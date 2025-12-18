El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

El cuadro tiburón afrontará la Superliga 2026 ante Santa Fe y la Copa Libertadores- crédito @JuniorClubSA / X

La consagración del Junior de Barranquilla en la Liga Betplay 2025-II no solo significó la obtención de la undécima estrella para el club, sino que de una vez marcó el inicio de una nueva etapa en la planificación deportiva de la institución.

En medio de la celebración junto a la afición en la Aleta del Tiburón, Fuad Char, máximo accionista y dirigente del club, anticipó que el equipo realizará cuatro fichajes para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2026, con el objetivo de mantener la competitividad y consolidar la base que les permitió alcanzar el título.

Este fue el momento cuando el máximo accionista del campeón de Colombia habló de los refuerzos para el próximo año - crédito @CamerinoJunior / X

Además, Char valoró el desempeño del plantel en los dos partidos de la final ante Deportes Tolima, calificando ambos encuentros como motivo de “alegría total” para la institución y la hinchada.

Respecto a la conformación del equipo para el próximo año, Char fue enfático al señalar que no se prevén grandes cambios, ya que considera que el club cuenta con una base sólida.

“Vamos a tener algunos refuercitos arriba, en el medio campo, la defensa, tres o cuatro cositas no más, porque tenemos equipo. No hay nombres, pero hay posiciones. Queremos tener un defensa y un volante de mediocampo. Queremos tener un delantero. Y de delantero estamos pensando en que sea extranjero, estamos apuntando a uno muy bueno”, detalló el dirigente.

En sus palabras, el 17 de diciembre de 2025, Char subrayó la importancia de la gestión técnica durante el campeonato, destacando el papel de Alfredo Arias al frente del grupo. El dirigente afirmó:

“El manejo del técnico fue vital. El técnico hizo del grupo una fortaleza, una solidaridad enorme. Y entregaron eso y tuvo siempre contento a los jugadores”, dijo.

Esta estrategia apunta a fortalecer posiciones clave sin alterar la estructura que llevó al Junior al éxito reciente.

La renovación de Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez

El máximo accionista también se refirió a la renovación de los dos ídolos del cuadro Tiburón - crédito @JuniorClubSA / X

En cuanto a las renovaciones de figuras emblemáticas como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, Char indicó que las conversaciones se realizarán próximamente, ya que la prioridad inmediata es la preparación para la Superliga frente a Santa Fe, que marcará el inicio de la nueva temporada el quince de enero. Sobre el futuro de José Enamorado, el dirigente aseguró que el jugador tiene contrato vigente para todo el año, y expresó satisfacción por su rendimiento durante la campaña.

Durante la celebración, Char también hizo referencia al contexto social y deportivo de Barranquilla, resaltando el orgullo de la ciudad y el club:

“Siempre nos quieren dar los codazos de Bogotá y estas son unas demostraciones de que somos un pueblo grande. Lo que está demostrando Barranquilla es un ejemplo para la nación y esto del Junior es un complemento de todo esto”, destacó.

No paran los reconocimientos a José Enamorado: elegido como el mejor deportista del 2025 en Atlántico

El delantero marcó tres goles en la serie ante Deportes Tolima - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El reconocimiento a los deportistas más destacados del Atlántico en 2024 tuvo como protagonistas a José Enamorado y Cristian Ortega, quienes recibieron el galardón de Deportista del Año durante la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico) en Combarranquilla Boston, en la capital del Atlántico.

Este evento, que distingue la excelencia y el esfuerzo en diversas disciplinas, también otorgó el premio ‘Vida y Obra’ al entrenador de natación Eduardo Movilla, cuyo legado es tan relevante que el complejo acuático de la ciudad lleva su nombre, según informó El Heraldo.

En el último tramo de la ceremonia, se destacó la trayectoria de Movilla, considerado una institución en la natación del Atlántico. Además, se entregaron distinciones a figuras emergentes y consolidadas del deporte regional, como Salim Hanna en automovilismo y Wilmar Charris en patinaje, quienes recibieron el reconocimiento a Deportista Revelación, y a Valentina Barrios y Sebastián Palomeque en atletismo, galardonados como deportistas aficionados en las categorías femenina y masculina, respectivamente.

José Enamorado fue la figura central del Junior, equipo que recientemente conquistó su undécima estrella en el fútbol profesional colombiano. En la serie final contra el Tolima, Enamorado anotó tres de los cuatro goles de su equipo, consolidándose como la gran figura del conjunto tiburón y obteniendo también el título de Deportista Profesional del Año.

Por su parte, Cristian Ortega alcanzó el sexto lugar en la prueba del kilómetro durante el campeonato mundial de ciclismo celebrado en Santiago de Chile, manteniendo su posición de liderazgo tras haber sido galardonado el año anterior.