La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”

Lothar Matthäus, una de las figuras más reconocidas del fútbol alemán, ha centrado la atención en la gestión ofensiva del Bayern Múnich y en el papel de Luis Díaz dentro del equipo, que desde julio se convirtió en una figura sorpresiva por su capacidad goleadora.

El exjugador dio a entender que se necesita otro hombre en el ataque, pues no sería suficiente con la presencia del guajiro y tiene un nombre en mente, que es una de las jóvenes promesas de los alemanes, pero causando polémica por sus declaraciones, pues no es la primera vez que se va contra el colombiano.

“La historia no gira solamente en dos”

En declaraciones al medio Sky Sport Alemania, el exjugador subrayó la importancia de que el técnico Vincent Kompany disponga de diversas opciones ofensivas, especialmente ante la competencia interna y la necesidad de flexibilidad táctica. El debate sobre la titularidad y la rotación en la ofensiva bávara se ha intensificado, mientras la ausencia de Díaz ha dejado una huella en el rendimiento del club.

Matthäus destacó que el éxito del equipo depende de la variedad de alternativas disponibles para el entrenador. Según el ex mediocampista, la presencia de jugadores como Jamal Musiala, Lennart Karl, Michael Olise, Serge Gnabry y el propio Luis Díaz permite al equipo adaptarse a diferentes esquemas y situaciones de partido.

“La historia no gira solamente en dos; Karl o Jamal Musiala. Uno es centrocampista, el otro puede jugar por las bandas. Cuando Karl juega, Olise o Díaz pueden quedar fuera. Cuando Musiala descansa, juega Gnabry”, explicó el campeón del mundo en Italia 1990. El alemán remarcó que la estructura ofensiva del Bayern debe intimidar a los rivales, y que el colombiano representa una opción valiosa tanto como titular como en el recambio.

El debate sobre la competencia en la ofensiva se ha intensificado con la recuperación de Musiala, que, tras una lesión de peroné y ligamentos de tobillo, ha vuelto a los entrenamientos. Sin embargo, el cuerpo médico del club prevé su regreso a las canchas para enero de 2026.

A esto se suma la irrupción del joven Karl, quien ha mostrado condiciones para convertirse en figura en los próximos años. La presencia de estos jugadores obliga a Kompany a tomar decisiones tácticas que pueden dejar fuera a figuras como Olise o Díaz en determinados partidos, mientras que Gnabry aparece como alternativa cuando Musiala no está disponible.

El peso de Lucho

La ausencia de Luis Díaz en los últimos encuentros ha tenido un impacto directo en el rendimiento del Bayern. El equipo ha disputado tres partidos sin el colombiano, con un saldo de una derrota, un empate y una victoria, y una reducción del 15% en su efectividad ofensiva. Las estadísticas reflejan una caída en tiros a puerta, toques en el área, asistencias, aceleraciones, goles y recuperaciones en campo rival.

Joshua Kimmich, capitán del equipo, reconoció tras el empate 2-2 ante Mainz 05: “Tengo la sensación de que ya no hemos sido capaces de decidir los partidos tan pronto. Sobre todo en verano, solíamos tener una gran ventaja al descanso. Ahora no lo hemos conseguido tanto. En el futuro, necesitamos jugar de forma que nos permita decidir los partidos antes”.

En lo que va de la temporada, el Bayern ha jugado 24 partidos, de los cuales Díaz ha estado presente en 21. Su ausencia se ha hecho notar, ya que el equipo solo sumó cuatro de nueve puntos posibles en los tres encuentros sin él. Además, Díaz se mantiene como el segundo máximo anotador del equipo con 12 goles, solo por detrás de Harry Kane, que suma 29.

Aunque Olise ha destacado en asistencias, su efectividad también ha disminuido, lo que ha acentuado la importancia del colombiano en la banda izquierda. Karl, por su parte, ha sido utilizado principalmente por la derecha para apoyarlo, mientras que Gnabry ha ocupado la banda izquierda, pero sin lograr el mismo desequilibrio y energía que aporta Díaz.