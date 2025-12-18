Fuertes peleas en el Atanasio Girardot tras la final de la Copa BetPlay entre Nacional y Medellín: equipo de transmisión de TV se vio afectado

En la noche del partido de vuelta de la Copa Colombia, se vivieron momentos de miedo y zozobra - crédito David Jaramillo / Colprensa - @nacionalespasion / Instagram

Atlético Nacional se consagró por octava vez en su historia como campeón de la Copa Colombia tras vencer a Independiente Medellín 1 a 0.

Pero la celebración del clásico paisa fue empañada por la pelea que tuvieron las barras de Resistencia Roja y Los del Sur durante el encuentro.

Tras los disturbios que se vivieron entre la hinchada de la Rexixtenxia Roja y Los Del Sur, los periodistas tuvieron que quedar encerrados - crédito @nacionalespasion / Instagram

Dentro de los disturbios que se vivieron en el Coliseo de la 70, se conoció que el equipo de transmisión del canal del fútbol colombiano sufrió agresiones y hostigamiento por la pelea que se vivió.

En este contexto, tanto páginas partidarias, como Nacional es Pasión, en Instagram, como el periodista de Win Sports, Guillermo Arango, el 18 de diciembre de 2025, amplió los detalles de lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad tras lo ocurrido.

“Yo también quiero ser solidario con mis amigos y colegas de Win, la casa periodística de la cual hago parte, yo soy sincero, no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, tengo mi canal de Youtube en donde hago todo y terminó el partido, y me enfoqué en ello”.

“Mientras yo edité, mientras veía la transmisión de televisión, vi a mi colega Alexis Rodríguez y veía una toma aérea del estadio y no entendí nada. Ya cuando terminé mi labor, no pude hacer la denuncia, aunque entendí lo que estaba pasando al aire en Win, y después de ver a Pilar Velásquez, a Sheyla García, a Pablo Ríos y a toda la gente que estaba, les envió mi solidaridad. Era un espectáculo que se vivía en paz, tanto, que se podía compartir con las dos hinchadas, pero seguramente después de esto todo cambiará”, dijo.

Añadió que dañaron los equipos de transmisión durante los disturbios y la pelea que se vivió.

“Los vándalos dañaron equipos, dañaron móviles de la transmisión, una vez más se toman el fútbol, pero son más los buenos que están en este espectáculo. Aunque lo que vivieron mis colegas y amigos es repudiable y espero que no lo vuelvan a vivir, y yo no lo sufra tampoco, porque son momentos de zozobra, de miedo, así que toda mi solidaridad para ellos”.

Más agresiones a los periodistas y mensajes de rechazo por lo ocurrido en el clásico Paisa

La reportera Luisa Londoño, de Caracol Radio y Tiempo de Break, también confirmó lo que se vivió en la cancha del Atanasio Girardot - crédito @luilondo_ / Instagram

Dentro de los registros que se vivieron de la pelea, la periodista de Caracol Radio y Tiempo de Break, Luisa Londoño, también mostró lo ocurrido en el Coliseo de la 70 de la siguiente forma.

En el video se muestra el momento cuando los hinchas de la Rexixtenxia Roja entran al campo de juego del Atanasio Girardot.

El comentarista de Win Sports entregó más detalles de lo ocurrido en el Atanasio Girardot - crédito @JuanFCadavid11 / TikTok

Por otra parte, el periodista de Win Sports, Juan Felipe Cadavid, detalló lo ocurrido con la invasión de hinchas en el Atanasio Girardot, describiendo el momento de terror que vivieron algunas familias en el estadio.

“Acabo de vivir una de las cosas más tristes, vergonzosas y dolorosas en un estadio de fútbol. La hinchada popular del Deportivo Independiente Medellín, no puedo meter a la gente que estaba en oriental, occidental, los que yo tenía cerca, sino la barra popular, decidió que no se celebraba, que no se le daba el título al equipo que lo ganó bien, como Atlético Nacional, y terminamos viendo una batalla campal”

“La batalla que comenzó primero por parte de la barra del Medellín con la policía, después con lo que se atravesara y terminaron con los hinchas de Nacional que se metieron, entiendo yo, a tratar de cuidar a sus jugadores que tuvieron que salir corriendo a esconderse, a guardarse, una vergüenza absoluta. Una tristeza, el fútbol no puede ser esto, ver mujeres llorando, niños desesperados, llorando, corriendo muertos del miedo, sin importar si venían con la camiseta del Medellín o Nacional o sin camiseta, vergüenza absoluta”, detalló.

Edgar “El Bambino” Henao, periodista de Deportes RCN y Win Sports, el 18 de diciembre de 2025 también habló del origen de lo que ocurrió. El periodista detalló que fue al minuto 89 de partido, cuando la policía y algunos integrantes de la Rexixtenxia Norte intentó invadir el campo de juego para evitar la celebración del título del verde:

“Lo que no hay derecho fue lo que se vivió después del partido. Faltando un minuto para que terminara el partido, lamentablemente y estábamos en la cabina y lo que vimos y vivimos fue esto: hinchas del Medellín, algunos no querían que Nacional celebrara la obtención del título, algunos hinchas de la tribuna norte querían ingresar, por lo que tuvo que ingresar la policía”

“Hubo gases lacrimógenos, disturbios, la policía se fue a contener a la tribuna norte, pero ellos dieron la vuelta por otro sector, resguardaron una parte de la tribuna y otras quedaron liberadas, situación que los hinchas del Medellín aprovecharon, y allí entraron los de Nacional entraron y empezó la batalla campal”.

Además, detalló el momento de terror que se vivió por parte de los jugadores, además del momento cuando los jugadores se tuvieron que resguardar. Pero lo más grave, según la denuncia de Henao, fue que la zona mixta del Atanasio Girardot se tuvo que usar como refugio para atender a los heridos:

“Vallas, palos, garrotes metálicos, los de logística tuvieron que irse, todo un cordón de seguridad no contuvieron lo ocurrido porque huyeron, hubo invasión de campo y los jugadores tuvieron que resguardarse. La zona mixta de prensa sirvió para atender heridos, hubo ambulancias, los bomberos, hubo gases lacrimógenos, y en las afueras del estadio, la batalla campal siguió, detrás del Obelisco" , dijeron.

Este fue el momento cuando algunos hinchas del Independiente Medellín pelea a las afueras del Atanasio Girardot - crédito @Teleantioquia / X

La periodista María Camila Vergara de Telemedellín, el 18 de diciembre de 2025, sufrió una fuerte agresión por parte de algún fanático de Independiente Medellín, quienes intentaron tapar la transmisión del reporte noticioso en vivo de lo ocurrido en ese entonces.

Este fue el momento cuando la reportera Maria Camila Vergara fue agredida por los hinchas del Poderoso de la Montaña - crédito @Telemedellin / X

A través de la cuenta de X del canal, se pronunció en contra de lo ocurrido de la siguiente forma:

“Tras finalizar el partido, la periodista del sistema informativo, María Camila Vergara, fue increpada cuando realizaba su actividad profesional. Pedimos respeto por todos los profesionales que realizan su labor y llevar las emociones del fútbol en paz”, expresaron.

Dentro de la agresión que sufrió Maria Camila Vergara, se ve el momento cuando el fanático la amenaza, y dice lo siguiente:

“Apague o se la dañó”.

Telemedellín también registró el momento cuando en el sector del Obelisco, también algunos fanáticos generaron disturbios por lo ocurrido:

“En las afueras del estadio Atanasio Girardot también hubo disturbios luego de la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Ciudadanos reportaron alteraciones de orden público en inmediaciones del Obelisco y en el sector de la canalización.