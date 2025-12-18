El fútbol colombiano está entre los principales exportadores de jugadores a nivel mundial: estas son las cifras

Colombia se mantuvo en 2024 entre los países con la mayor tasa de jugadores transferidos al exterior a nivel mundial - crédito REUTERS

Durante los últimos años se volvió recurrente la presencia de futbolistas colombianos en ligas extranjeras. Factores como el éxito del seleccionado nacional en dos de las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo y la llegada a instancias definitivas de Copa América (incluida la final perdida con Argentina en 2024), y los rendimientos individuales de jugadores como Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado o Luis Díaz, son algunos de los que explican esta tendencia en la que el país es uno de los líderes a nivel mundial.

De acuerdo con cifras del Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), en 2024 el país ocupó la séptima posición mundial en número de jugadores formados localmente que actúan en el extranjero, alcanzando la cifra de 433 futbolistas. Este dato, que representa un incremento del 19% respecto a 2020, cuando la cifra era de 351, ilustra la consolidación de Colombia como un actor relevante en el mercado global del balompie.

La venta de futbolistas al exterior genera ingresos por transferencias internacionales, derechos de formación y el mecanismo de solidaridad de la FIFA, además de fortalecer la imagen de Colombia como exportador de talento competitivo. Clubes reconocidos por su faceta de formadores como Envigado, Fortaleza, Inter de Bogotá (antes La Equidad) o Deportes Tolima se sostienen económicamente en buena medida por el dinero que ingresan por derechos de formación de sus jugadores.

Daniel Muñoz, con su transferencia al Crystal Palace en 2024, contribuyó para que Atlético Nacional fuese el club que más ingresos obtuvo en la liga por derechos deportivos - crédito John Sibley/Reuters

Esto se ve reflejado igualmente en el más reciente informe del Comportamiendo Financiero del Fútbol Profesional Colombiano, emitido por la Superintendencia de Sociedades y en el que se presenta lo declarado por los clubes colombianos durante 2024.

En este se mostró que los ingresos por transferencias o derechos deportivos superaron los 228 millones de pesos. Atlético Nacional fue el club que más percibió en este rubro, rozando los 80 millones de pesos. El podio lo completaron, a una distancia considerable, Independiente Medellín y América de Cali con 30 y 26 millones de pesos ingresados, respectivamente.

Norte y Centroamérica, el mercado que más busca futbolistas colombianos

Kevin Mier se incluye en la lista de 154 futbolistas colombianos que actualmente juegan en la Concacaf, siendo los extranjeros preferidos por los equipos de Norte y Centroamérica - crédito Henry Romero/REUTERS

En el informe del CIES, el crecimiento en el número de jugadores exportados sitúa a Colombia entre los países con mayor expansión reciente a nivel mundial, solo por detrás de potencias tradicionales como Francia, Argentina, Inglaterra y Brasil.

Uno de los mercados que busca reforzarse de forma recurrente con futbolistas colombianos es la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), donde actualmente hay un total de 154 jugadores, superando a Argentina.

En el ámbito de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), Colombia es el tercer mayor exportador de futbolistas, nuevamente con 154 jugadores, superado únicamente por Argentina y Uruguay.

La dinámica comercial también implica la importación de talento, que puede incluir a veteranos como Falcao García, Juan Fernando Quintero o Hugo Rodallega, así como jugadores del exterior. En la Liga BetPlay 2025-I participaron un total de 69 jugadores extranjeros, lo que representa el 11,6% de los 596 futbolistas inscritos en primera división, distribuidos entre sus 20 clubes. Se espera que esta cifra aumente en 2026, luego de que la Dimayor aprobara la presencia de cuatro extranjeros en cancha durante su más reciente asamblea.

Estos datos van en consonancia con lo reflejado en el Informe Global de Transferencias de la FIFA de 2023, en el que Colombia mostró el mayor índice de crecimiento en la cantidad de jugadores transferidos al exterior, alcanzando un total de 931 transferencias internacionales entre hombres y mujeres.

En dicho documento, el apartado masculino en particular registró un incremento del 20,1% frente a lo mostrado en 2022. Los 855 futbolistas transferidos representaron entonces un total de 132,4 millones de dólares en movimientos.

En lo que se refiere a la liga colombiana, esta figuró en el informe de FIFA entre las 15 con más movimientos registrados a nivel mundial, recibiendo un total de 236 jugadores dprovenientes de 23 países, que representaron una inversión total durante el año de 1,7 millones de dólares. En lo que se refiere a las ventas, la liga vendió un total de 465 futbolistas a nueve países diferentes por un valor de 50,1 millones de dólares.