecto, además de que faltan por conocerse las sanciones de la alcaldía y la Dimayor contra Nacional y Medellín por los disturbios en el campo de juego y a las afueras del escenario deportivo.

De la discusión al ataque con una bengala

La final de la Copa Colombia comenzó con una gran fiesta desde el compromiso de la ida, que para la vuelta continuó con fuegos pirotécnicos que retrasaron el inicio del primer y segundo tiempo, celebraciones en las tribunas y el gol de Andrés Román que definió la serie para el verde.

Sin embargo, el partido terminó con desmanes de hinchas y el concejal Andrés Gury Rodríguez apareció involucrado, al decir presente en la gradería de occidental para ver el compromiso, en uno de los palcos y acompañado de otras personas, pero que terminó de la peor manera.

El concejal Andrés “el Gury” Rodríguez, del Centro Democrático, fue captado portando un bate en medio de los disturbios cerca del McDonald’s de Oviedo - crédito @Hernan_MurielP/X

Tras el pitazo final, se conoció que el cabildante del Centro Democrático, criticado por sus declaraciones y andar con un bate de béisbol por las calles, entró en discusión con un aficionado del Poderoso en la zona baja de la tribuna, que fue subiendo la tensión e involucrando a más personas.

Otro hincha de Medellín apareció con una bengala, la prendió y buscó a El Gury Rodríguez, a quien intentó atacar, mientras el concejal, con sus manos, parecía que intentaba calmar la situación, aunque algunas personas afirmaron que fue quien provocó a esos aficionados.

El momento en que Andrés Gury Rodríguez recibe el ataque de un hincha del Medellín con una bengala - crédito Captura de video @AdrianaRuizH/X

En una grabación, que circula en redes sociales, se ve cuando una mujer le dice al cabildante que se retire del lugar para no agravar la situación, pero no se conoce si el sujeto sufrió heridas graves o su versión de lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot, en la noche del 17 de diciembre.

“Se comportaron como criminales”

Después de los disturbios en el estadio Atanasio Girardot, la Alcaldía de Medellín y la Policía dieron un parte sobre lo ocurrido tras el partido entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín, pues los incidentes iniciaron pocos minutos antes del final del partido en las tribunas y siguieron en el campo de juego.

El comandante la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, informó que se decomisaron objetos como bengalas, bazucas, más de 20 cajas de pólvora tipo torta, entre otros elementos que fueron usados por algunos aficionados encapuchados.

Tras el partido entre Medellín y Atlético Nacional, aficionados empezaron una batalla campal en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

“Fue necesario aplicar el uso escalonado de la fuerza, impidiendo la ocupación de la cancha por parte de los hinchas, controlando brotes de alteración de orden público para garantizar la participación ciudadano de los asistentes al evento”, mencionó el oficial, añadiendo que “como resultado, se reportó 7 uniformados heridos”.

En total, 59 personas resultaron heridas por los disturbios en el escenario deportivo, mientras que el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, lanzó un duro mensaje contra quienes provocaron los ataques en el estadio: “Se comportaron como criminales y deben ser tratados como tal”.