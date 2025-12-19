Leyenda del Bayern Múnich aconseja a Luis Díaz: “A veces abusamos”

Claudio Pizarro habló sobre lo que necesita Luis Díaz para que su rendimiento sea excepcional en el Bayern Múnich - crédito Yiannis Kourtoglou / REUTERS

El regreso de Luis Díaz a los entrenamientos del Bayern Múnich marca un momento decisivo para el club alemán, que enfrenta la recta final del año en la Bundesliga con la obligación de mantener su protagonismo en el campeonato.

Tras cumplir una sanción y aprovechar un breve descanso junto a su familia, el extremo colombiano se reincorporó con normalidad al plantel dirigido por Vincent Kompany, con la mira puesta en el duelo ante Heidenheim, programado para el 21 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pizarro habló en Red + Noticias sobre lo que debe mejorar el Guajiro - crédito FC Bayern

Por este motivo, uno de los jugadores sudamericanos que hizo historia en los Gigantes de Baviera fue el peruano Claudio Pizarro.

En charla con el periodista Diego Chiriví, de Red Más Noticias, respondió a la pregunta sobre qué aspectos debe mejorar Luis Díaz en su estadía en el Bayern Múnich.

Allí, Pizarro subrayó la importancia de que Díaz ajuste ciertos aspectos de su juego para evitar situaciones que suelen incomodar tanto a los entrenadores como a la directiva en Alemania.

“Hay una cosa en el fútbol alemán que nos pasa a los latinos y es que a veces abusamos de tener el balón, de hacer una gambeta de más y producto de eso viene un contragolpe y nos hacen un gol, lo he visto mucho. Me ha pasado a mí y es algo que al alemán y en general los equipos, les molesta mucho”, dijo Pizarro.

El motivo por el cual Claudio Pizarro aconsejó a Luis Díaz

Claudio Pizarro es considerado como uno de los jugadores más destacados en la historia reciente del fútbol peruano - crédito FC Bayern

Pizarro profundizó en las consecuencias de este rasgo estilístico, señalando que la tendencia a prolongar la posesión y buscar el regate adicional puede exponer al equipo a contragolpes letales, una situación que incomoda tanto a los entrenadores como a la dirigencia.

“Y producto de eso viene un contragolpe y nos hace un gol. Y eso lo he visto mucho con muchos jugadores sudamericanos, me ha pasado a mí, yo he visto muchas situaciones y es una de las cosas que tal vez al alemán y en general a cualquier equipo le molesta mucho porque los equipos trabajan mucho al contragolpe”, explicó el exatacante peruano.

En el contexto de un club grande como el Bayern Múnich, donde el equipo suele asumir la iniciativa ofensiva, el riesgo de sufrir goles en transición se incrementa. Por ello, Pizarro recomendó a Díaz trabajar en este aspecto para evitar situaciones que puedan perjudicar al colectivo:

“Esa situación está bien trabajarla un poquito para evitar ese tipo de situaciones porque es algo que molesta mucho a los entrenadores y a la dirigencia. Pero nada más, después de eso, todo lo está haciendo extraordinario”.

Quién es Claudio Pizarro

El peruano se destacó por tener una de las carreras más destacadas en el fútbol alemán - crédito FIFA

Claudio Miguel Pizarro Bosio, oriundo de Callao, es uno de los futbolistas sudamericanos más exitosos en la historia del fútbol alemán y una auténtica leyenda del Bayern Múnich. Inició su carrera profesional en Alianza Lima, donde rápidamente destacó por su potencia física, olfato goleador y capacidad para jugar de espaldas al arco. Ese rendimiento lo llevó en 1999 a fichar por el Werder Bremen, club en el que comenzó a construir su prestigio europeo.

En Bremen se consolidó como delantero de élite en la Bundesliga, lo que motivó su llegada al Bayern Múnich en 2001, el paso decisivo de su carrera. En su primera etapa en el club bávaro (2001–2007), Pizarro fue una pieza clave en un equipo dominante a nivel local: ganó múltiples Bundesligas, Copas de Alemania y se convirtió en un delantero confiable tanto como titular como desde el banquillo. Aunque no siempre fue indiscutido, su regularidad goleadora y su inteligencia táctica lo hicieron indispensable.

Tras un breve paso por el Chelsea y un regreso exitoso al Werder Bremen, Pizarro volvió al Bayern en 2012, ya como veterano, para cumplir un rol distinto pero igual de valioso. En esa segunda etapa fue líder de vestuario, alternativa ofensiva de lujo y referente para jugadores jóvenes. Formó parte del histórico equipo que ganó el triplete en 2013 (Bundesliga, Copa y Champions League), aunque su participación en la final europea fue limitada.

Con el Bayern, Pizarro se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia de la Bundesliga durante varios años y en uno de los futbolistas más respetados del club. Su relación con la institución trascendió lo deportivo: hoy es considerado una figura histórica, habitual embajador y voz autorizada del Bayern, especialmente cuando se habla de adaptación de futbolistas latinoamericanos en Alemania.