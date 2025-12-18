El profesor Luis Fernando Montoya quedó en medio de la batalla campal entre hinchas en Medellín: le lanzaron una valla de hierro

Luis Fernando Montoya asistió al estadio Atanasio Girardot para vivir el partido de la final de vuelta de la Copa Colombia 2025 - crédito Colprensa

Nuevamente, el fútbol profesional colombiano se ve afectado por los reprochables actos de barras bravas.

En esta ocasión los protagonistas fueron los de Independiente Medellín (Rexixtenxia Norte) y Atlético Nacional (Los Del Sur), que luego de la final de la Copa Colombia, ganada por los verdolagas, se enfrentaron entre los bandos en el gramado del estadio Atanasio Girardot.

Uno de los personajes ilustres del fútbol colombiano que asistió al estadio para ver la final del torneo que junta a los equipos de primera y segunda división fue el profesor Luis Fernando Montoya.

El entrenador campeón con el Once Caldas de la final de la Copa Libertadores 2004, ganada a Boca Juniors, que en medio de un fleteo recibió un disparo que lo dejó cuadripléjico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Montoya huye de los desmanes en la final de la Copa Colombia - crédito Luisa Londoño

El ‘Profe’ estaba ubicado a ras de campo al frente de la tribuna de occidental, cuando los violentos de la tribuna norte invadieron este espacio, buscando evitar que su clásico rival celebrara su tercer título consecutivo de la Copa Colombia.

Esto generó la desmedida respuesta de los hinchas que estaban en la tribuna sur, que fueron en busca de los otros aficionados.

Luis Montoya sale del Atanasio Girardoy sin consecuencias tras quedar en medio de los desmanes entre Atlético Nacional e Independiente Medellín - crédito Pilar Velásquez

En la mitad estaba Montoya, junto a sus familiares y personal médico que lo asiste, que cuando intentaban huir de los desmanes se llevaron un susto cuando un sujeto con camiseta de Atlético Nacional lanzó una valla de hierro que les impedía el paso. Afortunadamente, el ‘Campeón de la vida’, como también es conocido, pudo abandonar el escenario deportivo sin sufrir consecuencias, según la periodista Pilar Velásquez.

El secretario de Seguridad de Medellín, Mauricio Villar, informó que en total fueron 59 heridos los que se reportaron tras los desmanes en la Unidad Deportiva, de los cuales siete son policías. Además, solo una persona tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por la gravedad de las heridas, el restante de los heridos fueron asistidos por el personal médico disponible en el estadio.

Así mismo, Villar anunció que está recolectando el material probatorio que permita entablar las demandas en contra de los responsables de los actos vandálicos. Para ellos se utilizarán los videos de las cámaras de seguridad, así como los que circulan en las redes sociales que permitan identificar a los barristas.

Así fue el partido que le dio a Atlético Nacional su octavo título de Copa Colombia 2025

Atlético Nacional ha jugado 8 finales de Copa Colombia y todas las ha ganado - crédito Atlético Nacional

El Atlético Nacional se consagró tricampeón de la Copa BetPlay al imponerse por la mínima diferencia ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, un resultado que no solo le permitió celebrar su octavo título en esta competencia, sino que también consolidó su dominio reciente tras haber alzado el trofeo en 2023 y 2024.

El desenlace de la final, que había quedado abierto tras el empate sin goles en el partido de ida, se resolvió con una defensa sólida por parte del equipo verdolaga, que supo gestionar la presión y los intentos ofensivos de su clásico rival durante más de ochenta minutos.

El momento clave llegó temprano: a los once minutos, una jugada colectiva que se gestó por la banda derecha y cruzó todo el frente de ataque terminó en los pies de Andrés Román, quien controló en velocidad y definió con precisión para vencer a Aguerre. El gol de Román no solo modificó el marcador, sino que alteró el desarrollo emocional de la final, obligando a Medellín a buscar el empate durante el resto del partido.

Tras la apertura del marcador, el clásico se tornó espeso y trabado. Medellín incrementó su dominio territorial y la tenencia del balón, pero sus avances resultaron estériles ante la solidez defensiva de Nacional. En ese contexto, Camilo Cándido se destacó en el primer tiempo, participando en la jugada del gol y generando una oportunidad clara dentro del área que no logró concretar.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica, con un juego interrumpido y un ritmo entrecortado que favoreció al equipo que iba en ventaja. Medellín adelantó sus líneas en busca del empate, lo que dejó espacios que Nacional supo explotar. A los sesenta y tres minutos, el verdolaga estuvo cerca de sentenciar la serie con un remate de Zapata que impactó en el vertical derecho del arco de Aguerre, tras una asistencia filtrada de Alfredo Morelos.

Cuando el árbitro Wilmar Roldán señaló el final, el marcador se mantuvo en 1-0. Atlético Nacional celebró su tercer título consecutivo en la Copa BetPlay y el octavo en su historia, reafirmando su condición de referente en el fútbol colombiano.